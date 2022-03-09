Бил в драке Марка Ханта и, по слухам, встречался с Боней. В UFC пришел боец из России с рекордом 23-0

«Дана Уайт офигеет от моего первого боя», — говорит Хусейн Асхабов.

Не так давно мы писали о драке бойцов, которая приключилась в 2017 году на Пхукете (Таиланд) в зале Tiger Muay Thai. Как рассказывал экс-боец UFC Исмаимл Наурдиев, тогда повздорили спортсмены из Чечни и парни из команды Марка Ханта (во главе с Марком Хантом). По словам Наурдиева, во время спарринга Петр Ян стал бить по травмированной ноге чеченского бойца, между ними возникла перепалка, в нее вклинился боец из команды Ханта (встал на сторону Яна), на него накинулись братья Хусейн и Хасан Асхабовы, через некоторое время выяснение отношений продолжилось на улице — причем кавказцы и их друзья вооружились то ли инструментами для починки мопедов, то ли еще чем-то. Как рассказал Наурдиев, кончилось все тем, что Хант, ударивший одного из чеченцев, прилюдно принес извинения.

Загвоздка в том, что ни Наурдиев, ни Саят Абдрахманов и Рафаэль Физиев, также раскрывавшие некоторые детали этой истории, в той заварушке не участвовали. И вот мы получили информацию от первоисточника. В середине февраля наш корреспондент Ислам Бабаджанов побывал в Tiger Muay Thai, и там Хусейн Асхабов прямо во время тренировки рассказал свою версию событий. Асхабов подчеркнул — они с братом атаковали не парня из команды Марка Ханта, а самого Марка Ханта.

«Короче, Петр Ян и один парень спарринговались, он тоже с Грозного, — отметил Асхабов. — А у Петра Яна раньше мениск болел, и он говорит: «Не бей по ноге». А он [парень из Грозного] бил, и они поругались. Я говорю: «Все, ребята, почему деретесь?» И Марк Хант подходит: «Че ты говоришь?» и толкнул Хасана. И Хасан ему — бум (показывает правый оверхэнд). И я вижу, он [Хант] чуть-чуть [согнулся], и я бью ему ногой (показывает фронт-кик в прыжке в голову). Мы с Хасаном его сильно забили.

И на следующий день — утром — мы вышли: я, Хасан и наш друг. Мы с Хасаном идем сзади, а друг впереди. И идут 11-12 человек, Марка Ханта все друзья. И один из них вылетает... Казиму Магомедову дали по голове, он упал с байка. А я вижу, что их толпа, отскочил назад и говорю: «Дайте 10 минут мне». И мы собрали всех и поехали к ним. Марк Хант идет такой злой, а потом видит эту толпу и такой: «Ссори, ссори». Хасан говорит: «Давай один на один встанем?» Он такой: «Нет, я знаю, вы воевали...» И, короче, так все. Так все было, клянусь".

Тут надо сказать, кто такой Марк Хант: звезда К-1, Pride и UFC, бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. У Ханта отрицательный рекорд в ММА — 13-14-1, но он дрался с лучшими. Он считается одним из самых грозных нокаутеров за всю историю смешанных единоборств. Плюс у Марка была очень сложная юность: рос в неблагополучном районе, постоянно дрался, отец был неуравновешенным — чуть ли не садистом. Вот такого человека побили братья Асхабовы — если верить словам Хусейна.

У братьев-близнецов мощные рекорды в ММА. У Хасана — 23-2, у Хусейна — 23-0. Если взять всех непобежденных бойцов ММА в мире, то только у одного бойца статистика круче, чем у Хусейна, — у чемпиона Bellator в полусреднем весе Ярослава Амосова — 26-0. 23-0 не заметить невозможно: в марте было объявлено о подписании Хусейна Асхабова в UFC. Тут, конечно, важно пояснить, что Асхабов бил далеко не топовых соперников. Он выступал в основном в локальном украинском промоушене WWFC, где стал чемпионом в легчайшем и полулегком весах (в UFC Хусейн будет выступать в полулегком). Как заметил подписчик нашего канала об ММА «Ушатайка» Александр Александров, суммарный рекорд всех соперников Асхабова — 141-103, и это притом что никто из них не дрался ни в UFC, ни в Bellator, ни в One Championship. Кроме того, за последние пять лет Хусейн провел лишь шесть боев (причем в 2021 году ни одного).

23-0 — это в любом случае серьезно, но реальный уровень Асхабова покажут его выступления UFC. По словам бойца, в UFC он мог подписаться и раньше, но мешал как раз впечатляющий рекорд. «Очень много соперников отказались со мой драться. Боялись — наверное, из-за моего Шердога. Шон Шелби (матчмейкер UFC. — Прим. «СЭ») говорил: «С тобой никто не хочет драться из-за Шердога, — рассказал Хусейн «СЭ». — Дана Уайт офигеет от моего первого боя. Я всех там съем!»

Когда Асхабов дебютирует в UFC, еще неизвестно. Но уже есть боец, с которым он очень хочет провести поединок. Это грузин Илия Топурия, проживающий в Испании. Топурия должен был подраться с другом Хусейна — Мовсаром Евлоевым. Однако Мовсар заболел коронавирусом и был вынужден сняться с боя. Топурия отреагировал на это грубыми словами, что разозлило Хусейна.

«У нас с ним один менеджер, — сказал Асхабов в беседе с Исламом Бабаджановым. — Как он высказался о моем друге, Мовсаре, я ему [менеджеру] сразу сказал: «Такие слова мы не оставляем, дай мне бой с ним». Я очень хочу с ним драться».

«А если вдруг встретишь его где-то на улице, спрос будет?» — поинтересовался Ислам.

«Конечно, жестко, — ответил боец. — Он извинится. Я позвоню моему другу, он попросит прощения у него. Мы сто процентов увидимся с ним».

На Sherdog указано, что Асхабов представляет Люксембург, на Tapology он значится как россиянин. Также его называют французским бойцом. У Tapology самая правдивая информация. Асхабов родился в Грозном, а в 2011 году — в 16 лет — переехал во Францию, в Париж. Там прожил три года, после чего перебрался в Киев. С Хасаном Асхабовым они двигались параллельно, тот тоже выступал в WWFC, где стал чемпионом в полулегком весе (защитил титул семь раз). В последнее время Хусейн тренируется то в Грозном, то в США, то в Таиланде. В 2019-м Асхабов стал героем светской хроники — ему приписывали роман с Викторией Боней. Однако эта информация так и не нашла подтверждения.