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Крылов здорово начал, но Анкалаев перестроился. Вязкая победа дагестанца

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
Сегодня, 07:35
Никита Крылов (слева) проиграл Магомеду Анкалаеву на турнире UFC Fight Night 186. Фото UFC Russia
Никита Крылов (слева) проиграл Магомеду Анкалаеву на турнире UFC Fight Night 186. Фото UFC Russia
Теги:
Лучший полутяж UFC из СНГ.

В Лас-Вегасе прошел бой двух сильнейших полутяжеловесов UFC из СНГ Никиты Крылова (8-й номер рейтинга) и Магомеда Анкалаева (11-й). Один из самых долгожданных для российского зрителя поединков первой половины этого года получился вязким и не особо зрелищным — оба бойца не брали на себя большие риски, аккуратно собирая очки через надежные схемы.

Первый раунд

Крылову удалась важнейшая завязка уже на 30-й секунде боя — после обмена длинными ударами Никита лучше сориентировался на сокращении дистанции и затащил соперника в борьбу на последующие две минуты. Хотя Крылов здорово растянул и обвязал ногу Анкалаева, удержать дагестанца в партере надолго не удалось — бойцы вернулись в стойку. На ногах Никита действовал получше, раз за разом реализуя комбинацию «фронт-кик в корпус + правый прямой + уход в сторону». Анкалаев пробовал контратаковать правым чек-хуком, периодически попадая, но конкретно в первом раунде до конца под эту успешную комбинацию Крылова так и не подстроился.

Несмотря на то, что этот ударный механизм Никиты с фронт-киком и привязанным к нему панчем очевидно работал, ему приходилось тратить больше сил, чем оппоненту, — постоянно двигаться на носках, выбрасывать больший объем ударов. К тому же Анкалаев хоть до конца свою дистанцию еще не нашел, но видно было, что руки дагестанца вылетают быстрее, и как минимум один чек-хук из трех постоянно наказывал Крылова за фронт-кик. Тем не менее за удачную грэпплинг-завязку в начале боя и хорошую схему с киком в корпус и правым прямым Никита раунд забрал — 10-9.

Второй раунд

В перерыве тренер Анкалаева Сухраб Магомедов попросил бойца начинать входы в атаку не с передней руки, а задней, а также начинать активнее использовать грэпплинг самому — затаскивать соперника. Угловой же Крылова Конан Силвейра настаивал на продолжении комбинации «фронт-кик в корпус + правый прямой + уход в сторону». Во вторую пятиминутку Анкалаев вошел уже гораздо бодрее, и видно было, что его более экономичный по своей природе стиль передвижения сохранил ему чуть больше сил, чем у соперника. Разница в скорости рук, начиная со второй половины раунда, уже была гораздо заметнее: Магомед стал успевать накрывать комбо с фронт-киком Крылова — несколько ударов зашли очень плотно.

Никита в принципе всегда (в частности, в бою с Мишей Циркуновым) не очень здорово успевал перекрываться руками после киков, был склонен к «ленивым» кикам, поэтому контрпанчи Анкалаева нашли свой путь. Ключевыми же эпизодами раунда стали отличное колено дагестанца из клинча, а затем перевод в партер — Крылов выбросил «ленивый» спиннинг бэк-кик, промазал и ушел на землю после тейкдауна соперника. В оставшиеся до конца раунда две минуты Анкалаев его оттуда так и не выпустил. 10-9 в пользу дагестанца.

Третий раунд

В заключительные 5 минут Никита подсел еще сильнее, Анкалаев же сохранил свежесть, к которой после концовки предыдущего раунда прибавилось понимание, что теперь он может активнее работать в партере. Крылов еще раз попробовал вернуться к схеме с фронт-киком, но напоролся на новый тяжелый правый чек-хук и окончательно остался без вариантов в стойке. Анкалаев поддавил его к сетке, завязал и стянул вниз. Далее был закрепляющий контроль в три с половиной минуты в клинче и партере. В итоге — бесспорная победа Магомеда во всем поединке: 29-28, 29-28, 29-28.

Для Анкалаева эта победа стала шестой подряд в UFC после поражения в дебюте Полу Крейгу. Первый раунд с Крыловым стал единственным полноценно проигранным раундом для дагестанца в организации. Ни в коем случае нельзя сказать, что он сегодня разочаровал или не оправдал ожидания — Магомед дрался с суперопытным и обученным бойцом из топ-10. Да, он не выиграл зрелищно, но сумел перестроиться и забрать победу. После боя комментатор Пол Фелдер особо не расспрашивал Анкалаева, так что октагон-интервью получилось не особо содержательным:

«Спасибо, чувствую себя хорошо после победы. Не планировал бороться, проходил он, а дальше уже получилось, что мы повозились в партере».

С выходом Джона Джонса из текущего ростера полутяжелого веса победная серия Анкалаева становится самой длинной в дивизионе 93 кг в UFC:

Магомед Анкалаев — 6 побед подряд;

Гловер Тейшейра — 5;

Ян Блахович — 4.

После сегодняшней победы дагестанец, скорее всего, поменяется местами в рейтинге с Никитой Крыловым и будет ждать своего следующего соперника, возможно, даже из топ-5 дивизиона.

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