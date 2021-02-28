Крылов здорово начал, но Анкалаев перестроился. Вязкая победа дагестанца

Лучший полутяж UFC из СНГ.

В Лас-Вегасе прошел бой двух сильнейших полутяжеловесов UFC из СНГ Никиты Крылова (8-й номер рейтинга) и Магомеда Анкалаева (11-й). Один из самых долгожданных для российского зрителя поединков первой половины этого года получился вязким и не особо зрелищным — оба бойца не брали на себя большие риски, аккуратно собирая очки через надежные схемы.

Первый раунд

Крылову удалась важнейшая завязка уже на 30-й секунде боя — после обмена длинными ударами Никита лучше сориентировался на сокращении дистанции и затащил соперника в борьбу на последующие две минуты. Хотя Крылов здорово растянул и обвязал ногу Анкалаева, удержать дагестанца в партере надолго не удалось — бойцы вернулись в стойку. На ногах Никита действовал получше, раз за разом реализуя комбинацию «фронт-кик в корпус + правый прямой + уход в сторону». Анкалаев пробовал контратаковать правым чек-хуком, периодически попадая, но конкретно в первом раунде до конца под эту успешную комбинацию Крылова так и не подстроился.

Несмотря на то, что этот ударный механизм Никиты с фронт-киком и привязанным к нему панчем очевидно работал, ему приходилось тратить больше сил, чем оппоненту, — постоянно двигаться на носках, выбрасывать больший объем ударов. К тому же Анкалаев хоть до конца свою дистанцию еще не нашел, но видно было, что руки дагестанца вылетают быстрее, и как минимум один чек-хук из трех постоянно наказывал Крылова за фронт-кик. Тем не менее за удачную грэпплинг-завязку в начале боя и хорошую схему с киком в корпус и правым прямым Никита раунд забрал — 10-9.

Второй раунд

В перерыве тренер Анкалаева Сухраб Магомедов попросил бойца начинать входы в атаку не с передней руки, а задней, а также начинать активнее использовать грэпплинг самому — затаскивать соперника. Угловой же Крылова Конан Силвейра настаивал на продолжении комбинации «фронт-кик в корпус + правый прямой + уход в сторону». Во вторую пятиминутку Анкалаев вошел уже гораздо бодрее, и видно было, что его более экономичный по своей природе стиль передвижения сохранил ему чуть больше сил, чем у соперника. Разница в скорости рук, начиная со второй половины раунда, уже была гораздо заметнее: Магомед стал успевать накрывать комбо с фронт-киком Крылова — несколько ударов зашли очень плотно.

Никита в принципе всегда (в частности, в бою с Мишей Циркуновым) не очень здорово успевал перекрываться руками после киков, был склонен к «ленивым» кикам, поэтому контрпанчи Анкалаева нашли свой путь. Ключевыми же эпизодами раунда стали отличное колено дагестанца из клинча, а затем перевод в партер — Крылов выбросил «ленивый» спиннинг бэк-кик, промазал и ушел на землю после тейкдауна соперника. В оставшиеся до конца раунда две минуты Анкалаев его оттуда так и не выпустил. 10-9 в пользу дагестанца.

Третий раунд

В заключительные 5 минут Никита подсел еще сильнее, Анкалаев же сохранил свежесть, к которой после концовки предыдущего раунда прибавилось понимание, что теперь он может активнее работать в партере. Крылов еще раз попробовал вернуться к схеме с фронт-киком, но напоролся на новый тяжелый правый чек-хук и окончательно остался без вариантов в стойке. Анкалаев поддавил его к сетке, завязал и стянул вниз. Далее был закрепляющий контроль в три с половиной минуты в клинче и партере. В итоге — бесспорная победа Магомеда во всем поединке: 29-28, 29-28, 29-28.

Для Анкалаева эта победа стала шестой подряд в UFC после поражения в дебюте Полу Крейгу. Первый раунд с Крыловым стал единственным полноценно проигранным раундом для дагестанца в организации. Ни в коем случае нельзя сказать, что он сегодня разочаровал или не оправдал ожидания — Магомед дрался с суперопытным и обученным бойцом из топ-10. Да, он не выиграл зрелищно, но сумел перестроиться и забрать победу. После боя комментатор Пол Фелдер особо не расспрашивал Анкалаева, так что октагон-интервью получилось не особо содержательным:

«Спасибо, чувствую себя хорошо после победы. Не планировал бороться, проходил он, а дальше уже получилось, что мы повозились в партере».

С выходом Джона Джонса из текущего ростера полутяжелого веса победная серия Анкалаева становится самой длинной в дивизионе 93 кг в UFC:

Магомед Анкалаев — 6 побед подряд;

Гловер Тейшейра — 5;

Ян Блахович — 4.

После сегодняшней победы дагестанец, скорее всего, поменяется местами в рейтинге с Никитой Крыловым и будет ждать своего следующего соперника, возможно, даже из топ-5 дивизиона.