Топурия припомнил Пимблетту оскорбление грузинского народа и полез в драку. Британцу пришлось отбиваться антисептиком

Давненько в UFC не было таких разборок.

Падди Пимблетт, Англия, 27 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 17 побед, 1 поражение (1-0 в UFC).

Илия Топурия, Грузия/Испания, 25 лет. Полулегкий вес. Статистика в ММА: 11 побед, 0 поражений (3-0 в UFC).

В UFC спортсменам позволено чуть больше, чем в классических видах. В футболе за расистские проявления жесточайшим образом банят, в UFC же руководство делает вид, что не замечает грязных слов Колби Ковингтона в адрес бразильцев, оскорблений Конора Макгрегора в адрес жителей Дагестана.

В прошлом году контракт с UFC подписал Падди Пимблетт, эпатажный боец из Ливерпуля, который порой пишет в Twitter всякую дичь. Затрагивал он и национальную принадлежность недружественных ему бойцов. Например, год назад он вступил в перепалку с Гурамом Кутателадзе и написал такое: «Все грузины тупые». А еще напомнил о вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008-м. На него ополчились Лиана Джоджуа и Илия Топурия. Поняв, что переборщил, Пимблетт поторопился удалить твит. Конфликт с Кутателадзе был улажен. Но не конфликт с Топурией.

19 марта в Лондоне состоится турнир UFC, где Пимблетт и Топурия примут участие. Падди подерется с Родриго Варгасом, а Топурия — с Джеи Хербертом. Участники шоу уже съехались в Лондон, там начались официальные мероприятия, связанные с медиа. На одном из них британец и грузин встретились. И если бы не стол, разделявший их, завязалась бы драка. Топурия дал понять, что намерен избить Пимблетта, выбросил удар, а англичанин кинул в него бутылкой с антисептиком. Бойцов разняли. Они продолжили выяснять отношения в Twitter.

«Дружище, давай, выложи видео и покажи миру, как ты нападешь на меня, а я не даю заднюю против целой твоей бригады из шести человек, — отметил Пимблетт. — И как потом ты бьешь удары, от которых я уклоняюсь и затем отбиваю тебе башку антисептиком, маленький червяк».

Топурия выложил видео, после чего написал: «Я предупреждал тебя! Вот что происходит, когда ты показываешь неуважение ко мне и моей стране! Ты увидел меня и захотел поздороваться, потому что ты обосрался. Лучше скажи спасибо моей команде, если бы они не остановили меня, я бы снес тебе голову».

«Вот что происходит. Так ты ничего мне и не сделал», — отреагировал Пимблетт. — Представьте, вы налетаете вшестером на одного, и налетевший не доводит ни одного удара и получает по башке бутылкой антисептика. Ты мелкий клоун, даже не пытайся вести себя так, как будто ты что-то сделал. Ты обосрался от страха, притворяясь, что твои мальчики якобы останавливали тебя, фуфло".

Возможен ли бой между ними в обозримом будущем? В UFC возможно почти все, но тут надо учитывать, что Пимблетт выступает в легком весе (причем он довольно крупный для этой категории), а Топурия — в полулегком.

Давно в UFC не было драк/потасовок за пределами клетки. Последнее, что вспоминается, — нападение Хорхе Масвидаля на Леона Эдвардса в кулуарах. Это произошло как раз в Лондоне — в 2019 году.

Не исключено, что на неделе мы увидим еще одну разборку Пимблетта и Топурии. Причем Топурия не единственный участник турнира, негативно настроенный к Падди. В 2018-м Пимблетт ругался в Twitter на расовой почве и с Мухаммедом Мокаевым, 21-летним дагестанцем, который на шоу в Лондоне дебютирует в UFC. В интервью «СЭ» Мокаев рассказал, что их конфликт начался еще пять лет назад.

«Помню, в 2017 году, когда я выходил на бой, у нас случилась небольшая потасовка, — сказал Мокаев. — У меня в углу были Даррен Тилл, Майк Гранди, тренер Колин Херн. Мы спускались на бой, а они, наоборот, шли нам навстречу. Наши команды не дружат, это началось еще до того, как я пришел. Потом Пимблетт поджег машину моему тренеру, Дину Гарнетту. Дин как раз должен был лететь на мой третий профессиональный бой, а паспорт был в бардачке этой машины. Много чего было. Видел в Twitter, как Пимблетт ужасные вещи писал Хамзату Чимаеву. Я даже сам зацепился с Пимблеттом. Еще до подписания контракта с UFC я был в Ливерпуле и написал ему в директе: «Давай увидимся», а он ответил, что он в Америке. Так и не получилось увидеться».