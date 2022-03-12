Большое интервью Магомеда Анкалаева, самой тихой звезды UFC из России. О Чимаеве, Немкове и своем гардеробе

Он близок к титулу.

В ночь на 13 марта Магомед Анкалаев (16-1) подерется против Тьяго Сантоса (22-9) в главном событии вечера на UFC Vegas 50.

Для российского полутяжеловеса турнир станет первым главным событием вечера. Анкалаев идет на семи победах подряд — только у Джона Джонса и Лиото Мачиды в истории 93-килограммового дивизиона были серии длиннее. Магомеда отличает, пожалуй, самая сильная связка из кикбоксинга и борьбы в его дивизионе. Особенно если мы введем в эту формулу молодость и скорость, то тут, например, тот же Ян Блахович или Гловер Тейшера уже на фоне дагестанца проигрывают. Конечно, есть еще Александр Ракич и Иржи Прохазка, но их борьба вряд ли дотягивает до Анкалаева.

Наверняка предстоят трудности в борьбе и у следующего его соперника — Тьяго Сантоса. Последний раз он проигрывал досрочно именно на земле (удушением Гловеру Тейшейре). Интересно будет посмотреть, смог ли Анкалаев в Xtreme Couture сам продвинуться в грэпплинге и джиу-джитсу. Обычно в борьбе он контролирует или, если класс соперника ниже, забивает ударами сверху. Граунд-энд-паунд у Анкалаева очень чувствительный — в Ахмате он отключал нескольких соперников на земле после всего пары-тройки ударов. Но применительно к этому поединку хотелось бы посмотреть, сможет ли Магомед угрожать Сантосу из хороших позиций приемами. Тем более в ноябре прошлого года он говорил нам, что как раз очень хочет обзавестись своей фишкой в грэпплинге, фирменным приемом.

Выпытать, кстати, у Магомеда какой-то боевой анализ непросто — если вы изучите все его интервью, то вряд ли найдете хоть одно, где его ответ длится больше 30 секунд. Слишком скромный и немногословный, он боец, наверное, самый тихий из всех топовых ребят из СНГ.

За пару дней до боя мы созвонились с ним и в данные нам UFC десять минут поговорили о предстоящем бое, встрече с Хамзатом Чимаевым и Исламом Махачевым, обсудили поединок Вадима Немкова с Кори Андерсоном и выбрали любимую вещь в гардеробе.

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— Твой первый мейн-ивент, твое лицо на постере. Повесите его себе дома где-нибудь на память?

— Да-да, мы планируем забрать постер, мне очень интересно его домой забрать и повесить где-нибудь (смеется).

— Твое последнее видео в Instagram — первое на моей памяти обращение полностью на английском. Причем произношение неплохое. Так прибавил в языке?

— Я потихоньку учусь, потихоньку набираю. Я планирую начать говорить до конца этого года на английском.

— Из-за всех этих событий в политике непонятно, будут ли пускать российских бойцов в США. Вам в UFC что-то по этому поводу говорили?

— Нам пока ничего не сказали, я слышал новость, что не будут разрешать российским бойцам выступать в UFC, но... Здесь все тихо, мирно, нет ограничений. Все как обычно. Виза у меня до июня-июля. Еще рабочая и туристическая, две визы. Думаю, проблем не будет с визой.

— Твой соперник — Тьяго Сантос. Как тебе его последнее выступление против Джонни Уокера?

— Честно, я даже не досмотрел этот бой. Посмотрел, с кем дрался, но сам бой не видел. Может, тренер посмотрел, я не смотрел, честно.

— Сантос много бьет ногами, много финишей ими. Особенно кто-то помогал с защитой против такого стиля в этом кэмпе?

— Я бы не сказал, что он много бьет ногами. Смотрел пару моментов, просто все соперники, кто выходил против него, боялись его ног, ударов в корпус. Он и не попал нормально, а они ложились. Я бы не сказал, что он бьет нормально так. Как каратист (смеется).

— Ты любишь бить ногами в голову и корпус, но почти не бьешь лоукики. Почему?

— Я обычно работаю вторым номером. А этот удар зависит от того, в каком номере я работаю — первым или вторым.

— Когда смотришь твои поединки, всегда есть чувство запаса, что ты можешь сильно добавить. В каком бою UFC был ближе всего к тому, чтобы показать свои 100%?

— Пока я выигрываю бой, не делаю ничего лишнего, не собираюсь добавлять. Если буду проигрывать, то тогда, конечно, выложусь на все сто.

— Один из твоих сильнейших ударов — левый прямой. Два раза уронил им Куцелабу, Оздемира потряс. Как этот панч у тебя прорезался?

— Мы работаем очень долгое время с моим тренером Сухрабом Магомедовым. Почти 10 лет уже работаем вместе, он сам по себе таец, хороший ударник. И у нас как-то все с ним получается, и левой и правой рукой, и из разных стоек тоже.

— Сухраб — необычный человек. Горцы ребята серьезные, хмурые немного, а он всегда улыбается. Стиль одежды необычный. Как бы ты описал его характер в трех словах?

— Сухраб — очень хороший человек, всегда говорит все прямо, никогда не любит говорить за спиной. Мне он нравится как человек, я его уважаю как старшего брата, у меня только хорошие слова о нем.

— На видео из UFC PI видел, как вы тепло обнялись с Исламом Махачевым. Где и когда познакомились?

— С Исламом не помню, по-моему, в одном турнире дрались вместе. Ну и здесь в Вегасе каждый раз виделись, когда я прилетал сюда. У нас получается всегда — он за неделю до меня дерется, а я на неделю позже (смеется). В Вегасе, в общем, виделись и познакомились так, можно сказать. Он очень хороший парень, мне он нравится как человек. Я не видел от него высокомерия, простой обычный парень, я уважаю и ценю его за это качество.

— У тебя в бою с Крыловым была интересная проблема — ты весил больше, чем хотел (99 кг вместо 96-97). Разобрались с командой, в чем была ошибка при сгонке?

— Да, мы с железом работу чуть затянули и после весогонки водой сильно залились. Плюс к этому у меня еще была травма, левое плечо не могло нормально работать. Когда боролся, отключалось плечо. Ближе к бою было получше, но все равно сказывалось, побаливала рука чуть-чуть. Это самый тяжелый такой бой для меня был, все было не по себе: и соперник неудобный, и вес большой, и руки отекли, и ноги, устал. Все было не по себе.

— У тебя между боями сильно выносливость откатывается? Кому-то, чтобы войти в кардио-форму, нужно сверхусилие, кому-то полегче.

— Я достаточно тяжело все набираю. Всегда думаю после боя, как бы не расслабиться и держать форму. Месяц после боя не тренируешься, и потом обратно в форму прийти бывает очень тяжело. Приходится все наращивать и набирать.

— В Xtreme Couture подъехал Хамзат Чимаев. Пересеклись?

— Да, мы увиделись пару раз. Я-то давно его тоже видел, нормальный вроде парень, хороший. Ничего плохого не могу говорить, приветливый, хороший парень.

— Многие говорят, что он может стать первым бойцом в истории UFC, кто возьмет пояса в трех весовых. Ты видишь его успех в полутяжелом?

Все возможно. У каждого человека бывает свой план. Если он думает, то... Почему бы не пробовать? Все же пробуют, у кого-то получается, у кого-то нет (смеется).

— В Xtreme Couture работает такой оторванный парень, как Шон Стриклэнд. Он не пер на тебя в спаррингах?

— Нет, он меня знает хорошо, мы с ним работали. Он очень выносливый парень, но со мной у него не бывает [заруб]. У меня стиль другой, и он не может рубиться со мной.

— Как думаешь, пройдет бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном?

— Кори как раз приезжал ко мне на спарринги, помогал. С Вадимом я тоже знаком, дрался с ним. Думаю, 50 на 50. Просто, если бой длится долго, Кори Андерсон очень силен.

— Последний вопрос. Какая у тебя любимая вещь в гардеробе?

— Я больше всего люблю спортивную одежду. Можно сказать, спортивная одежда [любимая].