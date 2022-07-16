Китайские таксисты не любят возить иностранцев. Но ради нашего бойца UFC один объехал пробку, а потом сказал: «Денег не надо!»

Интервью с Муслимом Салиховым по прозвищу Король кунг-фу.

Сегодня вечером пройдет турнир UFC on ABC 3, где в главном карде выступит Муслим Салихов (18-2), пятикратный чемпион мира по ушу-саньда, пришедший в UFC в 33 года. Сейчас Муслиму 38, но он идет на серии из пяти побед подряд и верит в то, что сможет завоевать чемпионский пояс в полусреднем весе. Соперником Салихова станет китаец Ли Джинлян, 14-й номер рейтинга UFC. Джинлян крепкий боец, но Хамзату Чимаеву в декабре проиграл без шансов. С него мы и начали разговор.

Чимаев

— Вы долго жили в Китае. Как правильно произносится фамилия вашего соперника? Джинг Лианг, Цзяньлянь, Цзинлян?

— Ли Джинлян. Они так говорят, без «г» на конце.

— Он тоже занимался ушу, но не выступал на высоком уровне. Вы с ним, кстати, не пересекались в Китае?

— Мы занимались в одном зале в Китае, но не спарринговали, не боролись. В одной группе тренировались. В Лас-Вегасе спарринговали несколько раз.

— Какое впечатление он произвел?

— Нормальный, подвижный парень, с хорошим боксом. Но спарринг — это спарринг, тяжело воспринимать его всерьез. Бой — это совсем другое. Там мы на уважении, по-дружески работали. Он готовился к бою, я ему помогал.

— Он — рейтинговый боец, досрочно выигрывал у Элизеу Залески дос Сантоса, у Понзиниббио. Как объяснили бы то, что он так быстро проиграл Чимаеву, причем без шансов?

— Снесли его, что сказать.

— Это удивило вас?

— Я ждал более ожесточенного боя, думал, Ли сможет ему что-то противопоставить, но Хамзат с ним очень легко справился. Меня не удивил результат, я ждал, что Хамзат будет его забарывать. У Ли не все так хорошо с борьбой, что Чимаев и показал. Просто размазал его по полу.

— От вас стоит ждать борьбы в этом поединке?

— Все может быть, почему нет? Если будет возможность, будет момент — буду его переводить.

— А какие эмоции у вас вызвал бой Чимаева с Бернсом?

— Мне очень понравилось, был впечатлен. Давно такого боя не видел. Это были три мощных раунда, на одном дыхании их посмотрел. Вообще, я не любитель боев, но специально проснулся, чтобы посмотреть этот поединок. Эмоций было много, очень понравилось. У Хамзата не получилось в борьбе, но он продолжил в стойке и шел вперед. Вот что впечатлило.

— Почему проснулись именно ради этого боя?

— Потому что мне было интересно, это мой вес.

— Только из-за этого?

— Я болею за Хамзата, мы с ним общаемся, на связи постоянно. Интересно наблюдать за его боями, хороший парень. Сейчас он меня перед боем поддержал.

— Он вам написал?

— Да, мы чуть-чуть пообщались, он даже пост выложил.

— Кто из вас первым начал общение?

— Мы встретились на острове, когда у него был первый бой, в соседних номерах жили. Он приехал в Дагестан, в наш Буйнакский район, был в Буйнакске. Мы там увиделись, пообщались уже в более неформальной обстановке.

— Как думаете, он станет чемпионом UFC ?

— Все шансы есть. Побить Усмана он, думаю, может. Из всех, кто есть в пятерке, думаю, он способен.

Муслим Салихов. из личных соцсетей

Таксист-фанат

— Интересную историю о вашей популярности в Китае рассказал Саят Абдрахманов: фанат подошел к вам и просил отдать хоть какую-то вещь, а на вас были только шорты и футболка. Он просил отдать хотя бы носок. Отдали?

— А я был без носков, в тапочках! Говорил ему: «Что тебе дать? Я же не уйду голый!» Что-то мы ему дали от меня в итоге. Я секундировать пришел на арену. Нашел что-то, но что именно отдал ему — уже не помню.

— Помню, вы мне еще рассказывали про особо надоедливого болельщика. А есть еще какая-нибудь история?

— Было много случаев. Иногда не можешь поймать такси — а в Китае это сложно, особенно иностранцу. Если они видят иностранца, говорят, что не поедут с ним, и уезжают. Однажды были сильные пробки, это было в Шэньчжэне, мы с друзьями впятером пытались поймать такси. Все проезжали мимо, никто не хотел нас забирать. Мы, наверное, полчаса простояли, я в какой-то момент устал и отошел, присел на лавочку. Я тогда перед боем гонял вес, мы только вышли из зала. Понял, что машину мы в ближайшее время не поймаем, и решил посидеть. Через некоторое время ребята подошли и сказали: «Муслим, там тебя зовут». Я подошел и увидел — стоит таксист. Он спрашивал: «Муслим же был с вами, где он?» Я ответил ему: «Здесь я». Он нас взял, радостный был, даже деньги отказывался брать. Он сделал круг через другой квартал, чтобы объехать эту пробку и забрать нас. Сначала он не мог к нам подъехать из-за пробки. Развернулся и вернулся, чтобы нас отвезти.

Муслим Салихов. из личных соцсетей

Вертушки

— Вы — мастер вертушек, спиннинг-киков. Может на уровне UFC быть такое, чтобы соперник за 15 минут не дал ни одной возможности сделать такой удар?

— Не помню, чтобы такое было. Я хочу — я бью, обычно так. Я нахожу возможность и момент.

— По кому из всех ваших соперников было сложнее всего попасть ударом ногой с разворота?

— Последний соперник — Триналду, он был левша, двигался в сторону от удара, от правой ноги. Я же тренировался в American Top Team , наверное, там ему объяснили, чем я опасен. По левшам сложнее попасть, но если попадешь — то прямо в печень, это более опасно. Но он двигался так, что я не мог хорошо попасть. Я попадал, но не так плотно, как хотел.

— А до UFC был какой-то такой соперник?

— Не припоминаю, если честно. Ну, бывают соперники, которые понимают это и постоянно принимают меры против ударов. Но я всегда достаю до соперника, пусть и не всегда плотно. Я же так много не бью этот удар, я его подготавливаю. В нужный момент, за счет тайминга это делаю. У меня есть правильный тайминг. В правильное время пробьешь — попадешь.

— Это же достаточно энергозатратный удар. Делаете его на разминке перед боями, чтобы прочувствовать?

— Очень много. После каждой тренировки бью минимум 50 раз, как бы я ни устал. Нужно, чтобы была выносливость, чтобы я не терял энергию, когда его бью.

— Сколько лет вы уже так отрабатываете по 50 ударов?

— Как я понял, что это моя коронка, — так и начал.

— Кто последним поразил вас ударами ногами?

— В ММА — не знаю, кто мог бы поразить. А вот в тайском боксе я дрался с первым на тот момент номером Таиланда в 71 кг. Вот он поразил — бил как лошадь ногами.

— Какие у него были самые мощные удары?

— Он хорошо пробивал живот и корпус ногами, мидл-кики. И коленями хорошо работал. Ну, тайцы — это тайцы.

Муслим Салихов. из личных соцсетей

Рахмонов

— Сейчас на большом хайпе Шавкат Рахмонов. Ваше мнение?

— Он заслуживает этого хайпа. В последнем бою (25 июня Рахмонов победил Нила Магни гильотиной в конце второго раунда. - Прим. «СЭ» ) он удивил, я не думал, что он так легко заборет Нила Магни. Даже подняться не дал, все раунды его держал и задушил. Молодец.

— А что скажете об ударной технике Шавката?

— Ударная техника тоже в порядке. Видел, он даже с разворота попадал и, кажется, в нокаут отправлял. Это один из двоих перспективных ребят, которые на ходу. Шавкат расслабленный, не нервничает, из-за этого все хорошо получается.

— Двое ребят — это Рахмонов и Чимаев?

— Да. И по возрасту, и по тому, как они идут, у них есть перспективы. Ну, еще есть Шон Брэди, тоже хороший молодой борец.

— В общем, за своим дивизионом вы внимательно следите.

— Топ-10 точно смотрю. Все бои не смотрю, не любитель боев, но если знаю, что дерется кто-то из тех, за кем интересно наблюдать, — смотрю.

Ковид

— У вас по контракту с UFC еще два боя?

— Нет, я подписал новый контракт на четыре боя.

— Чувствуете себя возрастным бойцом?

— Это всего лишь цифры. Возраст должен ощущаться внутри. Если он чувствуется — надо уходить. А я пока в тонусе, не терял формы, хоть и долго не дрался, но постоянно тренировался. Я в весе, я в хорошей форме, все нормально.

— Ваш бой с Перейрой тогда отменили из-за коронавируса?

— Да, я заболел перед боем.

— Сильно?

— Болел не тяжело, но не смог восстановиться. Я тренировался, а мне было все хуже и хуже. Попал в яму. Вроде бы болел не тяжело, но последствия сказались серьезно. Ударило и по нервной системе, и слабость была. Не мог тренироваться, ходить куда-то было очень тяжело.

— И сколько это длилось?

— Месяц-полтора.

— Сколько раз переболели «короной»?

— Зарегистрированных случаев два, а так, может, и больше. У меня еще было осложнение после первого раза, был тромб в легком. Из-за этого сорвался бой с Понзиниббио. «Корона» меня ушатала по полной. Но, хвала Всевышнему, я по-прежнему здоров и готов драться.

Муслим Салихов. из личных соцсетей

Титул

— Вы снова тренировались в American Top Team . В этот раз удалось поработать с Масвидалем?

— Нет, я его один раз видел, он где-то отдельно спаррингует. Я там находился всего девять дней.

— А, то есть там уже было не до спаррингов?

— Нет, я два раза спарринговал, но для меня уже это было не так важно. Всю подготовку я провел дома, главным было акклиматизироваться. Спасибо ребятам, которые помогали мне в подготовке, спасибо тренерам. Было сложно, потому что приходилось уезжать, чтобы сделать визу. Но я тренировался везде, ни одного дня не пропустил. Даже когда уехал в Армению — там сразу нашлись люди, которые хотели мне помочь. И боролись, и лапы держали, и спарринговали.

Я приехал в посольство, и охрана, которая там работает, меня узнала. Один охранник позвал своего тренера, он оказался кикбоксером. После этого эти ребята меня не покидали, мы были вместе.

— Гусейн Магомаев вам что-то пишет перед боями? (Гусейн Магомаев — основатель школы боевых искусств «Пять сторон света», воспитанником которой является Салихов. - Прим. «СЭ» )

— Мы с ним виделись прямо перед боем, чуть-чуть пообщались. Он пожелал мне удачи. Указания не давал, такого не было. Он знает, какой я пахарь, он знает, что я знаю, что делать. Он спокоен за меня. Главное, чтобы здоровье в порядке было. Он всегда интересуется, как я себя чувствую.

— Я все говорю про более молодых бойцов, но у вас серия из пяти побед подряд и контракт на четыре поединка. Ставите перед собой задачу взять пояс?