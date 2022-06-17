Интервью с другом Чимаева. Он восхищается Микеланджело и гордится, что все грузины отвечают за свои слова

Завтра у него большой бой в UFC

Друг и спарринг-партнер Хамзата Чимаева Гурам Кутателадзе (12-2) — крайне нетипичный боец ММА. Кикбоксер, который когда-то занимался живописью по шесть-семь часов в день, плакал, когда впервые увидел Колизей, и смог развить в себе большую любовь к Микеланджело, эпохе Возрождения и античности.

16 лет Гурам прожил в России, затем вернулся в ожившую после войны родную Грузию, а позже перебрался в Швецию, где и проживает уже более восьми лет. Мультикультурный опыт позволил ему освоить четыре языка и нажить друзей по всему свету. При этом, как и большинство кавказцев, Кутателадзе сохраняет сильную национальную самоидентификацию — где бы он ни жил, ничто не может вытеснить из него родную Грузию и ее обычаи.

В нашем небольшом интервью (UFC не дает на предбоевые интервью больше 10 минут) Гурам улыбался теплее всего, именно когда разговор заходил на тему его родины и земляков. В ночь на 19 июня он будет представлять ее в поединке против Дамира Исмагулова на UFC Austin. Для СНГ и всех хардкорных болельщиков данный поединок и вовсе один из самых интригующих за долгое время. Оба топовые универсалы, оба не проигрывают на протяжении семи последних лет, оба дошли до точки, где победа даст скачок на совершенно другой уровень.

Мы обсудили предстоящий бой, узнали больше об отношениях Гурама с Хамзатом Чимаевым, а также о подарке, который он преподнес ему на недавнюю женитьбу, разобрали всех грузин в UFC и послушали красивейшую хоровую песню, которую мама Кутателадзе исполнила, когда ей было 11 лет.

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— Из всех кавказских бойцов в UFC у тебя, пожалуй, самая шикарная окладистая борода. Почему решил до такого объема ее отрастить?

— Она всегда у меня такая была, так получилось. (Смеется.) Я не задумывался об имидже и так далее, просто так получилось, это я. Стиль менять не планирую, я никогда не поменяюсь.

— После боя Хамзата Чимаева с Гилбертом Бернсом завирусилось видео, где ты во время поединка яростно поддерживаешь своего друга, наносишь удары вместе с ним. Там даже люди на тебя оглядывались — тебе было все равно, что подумают?

— Я об этом вообще не задумывался, был там, чисто в клетке вместе с моим братом. Так получилось, что выскочили эмоции, не смог их сдержать, был самим собой. Это был очень эмоциональный бой для всей команды, для семьи, для него. Я не думаю, что он слышал мои подсказки. (Смеется.) Там было очень шумно, все кричали и орали.

— Это первый раз, когда ты так нервничал за Хамзата в бою?

— Да.

— У него, кстати недавно свадьба была. Что подарил?

— Обнял, поцеловал, пошли в ресторан и всё. (Смеется.)

— Как Хамзат записан у тебя в телефоне?

— У меня, честно говоря, 15 его номеров разных. Три-четыре американских, пять-шесть российских, еще какие-то. Они у меня везде по-разному — «Борз», «Брат-Борз», «Хамзат-брат», «Хамзат-Борз»... В конце концов я уже заколебался и просто волка [картинку] сделал и всё. (Смеется.)

— Есть ли хоть один номер, который ты знаешь сейчас наизусть?

— Сейчас уже нет. Когда жил в Москве, я знал несколько номеров наизусть. Когда мне было 12-14 лет, тогда я помнил номера. Отец, мать, сестра, еще кто-то. А сейчас уже нет, всё.

— Перед боем с Гамротом ты сбрил усы по условиям проигранного спора с Хамзатом. Последнее парни, которое ты у него выиграл?

— Не помню. (Смеется.) Но это пари с усами — единственное, которое он выиграл. (Смеется.)

Кутателадзе и Чимаев. Фото Личные соцсети Гурама Кутателадзе Фото из соцсетей грузинского бойца

— Ты знаешь четыре языка. Чем для тебя был удивителен шведский, когда начинал учить его?

— Это диалект, очень смешной, честно говоря. (Смеется.) А так — язык как язык. Любой язык сложный, когда с нуля начинаешь, но если ты чего-то хочешь, ты добьешься этого.

— В бою с Гамротом мне понравилось, как ты изобретательно и подвижно работал со спины против такого сильного грэпплера. Обвязывал его руку треугольником, вставал за счет скручивания пятки и так далее. Откуда у тебя такой стиль джиу-джитсу?

— Я занимаюсь этим с пяти лет. Все это случается натурально, не то чтобы я готовился так именно к этому бою. Я всегда так работал, просто не приходилось показывать это в боях до этого. Но в этом поединке пришлось показать, и некоторые удивились, хотя для моей команды и моих тренеров здесь ничего удивительного. Но в целом я был очень разочарован в самом себе после этого боя. Я не показал себя на сто процентов, не показал свои способности. Но по воле Бога я смогу сделать это в эту субботу.

— Твой соперник Дамир Исмагулов проиграл всего раз в 24 боях — и то спорно. Смотря его бои, есть понимание, почему у него так сложно выиграть?

— Я посмотрел несколько его боев, он очень хорошо обучен, прошел хорошую советскую школу, в стойке, в борьбе и так далее. Но я думаю, я на другом уровне во всех этих параметрах. Если все будет нормально по воле Бога, без травм, то сделаю еще один бой до конца этого года.

— У тебя такое просушенное тело, что можно об него бумагу резать. Лишний вес, заплывы и прочее — тебе вообще несвойственно?

— Я думаю, это генетика, и я никогда не прекращаю тренироваться. Даже когда я принимаю какие-то травмы, я всегда тренируюсь, никогда не останавливаюсь. Слежу за едой, за всей моей рутиной.

Гурам Кутателадзе на фотосете UFC. Фото Личные соцсети Гурама Кутателадзе Личные соцсети бойца

— Все бойцы используют парилку. Кто тебя удивлял по способности сидеть в ней максимально долго?

— Я знаю одного парня, он вчера ночью сюда приехал, боец ММА, дерется в тяжелом весе, чемпион мира дважды по любителям. Ирман Смайич его зовут. И он принимает эти ледяные ванны и сидит в них каждое утро, пьет кофе. И в парилке, и в ледяных ваннах сидит по несколько часов. Думаю, он один из этих людей. (Смеется.)

— Канал Blockasset снимал о тебе документальный фильм, и меня в нем поразил момент, когда ты рассказываешь о песне своей матери. Она пела в хоре, когда ей было 11 лет, и ты включаешь эту красивейшую композицию в фильме. Помимо самой песни меня тронуло, как ты говоришь о матери, с какими глазами. Ты не хочешь выйти на бой под эту песню?

— В первую очередь, огромное спасибо, очень приятно, что ты об этом упоминаешь. Я не знаю, выйду ли я под нее... Не знаю, посмотрим. В один прекрасный, чудесный день я выйду под голос моей матери.

— Это ведь песня о любви? Ты сказал, что она поется даже не на грузинском, а мегрельском языке.

— Это очень маленький такой, старый язык. Я думаю, это про любовь мужчины и женщины (песня начинается на видео ниже с 33:47. - Прим. "СЭ").

— Ты сам женат?

— Я не женат. Я сфокусирован, я женат на перчатках в данный момент. (Смеется.)

— Давай напоследок блиц. Я тебе называю грузинского бойца UFC, а ты подбираешь к нему определение в двух-трех словах.

— Давай попробуем.

— Гига Чикадзе.

— Ниндзя. (Смеется.) Городской ниндзя.

— Почему городской?

— Ну не знаю, у нас в Грузии есть такой базар, извиняюсь за жаргон. (Смеется.)

— Мераб Двалишвили.

— Машина. Очень добрый человек. Очень добрый и очень простой человек.

— Илия Топурия.

— Модель. (Смеется.) Он любит хорошо одеваться, всегда ухоженный, всегда приглядывает за своей внешностью, в хорошем смысле этого слова. И Матадор. Эль-Матадор, он убивает всех этих быков на своем пути. Он такой, какой есть, — наглый, уверенный в себе. Он отвечает за свои слова, все грузины отвечают за свои слова, и это самое главное. Об этом нельзя забывать, и дай бог так продолжится.

— Роман Долидзе.

— Уравновешенный, образованный и... очень хороший грэпплер, leglock specialist. (Смеется.)