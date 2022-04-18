«Двое побили Хамзата, он заплакал и схватил нож: «Я убью их обоих!» Каким был маленький Чимаев

Истории от старшего брата.

Сверхновая звезда UFC Хамзат Чимаев эмигрировал из родной Чечни в Швецию, когда ему было 19 лет. Его семья — за исключением отца, Хизара Чимаева, оставшегося на родине, — получила статус беженцев.

О жизни Хамзата до отъезда известно не так уж много: он рано начал заниматься вольной борьбой, становился бронзовым призером чемпионата России среди юношей. После 12 лет у него замедлился прогресс по причине того, что пришлось соперничать с переделанными ребятами — теми, кому подделали возраст.

«У меня, когда мне было 11-12 лет, все хорошо шло, — вспоминал боец в интервью порталу Матч ТВ. — А когда перешел чуть постарше, там уже многим детям стали паспорта всякие делать, понимаете, о чем я. Политика борцовская началась. Мама думала, что я тренируюсь мало, а там другой вариант был: пацаны были постарше, а боролись с нами. Мне тоже предлагали другой паспорт сделать, но я отказался, и получилось как получилось».

Фото из соцсетей Хамзата Чимаева.

Составить психологический портрет маленького Хамзата до недавнего времени было не из чего. Сам он детские годы не детализировал, а старший брат Артур хоть и давал интервью российским медиа, но был скуп на детали. Все изменил материал ESPN , вышедший перед боем Чимаева с Гилбертом Бернсом на UFC 273. Американский журналист Бретт Окамото слетал в Швецию, где ближе познакомился с братьями и добыл у них немало ценной фактуры.

Предлагаем вашему вниманию три коротких истории из данного репортажа-интервью, которые воссоздают раннее детство Хамзата и четко прорисовывают его характер.

Во время войны жили так бедно, что мать Чимаевых ела только то, что оставалось после детей

«Мама всегда пеклась о нас. Когда ты был маленьким, то не понимал, почему она приносила нам еду, сама не ела и ждала, пока мы доедим. Мы заканчивали есть, и она доедала, что оставалось после нас. Сейчас, когда я стал старше, я понимаю, что она сделала для нас».

Хамзат с матерью. Фото — из соцсетей Чимаева.

Порвал грамоту, которую ему дали за незаслуженное первое место

«Хамзат начал заниматься борьбой в 6 лет, — вспоминал старший брат Артур. — Поначалу он был таким маленьким, что на него не было весовой категории. Ему нужно было либо бороться с ребятами побольше, либо не бороться вообще. На одном турнире ему дали грамоту [за 1-е место], хотя он проиграл.

В принципе, он и занял первое место, потому что в его весовой кроме него больше никого не было. И он начал дразнить меня: «Смотри, я на первом месте». Он дразнил и дразнил меня, я терпел, сколько мог, но, наконец, не выдержал: «Какое первое место? Ты проиграл». Он так расстроился, что разорвал грамоту и побежал домой".

Артур Чимаев — второй слева. Фото — из соцсетей Артура Чимаева.

Как-то его избили двое ребят. Хамзат хотел поквитаться с ними ножом

«Однажды на него налетели какие-то ребята. Один держал его, другой бил. Когда Хамзат вернулся домой, у него был подбитый глаз. Я спросил его: «Почему ты дал им побить себя? Почему так?» Он сразу начал плакать. Побежал, схватил нож: «Я убью их обоих! Это было нечестно! Напали двое на одного!» Я сказал ему: «Отдай сюда нож, разберемся, как здесь поступить». Ему тогда было 10 или 11 лет. Если была какая-то драка, какой-то вопрос — он всегда доводил дело до конца, шел до конца. Он был таким с самого детства».