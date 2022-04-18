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«Двое побили Хамзата, он заплакал и схватил нож: «Я убью их обоих!» Каким был маленький Чимаев

История из жизни Хамзата Чимаева
Никита Горшенин
Корреспондент
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Хамзат Чимаев.
Фото USA Today Sports
Фото из соцсетей Хамзата Чимаева.
Артур Чимаев — второй слева. Фото — из соцсетей Артура Чимаева.
Хамзат с матерью. Фото — из соцсетей Чимаева.
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Истории от старшего брата.

Сверхновая звезда UFC Хамзат Чимаев эмигрировал из родной Чечни в Швецию, когда ему было 19 лет. Его семья — за исключением отца, Хизара Чимаева, оставшегося на родине, — получила статус беженцев.

О жизни Хамзата до отъезда известно не так уж много: он рано начал заниматься вольной борьбой, становился бронзовым призером чемпионата России среди юношей. После 12 лет у него замедлился прогресс по причине того, что пришлось соперничать с переделанными ребятами — теми, кому подделали возраст.

«У меня, когда мне было 11-12 лет, все хорошо шло, — вспоминал боец в интервью порталу Матч ТВ. — А когда перешел чуть постарше, там уже многим детям стали паспорта всякие делать, понимаете, о чем я. Политика борцовская началась. Мама думала, что я тренируюсь мало, а там другой вариант был: пацаны были постарше, а боролись с нами. Мне тоже предлагали другой паспорт сделать, но я отказался, и получилось как получилось».

Фото из соцсетей Хамзата Чимаева.
Фото из соцсетей Хамзата Чимаева.

Составить психологический портрет маленького Хамзата до недавнего времени было не из чего. Сам он детские годы не детализировал, а старший брат Артур хоть и давал интервью российским медиа, но был скуп на детали. Все изменил материал ESPN , вышедший перед боем Чимаева с Гилбертом Бернсом на UFC 273. Американский журналист Бретт Окамото слетал в Швецию, где ближе познакомился с братьями и добыл у них немало ценной фактуры.

Предлагаем вашему вниманию три коротких истории из данного репортажа-интервью, которые воссоздают раннее детство Хамзата и четко прорисовывают его характер.

Во время войны жили так бедно, что мать Чимаевых ела только то, что оставалось после детей

«Мама всегда пеклась о нас. Когда ты был маленьким, то не понимал, почему она приносила нам еду, сама не ела и ждала, пока мы доедим. Мы заканчивали есть, и она доедала, что оставалось после нас. Сейчас, когда я стал старше, я понимаю, что она сделала для нас».

Хамзат с матерью. Фото - из соцсетей Чимаева.
Хамзат с матерью. Фото — из соцсетей Чимаева.

Порвал грамоту, которую ему дали за незаслуженное первое место

«Хамзат начал заниматься борьбой в 6 лет, — вспоминал старший брат Артур. — Поначалу он был таким маленьким, что на него не было весовой категории. Ему нужно было либо бороться с ребятами побольше, либо не бороться вообще. На одном турнире ему дали грамоту [за 1-е место], хотя он проиграл.

В принципе, он и занял первое место, потому что в его весовой кроме него больше никого не было. И он начал дразнить меня: «Смотри, я на первом месте». Он дразнил и дразнил меня, я терпел, сколько мог, но, наконец, не выдержал: «Какое первое место? Ты проиграл». Он так расстроился, что разорвал грамоту и побежал домой".

Артур Чимаев - второй слева. Фото - из соцсетей Артура Чимаева.
Артур Чимаев — второй слева. Фото — из соцсетей Артура Чимаева.

Как-то его избили двое ребят. Хамзат хотел поквитаться с ними ножом

«Однажды на него налетели какие-то ребята. Один держал его, другой бил. Когда Хамзат вернулся домой, у него был подбитый глаз. Я спросил его: «Почему ты дал им побить себя? Почему так?» Он сразу начал плакать. Побежал, схватил нож: «Я убью их обоих! Это было нечестно! Напали двое на одного!» Я сказал ему: «Отдай сюда нож, разберемся, как здесь поступить». Ему тогда было 10 или 11 лет. Если была какая-то драка, какой-то вопрос — он всегда доводил дело до конца, шел до конца. Он был таким с самого детства».

Хамзат Чимаев
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