«Девчонку звали Джейн, и я не впечатлил ее». Дана Уайт лишился невинности в 14 лет

История из далекой юности.

К президенту UFC Дане Уайту хорошие вещи в жизни приходили без серьезной задержки и в полном объеме.

До 20 лет, когда любому подростку хочется романтического драйва, гулянок и внимания девушек — у Уайта этого было с лихвой. После 20, когда немного оперившийся парень хочет быстрых денег и тверже определиться в жизни — Уайт нашел свое призвание, ворвавшись в бойцовский бизнес (уже в 22-23 года он имел широкую сеть из элитных клиентов в Лас-Вегасе, которым давал частные уроки бокса. А в 28 начал вести дела будущих звезд ММА Чака Лиддела и Тито Ортиза). Ну и после 30, когда каждому мужчине уже хочется стабильности, хочется снимать первые сливки со своего дела жизни — Уайт уже был президентом UFC, самой быстро растущей спортивной лиги Америки середины нулевых.

Уайт в первые годы президенства UFC. скриншот из трансляции UFC Fight Pass

Кстати, подростковые годы Уайта — особенно интересная и самая малоизученная глава его биографии. Любые детали из того времени представляют интерес, потому что по ним можно дополнить ярчайшими штрихами психологический портрет босса UFC. Один из лучших источников информации о том периоде жизни Уайта — это его старое, культовое интервью журналу Playboy в 2008 году. В нем Дана наговорил на несколько сценариев фильма, и на этот раз мы решили выкатить небольшую историю о его первом любовном опыте. Его он получил ... в 14 лет. А в 16 обзавелся первыми прочными отношениями, в которых подстегивал себя изменами.

***

— Вы сами когда-нибудь принимали стероиды?

— Да. Когда я учился в старшей школе — тут, в Вегасе, был один доктор...Ты приходил к нему в кабинет и говорил, что хотел попробовать его «программу» набора массы. Он делал тебе уколы и давал таблетки. Очень быстро я почувствовал себя сильным. Суперчеловеком. Но мне как-то было не очень комфортно из-за этой ситуации.

— Вы [в молодости] были ловеласом?

— Я был очень сексуально активным. Первый секс у меня был в 14 лет. В подсобке сервиса техобслуживания в Вегасе, с девчонкой по имени Джейн. Нас окружали грабли и газонокосилки.

— И в этой подсобке у вас был самый острый инструмент.

— Пожалуй, самый маленький. Все случилось как-то неловко и быстро. Я определенно не впечатлил Джейн, после этого у нас больше ничего ни разу не было.

— У вас хоть раз в жизни был какой-то религиозный опыт?

— В 16 лет я как-то пьяным лихачил на Subaru моей девушки, а в салоне сидела девчонка, которая не была моей девушкой. Я познакомился с ней в клубе до 21-летних. Я врезался в медиану (ограждение, разделяющее дорожные полосы — прим.), резко развернулся и влетел в столб. От удара меня выбросило из машины и скальпировало — с головы срезало все волосы. Я приземлился в Дюны, где сейчас находится Белладжио. Мои ноги разворотило, как печеную картошку. С девушкой было все в порядке, она орала.

Тут я услышал, как кто-то говорит: «Я доктор, я доктор». Доктор посмотрел на меня и сказал: «Он мертв». Помню, я лежал и подумал: «Божечки, я умер б****». И потом доктор сказал: «Пульс! Он жив!». Все лето я пролежал в больнице. А потом мама отправила меня к бабушке в Левант, штат Мэн. Умный шаг, да? Родители не могут справиться с трудным подростком и отправляют его на опеку к 70-летней пожилой леди в Мэн. Я пошел во все тяжкие, пил и тусовался каждый день. Девушки, девушки, еще больше девушек. Но, вообще, забавно, как один случай может поменять историю. Не религия, а именно гребаная судьба. Если бы я тогда погиб, скорее всего, никакого UFC бы не было.