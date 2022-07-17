«Исламу не составит труда забрать пояс у Оливейры». Реакция команды Хабиба на объявление боя

Весь мир ММА ждет 22 октября.

Вчерашним вечером UFC наконец развеял главную интригу последних месяцев в легком дивизионе — кто же станет следующим соперником Чарльза Оливейры. Промоушен официально объявил о том, что бразилец подерется с Исламом Махачевым за вакантный пояс 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

После яркой победы Чарльза над Джастином Гэтжи в мае и одновременно с ней утраты пояса из-за проваленного взвешивания публика гадала, с кем он оспорит вакантный пояс. Назывались имена Ислама Махачева, Александра Волкановски и даже Конора Макгрегора. Махачев, который выглядел как самый логичный вариант, был отвергнут президентом UFC Даной Уайтом, который заявил о желании свести дагестанца с Бенилом Дариушем. И тем не менее UFC таки соблазнились сделать ему поединок именно с Оливейрой, и теперь впервые в истории промоушена мы можем получить титульник, в котором подерутся бойцы с 10 и более победами подряд в UFC.

«Можем» — потому что когда-то промоушен уже хотел сделать бой соперников с такими бешеными сериями (Хабиб — Фергюсон), но он так и не состоялся. С учетом сложных отношений Чарльза с весогонкой и прочих рисков, которые бывают в бойцовском бизнесе, о рекорде по длине серий будем говорить, только когда оппоненты зайдут в клетку.

Ну а пока — сладкое время ожидания и первые прогнозы и реакции. Наш корреспондент Илья Андреев побывал на турнире промоушена Хабиба Eagle FC в Казахстане и узнал мнение о самом ожидаемом бое года у бывшего спарринг-партнера и друга Махачева Шамиля Завурова.

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— На турнире объявили о бое Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой в октябре. Какие эмоции? Понятное дело, многие из вас знали, может быть, все знали даже.

— На самом деле, я не знал. Мы предполагали, но ни Чарльз, ни Ислам не решают, когда драться, все решает UFC. Мы просто ждали, надеялись, думаю, что для Ислама не составит большого труда забрать этот пояс.

— Почему не составит труда? Учитывая, какая у Оливейры серия, какие яркие победы.

— Я много боролся с Исламом, я знаю его борьбу. С каждым боем он растет в борьбе, я думаю, Оливейра, как с другими, не сможет взять его на удушающий. Я думаю, если он в борьбе не сможет его переиграть, я не думаю, что он сможет финишировать его в стойке. Ислам сам будет с ним бороться, сам может даже финишировать именно в борьбе.

— Чем борьба Ислама отличается от борьбы Хабиба?

— Хабиб просто прет, давит, Ислам больше пространство закрывает, как бы прилипает. У Ислама такая вязкая борьба, у Хабиба чуть была такая — он все время атаковал, позиции менял. Ислам где взял, там и может закончить.

— Физической силой Ислам выделяется на фоне других?

— Я когда борюсь с Исламом, я больше попадаю на приемы, он может сразу сделать какой-то удушающий или болевой. Он чаще заходит на это, чем Хабиб.

— Бразильцев будете звать в Дагестан, чтобы подготовиться?

— У нас своих бразильцев хватает. (Смеется.) Чем дагестанцы хуже бразильцев? У нас в зале хватает ребят - и Хабиб, и другие ребята, кого-то звать нам не нужно будет.

В мае Хабиб заявил, что Махачев оседлает Оливейру, «как свою лошадь». из соцсетей Махачева

— Помните, каким был молодой Ислам, когда он впервые попал к вам в зал?

— Конечно, помню. Я даже помню, когда ему было семь-восемь лет, у нас ММА еще даже в голове не было, и мы вместе ездили на рукопашные бои. Среди молодежи я стал первым, Ислам среди детей, с такими большими ушами (смеется) выиграл. Ислам вначале занимался ушу-саньда, у нас во дворе секция была, с Хабибом они в одной школе учились.

— Оливейра — самый сильный соперник Ислама Махачева за всю карьеру?

— Я думаю, да, конечно. Однозначно самый сильный соперник.

— И при этом он должен легко его разобрать?

— Ну когда Хабиб дрался с Порье, тоже говорили, что тот один из самых сильных. Хабиб легко его разобрал. Потом дали Гэтжи, сказали, что он базовый борец, то-сё, «Хабиб его не повалит», но Хабиб его еще легче выиграл. Вот и всё.

— Негативный сценарий этого боя может замотивировать Хабиба вернуться?

— Я думаю, нет. (Смеется.) Как бы бой ни закончился, я не думаю, что Хабиб вернется. Я могу вернуться, но не Хабиб. (Смеется.)

— Что у Ислама лучше всего в партере получается?

— Все, что попадается, он делает. Могу сказать по себе, я очень давно с ним не боролся, но когда боролся, был в форме, он мне за один раунд сделал два или три болевых и несколько удушающих. Я просто реально не мог защититься, уже не знал, с какой стороны он заходил. Потихоньку потом боролся, привык. Они когда едут на сборы в Америку, потом приезжают совсем другие. Что-то новое, полгода с ними не борешься и не знаешь, откуда что идет. Но привыкаешь, хоть за схватку один-два раза попадаешься.

— Если бы ты мог сейчас наставление Исламу дать перед боем с Оливейрой, что бы сказал?

— Исламу надо пахать, остальное у него все есть. Он долго шел к этому, вся команда шла, Абдулманап всегда говорил, что следующий чемпион — Ислам. На него вся надежда, мы будем молиться, все делать, будем рядом, чтобы он стал чемпионом. Сейчас в Абу-Даби мы не поедем, смысла нету, где-то трех недель, максимум месяца там хватит нам. Остальное время можно дома готовиться, и в октябре там такой жары не будет. Когда первый бой у Хабиба был там [против Порье] в сентябре — ну просто нереально было, духота такая, многие жаловались. А в октябре, думаю, будет чуть полегче.