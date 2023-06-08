«Хабиб проиграл Глейсону Тибау». Большое интервью с Бенилом Дариушем

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 11 июня Бенил Дариуш (22-4-1) подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) в соглавном событии вечера на UFC 289 в Ванкувере. Бойцы оспорят титульный шанс, победитель выйдет на чемпиона Ислама Махачева и сразится с ним на октябрьском турнире в Абу-Даби.

В преддверии канадского ивента мы созвонились с Бенилом Дариушем и обсудили его бой против Оливейры, Ислама Махачева, «поражение» Хабиба Нурмагомедова в бою с Глейсоном Тибау и то, в чем христианству следовало бы брать пример с ислама.

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— Вы как-то рассказывали, что в бою с Добером сделали вариацию армбара, которую никогда не тренировали до этого. С тех пор у вас в поединке был подобный момент озарения, когда делали то, что не тренировали?

— Так-то нет, но вот в последнем бою эти кувырки, роллы, которые я делал, — это был новый элемент для меня, я недавно его подключил. Я был очень рад, что они прошли у меня в бою. То, как я через кувырок выходил на леглок, — вот на эти штуки меня вдохновили Крейг Джонс, Дэнэхер, Гэри Тонон, а конкретно научил меня этому мой товарищ Нейман Грейси. И думаю, он как раз научился этому у этих ребят. Я смотрел много видео с их обучалками, работал над деталями, и теперь мне приятно, что Крейг Джонс отметил этот момент у меня.

— Среди всех ваших оппонентов кого назовете самым сложным и жестким?

— О, определенно Гамрот. И Ферейра. Гамрота было очень тяжело поймать, он очень быстро двигается, у него очень хорошая борьба, и он здорово держит удар. Когда я попадал по нему, он легко все съедал, я не мог поверить. И продолжал переть на меня. Это было впечатляюще.

— Многие не понимают, за счет чего Тони Фергюсон столько лет побеждал. Вроде не самый атлетичный, не техничный. Когда готовились к нему, поняли, в чем его секрет?

— Он был очень нестандартным. Даже его джиу-джитсу какое-то непонятное, он делал в нем чудные вещи и в стойке был непонятным. И я могу сказать, что он сильно бьет, я почувствовал мощь в его руках. Он не то чтобы много попадал по мне, но когда попал, я определенно почувствовал силу. Мне уже не требуется много времени, чтобы понять, у кого тяжелая рука, у кого нет. У него она точно тяжелая.

Бенил Дариуш и Тони Фергюсон. Фото Getty Images

«Спросил бы у Хабиба о его бросках и о том, как он работает над кардио. Тибау? Хабиб ему проиграл»

— Ислам Махачев очень силен в стойке, когда он работает вторым номером, контрит. Он так перебил Волкановски, Оливейру, всех ребят, с кем дрался. Как вы будете выигрывать у него, когда он будет работать так же, из позиции контрударника?

— У меня есть кое-какие идеи, но я приберегу их до нашего боя. Скажу только одно. Контрударка — это, конечно, хорошо, но я предложу ему давление. И я определенно могу передавить его еще и в ментальном плане, почему нет?

— Если бы у вас была возможность задать Хабибу любые один-два вопроса о боях, что бы спросили?

— Я бы спросил, как он выстраивает тренировки, чтобы добиваться такого кардио, такого прессинга. И, может быть, спросил кое-что о его бросках, у этих ребят прекрасные броски. Что касается его контроля в партере, я думаю, он просто был на шаг впереди всех соперников. Когда ты хочешь опереться на локоть и встать, он уже брал под контроль твою кисть. Когда ты хотел куда-то переместиться, он забирал голову. Он просто был на шаг впереди.

— Вы как-то говорили, что Хабиб проиграл Глейсону Тибау. По-прежнему так считаете?

— Да, я по-прежнему так думаю. Если посмотреть, то он не нанес никакого ущерба, не смог перевести его. Все в этом бою было сделано Глейсоном, единственное, чего добился Хабиб, — это контроль октагона.

Хабиб принимает колено от Тибау. Фото USA Today Sports

— У вас есть одно поражение сабмишеном в карьере — от Майкла Кьезы, забытое всеми. Что случилось в тот вечер, как он смог засабмитить такого грэпплера, как вы?

— Я был очень надменным, я выиграл уверенно первый раунд и не почувствовал никакой угрозы от него. А он вышел на второй раунд очень решительным, я ментально не был к этому готов, и он победил меня. Это была моя вина. Тот бой сделал меня скромнее.

— Вы недавно заметили интересную вещь — что Дастин Порье с каждым раундом становится лучше в ударке, в базовых ее основах, чище в технике. Могли бы пояснить?

— Да. Вот, например, когда вы устаете, вы опускаете руки, начинаете шире размахиваться, делать ошибки. Но у него этого нет, он остается техничным весь бой. Поэтому он настолько хорош от раунда к раунду, он прибавляет в том, в чем он и так силен.

«Какие российские города знаю? Москва, Петербург... Извините, но это все»

— Почему, если Чарльз Оливейра выигрывает, он выигрывает очень ярко, и если проигрывает, то проигрывает тоже очень драматично?

— Он слишком атакующий боец. А с таким подходом, когда твоя агрессия не проходит, весь этот огонь поворачивается в твою сторону.

— Вы недавно называли Леона Эдвардса самым совершенным бойцом в текущем UFC. Как бы оценили шансы Шавката Рахмонова в бою с ним?

— У него очень хорошие шансы. Он же из Казахстана, верно? Он очень хорош, у него отличные броски, отличный бокс, он может бить кики, может защищаться от тейкдаунов, у него есть сабмишены. По правде говоря, у него отличные шансы против Леона, одни из самых высоких.

— У нас есть челлендж для американских бойцов, сколько российских городов они знают помимо Москвы. Теперь ваша очередь в нем поучаствовать.

— Так... я знаю еще Санкт-Петербург. Дайте-ка подумать... Нет, я знаю не так много городов в России, извиняюсь. (Смеется.) Мне нужно набраться здесь знаний.

Бенил Дариуш. Фото Фото из соцсетей бойца

— Хочу спросить как христианина. Вот у мусульман есть особое братство и дисциплина в их религии. Насколько вам этого не хватает, чтобы и среди христиан было такое же крепкое сообщество?

— Я думаю, это важный момент, мы, безусловно, должны быть более дисциплинированны и должны больше любить друг друга. Но никто не идеален. И вот что я вам скажу... Я считаю, что более важная вещь — это крепкие небольшие сообщества. Когда мы все вместе с соседями ходим в церковь, когда мы все друг друга знаем в нашем районе, помогаем друг другу, любим друг друга. Это очень важно, и нам, несомненно, есть куда тут расти.

— Как вы видите бой против Чарльза в эту субботу?

— Я буду доминировать. Буду идти вперед, давить, и я найду финиш.