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Сегодня, 16:45

«Хабиб проиграл Глейсону Тибау». Большое интервью с Бенилом Дариушем

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бенил Дариуш
Бенил Дариуш.
Фото Getty Images
Хабиб принимает колено от Тибау.
Хабиб принимает колено от Тибау.
Фото USA Today Sports
Бенил Дариуш.
Бенил Дариуш.
Фото Фото из соцсетей бойца
Бенил Дариуш и Тони Фергюсон
Бенил Дариуш и Тони Фергюсон.
Фото Getty Images
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Эксклюзив перед боем.

В ночь на 11 июня Бенил Дариуш (22-4-1) подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) в соглавном событии вечера на UFC 289 в Ванкувере. Бойцы оспорят титульный шанс, победитель выйдет на чемпиона Ислама Махачева и сразится с ним на октябрьском турнире в Абу-Даби.

В преддверии канадского ивента мы созвонились с Бенилом Дариушем и обсудили его бой против Оливейры, Ислама Махачева, «поражение» Хабиба Нурмагомедова в бою с Глейсоном Тибау и то, в чем христианству следовало бы брать пример с ислама.

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***

— Вы как-то рассказывали, что в бою с Добером сделали вариацию армбара, которую никогда не тренировали до этого. С тех пор у вас в поединке был подобный момент озарения, когда делали то, что не тренировали?

— Так-то нет, но вот в последнем бою эти кувырки, роллы, которые я делал, — это был новый элемент для меня, я недавно его подключил. Я был очень рад, что они прошли у меня в бою. То, как я через кувырок выходил на леглок, — вот на эти штуки меня вдохновили Крейг Джонс, Дэнэхер, Гэри Тонон, а конкретно научил меня этому мой товарищ Нейман Грейси. И думаю, он как раз научился этому у этих ребят. Я смотрел много видео с их обучалками, работал над деталями, и теперь мне приятно, что Крейг Джонс отметил этот момент у меня.

— Среди всех ваших оппонентов кого назовете самым сложным и жестким?

— О, определенно Гамрот. И Ферейра. Гамрота было очень тяжело поймать, он очень быстро двигается, у него очень хорошая борьба, и он здорово держит удар. Когда я попадал по нему, он легко все съедал, я не мог поверить. И продолжал переть на меня. Это было впечатляюще.

— Многие не понимают, за счет чего Тони Фергюсон столько лет побеждал. Вроде не самый атлетичный, не техничный. Когда готовились к нему, поняли, в чем его секрет?

— Он был очень нестандартным. Даже его джиу-джитсу какое-то непонятное, он делал в нем чудные вещи и в стойке был непонятным. И я могу сказать, что он сильно бьет, я почувствовал мощь в его руках. Он не то чтобы много попадал по мне, но когда попал, я определенно почувствовал силу. Мне уже не требуется много времени, чтобы понять, у кого тяжелая рука, у кого нет. У него она точно тяжелая.

Бенил Дариуш и Тони Фергюсон
Бенил Дариуш и Тони Фергюсон.
Фото Getty Images

«Спросил бы у Хабиба о его бросках и о том, как он работает над кардио. Тибау? Хабиб ему проиграл»

— Ислам Махачев очень силен в стойке, когда он работает вторым номером, контрит. Он так перебил Волкановски, Оливейру, всех ребят, с кем дрался. Как вы будете выигрывать у него, когда он будет работать так же, из позиции контрударника?

— У меня есть кое-какие идеи, но я приберегу их до нашего боя. Скажу только одно. Контрударка — это, конечно, хорошо, но я предложу ему давление. И я определенно могу передавить его еще и в ментальном плане, почему нет?

— Если бы у вас была возможность задать Хабибу любые один-два вопроса о боях, что бы спросили?

— Я бы спросил, как он выстраивает тренировки, чтобы добиваться такого кардио, такого прессинга. И, может быть, спросил кое-что о его бросках, у этих ребят прекрасные броски. Что касается его контроля в партере, я думаю, он просто был на шаг впереди всех соперников. Когда ты хочешь опереться на локоть и встать, он уже брал под контроль твою кисть. Когда ты хотел куда-то переместиться, он забирал голову. Он просто был на шаг впереди.

— Вы как-то говорили, что Хабиб проиграл Глейсону Тибау. По-прежнему так считаете?

— Да, я по-прежнему так думаю. Если посмотреть, то он не нанес никакого ущерба, не смог перевести его. Все в этом бою было сделано Глейсоном, единственное, чего добился Хабиб, — это контроль октагона.

Хабиб принимает колено от Тибау.
Хабиб принимает колено от Тибау.
Фото USA Today Sports

— У вас есть одно поражение сабмишеном в карьере — от Майкла Кьезы, забытое всеми. Что случилось в тот вечер, как он смог засабмитить такого грэпплера, как вы?

— Я был очень надменным, я выиграл уверенно первый раунд и не почувствовал никакой угрозы от него. А он вышел на второй раунд очень решительным, я ментально не был к этому готов, и он победил меня. Это была моя вина. Тот бой сделал меня скромнее.

— Вы недавно заметили интересную вещь — что Дастин Порье с каждым раундом становится лучше в ударке, в базовых ее основах, чище в технике. Могли бы пояснить?

— Да. Вот, например, когда вы устаете, вы опускаете руки, начинаете шире размахиваться, делать ошибки. Но у него этого нет, он остается техничным весь бой. Поэтому он настолько хорош от раунда к раунду, он прибавляет в том, в чем он и так силен.

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— Почему, если Чарльз Оливейра выигрывает, он выигрывает очень ярко, и если проигрывает, то проигрывает тоже очень драматично?

— Он слишком атакующий боец. А с таким подходом, когда твоя агрессия не проходит, весь этот огонь поворачивается в твою сторону.

— Вы недавно называли Леона Эдвардса самым совершенным бойцом в текущем UFC. Как бы оценили шансы Шавката Рахмонова в бою с ним?

— У него очень хорошие шансы. Он же из Казахстана, верно? Он очень хорош, у него отличные броски, отличный бокс, он может бить кики, может защищаться от тейкдаунов, у него есть сабмишены. По правде говоря, у него отличные шансы против Леона, одни из самых высоких.

— У нас есть челлендж для американских бойцов, сколько российских городов они знают помимо Москвы. Теперь ваша очередь в нем поучаствовать.

— Так... я знаю еще Санкт-Петербург. Дайте-ка подумать... Нет, я знаю не так много городов в России, извиняюсь. (Смеется.) Мне нужно набраться здесь знаний.

Бенил Дариуш.
Бенил Дариуш.
Фото Фото из соцсетей бойца

— Хочу спросить как христианина. Вот у мусульман есть особое братство и дисциплина в их религии. Насколько вам этого не хватает, чтобы и среди христиан было такое же крепкое сообщество?

— Я думаю, это важный момент, мы, безусловно, должны быть более дисциплинированны и должны больше любить друг друга. Но никто не идеален. И вот что я вам скажу... Я считаю, что более важная вещь — это крепкие небольшие сообщества. Когда мы все вместе с соседями ходим в церковь, когда мы все друг друга знаем в нашем районе, помогаем друг другу, любим друг друга. Это очень важно, и нам, несомненно, есть куда тут расти.

— Как вы видите бой против Чарльза в эту субботу?

— Я буду доминировать. Буду идти вперед, давить, и я найду финиш.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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