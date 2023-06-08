«Я представляю две страны». Дагестанец из Франции не против ассоциировать себя с Россией
В ночь на 11 июня в Ванкувере, Канада, состоится турнир UFC 289, в главном событии которого Аманда Нуньес проведет защиту пояса против Ирен Алданы. А в прелимах выступит Насруддин Имавов: дагестанец из Франции встретится с американцем Крисом Кертисом. В разговоре с «СЭ» Имавов рассказал, чем его особенно мотивирует встреча с Кертисом, почему Сирил Ган проиграл Джону Джонсу и правда ли, что во Франции бойцы пашут меньше, чем в России.
— Твой следующий соперник — Крис Кертис, и ваш бой мог состояться еще три года назад на турнире Ares. Насколько ты погрузился в подготовку к нему в прошлый раз и в чем видишь его опасность?
— Да, три года назад мы должны были встретиться в Ares, и в тот момент я подписался в Dana White's Contender Series, аннулировался бой. Я его в то время изучал, и его стиль не поменялся: больше прессингует, опасная задняя левая рука.
— Последний бой с Шоном Стриклендом у тебя получился не лучшим образом. Какие выводы сделал?
— Получил хороший опыт, пять раундов никогда не дрался, сейчас знаю, что это такое. Подготавливался по-другому — например, у меня соперник левша, маленький. Я делал спарринги не только с бойцами, подобранными под стиль моего соперника. Потому что все может случиться, как у меня и произошло: четыре дня до боя — вообще другого соперника дали.
— Стриклэнд будет в углу у Кертиса. Этот факт тебя не настораживает?
— Мотивирует, конечно. Когда принял бой, этот факт был интересен. Что они друзья, тренируются вместе и надо расплатиться. Хороший будет бой.
— Ты говорил, что у Фернанда Лопеса не нужно спрашивать совет, он сам его даст. Что он сказал после боя со Стриклэндом?
— Он сам в бою очень долго подбирал слова, непонятный был стиль. Сказал, что ошибка была в том, что надо было прессинговать с самого начала, а не передвигаться, не драться на дистанции.
— Ты спаррингуешь с Сирилом Ганом. Помогал ему перед боем с Джоном Джонсом?
— Да, мы вместе тренировались, у нас была группа по грэпплингу со стойки. Были я, Фернанд и другие спарринг-партнеры хорошего уровня. Был, конечно, разочарован боем. Но это случается, это ММА, такое бывает. Можно сказать, подготовка плохо прошла или не уровень... Много что можно сказать. Такое случается: один маленький удар может привести к нокауту... Отвлекся, можно сказать. Он говорил, что вроде все шло хорошо, такой опасности он не чувствовал, все контролировал, даже когда Джонс взял на гильотину. Дышал нормально, и внезапно тот закрыл замок. У Джона Джонса много силы.
— После боя много говорили о том, что Ган вышел на поединок психологически не готовым, что Джонс был сильнее не только как атлет, но и ментально. Согласен ли с этим?
— Нет, я не согласен. Как я говорил, много чего сейчас можно сказать, но он был готов на все 100. Просто так получилось, так бывает в бою, отвлекся. Бой быстро закончился, и обсудить его не вариант. Как Жозе Альдо с Макгрегором дрался — за 13 секунд там что скажешь? Альдо был готов, просто в ММА маленькие перчатки, попал...
— 2 сентября UFC снова проведет турнир в Париже, и он наверняка не обойдется без Гана. Сирил уже знает имя соперника?
— Да, предполагает.
— Этот человек из России?
— Вполне возможно. Но не точно. Точно ничего не скажу.
— Фрэнсис Нганну во время одного из интервью неправильно назвал твои имя и фамилию — Мансур Иманов. При этом вы ведь спарринговали вместе. Как считаешь, он это специально или оговорился?
— Ну, у него очень сильный акцент. Может, даже и забыл — сколько лет я его не видел после. А так, конечно, он меня очень хорошо знает.
— Нганну сейчас в PFL. Ты много времени с ним провел — как думаешь, все ради денег или есть какая-то высшая цель?
— Он говорил, что есть высшая цель. Но он сейчас как бизнесмен больше — заработать денег. Думаю, бои уже не так интересуют, как раньше. Конечно, я бы хотел видеть его в лучшей лиге и дальше, с Джоном Джонсом, например.
— Есть ли за пределами UFC тяжеловес, способный даже не победить, а хотя бы дать Нганну конкурентный бой?
— Проспекты есть, скорее всего. Кто именно, сказать тяжело, но, если будет базовый борец хорошего уровня, будет тяжело. Слабая сторона Нганну — это все-таки борьба, хоть у него очень много сил, может защищаться. Но, если его завести в борьбу, ему будет очень тяжело.
— Ты говорил, что французский знаешь лучше, чем русский. Французский язык богат интересными словами-конструкторами, заимствованными в русский язык. Например, шезлонг — это chaise longue, дословно «длинный стул». Ты при переезде из Дагестана изучал язык с нуля — у тебя были открытия подобного рода?
- Да, удивлялся, что, когда они пишут, в конце ставят несколько лишних букв, которые не читаются. Очень много таких букв. Это было сложновато, но, когда маленький, быстро адаптируешься.
— Из ММА Factory вышло уже много ярких бойцов, кто проявил себя в UFC. Назови бойца, о котором мы пока не знаем, но уже скоро он тоже встанет в один ряд с тобой, Нганну, Ганом?
— Первый, кто приходит в голову, — это Байсангур Шамсутдинов. Он сейчас дерется в Ares. Очень перспективный боец, молодой, 21 год. 7-0 или 9-0, по-моему...
— 6-0 в Tapology.
— У него там два или три боя еще не записанных. Он очень перспективный, всегда мотивация есть в зале, тренируется очень жестко. Думаю, он очень далеко пойдет.
— Шараф Давлатмуродов говорил, что ему не понравилось в зале ММА Factory. Говорил, что в России любители больше пашут. Согласен ли, что во Франции расслабленнее подходят к подготовке?
— Вроде да. Но у каждого по-своему. Если он привык пахать, это ему подходит, и он приходит туда, а там меньше пашут, это нормально. Не знаю, как у них, у нас тоже нормально пашут вроде, но, по ходу, меньше, чем в других странах. Но у нас все отдельно: физподготовка, спарринги. Пришел на спарринг — там не будем отжиматься. На следующий день будет чисто физподготовка — час, два. Пашем тоже хорошо, нам подходит.
— На канале «Ушатайка» выходит рейтинг лучших бойцов ММА из России. Их выбирают более 30 журналистов, блогеров и экспертов. При этом голосующие не могут выбрать тебя, а также Хамзата Чимаева, Мухаммеда Мокаева и Абусупьяна Магомедова, так как ты и перечисленные бойцы сформировались как бойцы в другой стране. Хотел бы себя в таком рейтинге видеть?
— Да, конечно, почему нет?
— То есть тебя можно считать российским бойцом?
— Да, представляю две страны. И разговариваю вроде на русском, с вами общаемся неплохо (смеется).