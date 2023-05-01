Бенил Дариуш — голос христианства в ММА. Прославлял Иисуса даже в ОАЭ, после боев хочет стать миссионером

Воин-проповедник.

Бенил Дариуш (22-4-1) — топовый легковес UFC, который все никак не подерется за пояс из-за рыночных законов матчмейкинга.

Еще весной 2021-го у него была внушительная 7-матчевая победная серия, за которую его можно было вознаградить титульником, но у UFC тогда были совсем другие планы. Сначала они дали Оливейре медийных Порье и Гэтжи, затем наступила очередь Ислама Махачева, и вот потом, казалось бы, сводите победившего дагестанца с Дариушем, но боссы решили сделать Исламу супербой с Александром Волкановски. Только теперь UFC наконец-то гарантировали ассирийцу титульник, но с небольшим препятствием — сначала ему нужно будет победить 6 мая Чарльза Оливейру, только потом он смело может ехать в октябре в Абу-Даби и драться с Махачевым.

Кстати, Эмираты для Дариуша — место, где его очень запомнили. Там он дрался на том же турнире, что и Ислам с Оливейрой, и произвел фурор не только неожиданной для многих победой над Гамротом, но и пронзительным октагон-интервью. Стоя в клетке после боя, в самом сердце мусульманской страны, он обратился с христианской проповедью к жителям тоталитарного Ирана и призвал их принять Иисуса Христа для обретения хотя бы внутренней свободы, раз уж им пока не светит свобода политическая.

«Посвящаю эту победу моим людям в Иране, я знаю, как вам тяжело, знаю, что вы бьетесь за свободу, и это тяжелая битва, но мы молимся за вас. Я скажу вам одну вещь, которая станет для вас самой важной вещью, которую вы когда-либо слышали. Есть настоящая свобода, и это свобода, которую у вас никто никогда не заберет, — это свобода в имени Иисуса Христа, никогда не забывайте этого».

Публике в Абу-Даби речь не очень зашла, зрители встретили ее свистом. Сам Дариуш позже признался, что свист слышал, но связал его не с христианской направленностью своей речи, а конкретной фразой «Иисус — сын Бога», которая идет вразрез с исламскими догматами.

Тот, кто давно следит за Дариушем и слушал многие его интервью, понимает, что та речь на UFC 280 не была дерзостью или вызовом мусульманскому обществу. Просто вот такой он твердый и страстный последователь Иисуса, что ему всегда искренне хочется говорить на эту тему и призывать людей принять Христа.

В Иране к Дариушу могла подойти полиция и отчитать, что он гуляет с женщиной

Дариуш родом из Ирана, в начале нулевых его семье пришлось покинуть страну из-за набиравшей там силу религиозной диктатуры.

«В Иране, когда я был еще ребенком, мне разрешалось ходить в шортах или майке без рукавов. Но когда тебе исполняется 15-17 лет, такое уже не позволяется, ты не можешь ходить в шортах или майке без рукавов, — вспоминал боец в интервью Emmanuel Romanous. — И есть много других моментов... Например, я гулял с девушкой, которой столько же лет, сколько и мне, и меня останавливала полиция: «Эй, кто эта женщина?» Если выясняется, что она просто твой друг, они говорят: «Нельзя так делать. Ты должен жениться на этой женщине». То есть нельзя просто прогуляться с женщиной, если она не твоя сестра, мать или жена. В последний мой год в Иране я видел подобные вещи все чаще и почувствовал опасность.

В Иране сейчас по-настоящему тяжелые времена. Государство там... там очень жесткое государство, тоталитарное, они используют их религию, чтобы загнать людей в рабство. Они просто причиняют людям страдания, убивают их. И эти люди у меня в сердце. То, чем я хотел бы поделиться с ними, — да, это правда, что государство держит вас в рабстве, и физически вам, возможно, не обрести свободу. Но истинная свобода, истинная — идет от дарителя свободы. И этот даритель — Иисус. Вот что я хочу им сказать. Неважно, в какой вы ситуации, вы обретаете настоящую свободу в Иисусе. Он — Даритель свободы».

Хоть Дариуш родился и вырос в Иране, он никогда бы не смог выйти в клетку с флагом этой страны. Причина — главенство в ней ислама.

из соцсетей Дариуша

«Если бы я не мог использовать ассирийский флаг, я бы определенно выбрал американский [для выхода в клетку]. Для меня очень сложно было бы выходить под иранским флагом, особенно учитывая, что это мусульманский флаг, — говорил Дариуш в интервью Assyria TV. — Никакого неуважения к моим мусульманским братьям, но у нас с ними нет схожих воззрений. Их представление о том, кто такой Иисус, и мое представление о том, кто такой Иисус, — совершенно разные.

Я ассириец, у меня есть возможность приносить людям радость. [После боя] мне пришло 10 000 сообщений, и 8 000 из них были от ассирийцев. Я ценю ту любовь, которую получаю от них. Если бы я был под другим флагом, может быть, я получал бы еще больше сообщений, но это бы значило, что я живу не по правде. А правда в том, что я ассириец».

Обратился в христианство, потому что видит в этой религии разумный посыл

Несколько дней назад Дариуш дал большое интервью на тему религии YouTube-каналу Emmanuel Romanous, где объяснил свой выбор христианства.

«В христианстве есть очень разумный посыл. Это самый связующий и последовательный посыл для меня. Если взять другие религии... когда речь идет о грехе и о том, как попасть в рай, в них говорится только о делах, что нужно делать А, Б, С, и если Бог примет все, ты попадешь в рай. Когда Иисус говорил, что грех полностью отделяет тебя от Бога, вот это я понимаю, потому что нельзя совершить грех, например преступление — убить кого-то, потом сделать добрые дела и оказаться в раю.

Не должно быть такого, что вот тебе добрые дела и они перевешивают плохие, особенно если плохие привели к смерти. Иисус заплатил за грехи — это то, что выглядит для меня самым верным. А совершить грех и потом перекрыть его парой добрых дел — я в такое не верю, ни при каких раскладах за такое ты не попадешь в рай. И когда у человека мышление: «Я совершил несколько грехов, но вот потом я сделал пару добрых дел» — то в таком случае его мотивацией больше не является любовь к Богу, его мотивация — получить доступ к раю. А вот то, как искупил грехи Иисус, — это для меня ближе всего. Поэтому я полюбил его. Чем больше я знакомился с апологетикой и погружался в историю, тем больше принимал христианство.

из соцсетей Дариуша

Или, например, возьмем буддизм, сейчас он очень популярен в США. Цель буддизма — убить свои желания, насколько я понимаю. Что означает убить желание любить мою жену, любить моих детей, любить ММА и так далее. Если я убью все мои желания, чтобы достигнуть нирваны или просвещения... окей, допустим, я добился этого. Как когда-то этого добился Будда, а потом он стал учить людей, как убить в себе желания. Но, погодите-ка, вы говорите, что у него было желание учить людей, и это после того, как он убил в себе все желания? Тут я не вижу смысла. Как он прошел путь от убийства всех желаний в себе до желания учить людей? Поэтому, когда вы начинаете задавать вопросы... с точки зрения фундамента христианство просто отличается от всех».

Призывает мужчин «служить своей жене», в этом Дариуш видит опору семьи

У Бенила очень трепетное отношение к своей супруге Виктории и институту семьи в целом. Опорой этого института он видит служение мужа жене и избавлении мужчины от инфантильности как можно в более молодом возрасте.

«Молодым парням, которые сейчас в подростковом возрасте, я хочу сказать — готовьтесь к тому, чтобы стать взрослее, — говорил боец в интервью Saved By Grace. — Быть ребенком, дурачиться — для этого есть свой период, но сделайте этот период короче. В том, чтобы быть Мужчиной, есть куда большая радость. Быть способным завести семью, быть способным обеспечивать ее. Готовьтесь к этому, потому что это очень важно — ведь сильные мужчины делают общество лучше.

И всем мужчинам, не только молодым, я бы хотел сказать, что ваше первое Служение — это ваша жена. Если ты не можешь служить своей жене — ты не сможешь служить и помогать никому другому. Фокусируйтесь на этом. На том, чтобы не быть инфантильными. Если готовитесь жениться, то помните, ваше первое Служение — это ваша жена. Вам лучше служить и помогать ей и только потом двигаться к чему-то еще. Как лидеры, то, чем мы занимаемся, — мы несем службу. В первую очередь служите своей жене, а остальное приложится.

из соцсетей Дариуша

Да, жена должна послушаться мужчины, но мужчина должен служить своей жене. Если вы посмотрите, такая концепция была радикальной даже в те времена, во времена римлян, и даже среди евреев она была радикальной. И сейчас, в наши времена, она тоже радикальна. В этом и суть Иисуса, он всегда будет контркультурным. Если ты хочешь следовать за ним, будь готов быть контркультурным».

Когда-то Дариуш едва не закончил карьеру. Его спас Бог, сказав ему всего одно слово: «Пустыня»

В 2017-2018 годах Дариуш проходил через самый сложный этап карьеры в UFC. Сначала он проиграл тяжелым нокаутом Эдсону Барбозе, затем свел вничью поединок с середняком Ивэном Данхэмом, а потом улетел за 40 секунд в страшный однопанчевый нокаут от Александра Эрнандеса.

Казалось, что ассирийца навсегда пробили и на вершину ему уже не подняться, но молитва и служение Иисусу помогли ему выкарабкаться.

«Самым сложным периодом в моей жизни было время, когда я не мог выиграть три боя подряд, — говорил Дариуш в интервью Heaven to the Yeah. — У меня были поражение, ничья, поражение. Очень тяжелое время длиной в два года, я был близок к тому, чтобы завершить карьеру. Что-то происходило с моим подбородком... В тренировках я хорошо смотрелся в грэпплинге, но затем мы вставали в стойку, любой удар в подбородок, и я падал. Я не понимал, что происходило с моей способностью держать удар, но я думал, что со мной все уже кончено.

Я молился и молился Богу, и все, что он мне говорил, было слово «пустыня». Это все, что я от него слышал. Два года я был в пустыне, а теперь я третий номер рейтинга и нахожусь, возможно, в одном бое от титульника. Божья милость и божий выбор момента отличается от нашего. Все, что от тебя требуется, — это вера, надежда и терпение. И тогда божья милость приведет тебя туда, куда ты и не мечтал попасть. Из пустыни я выбрался как раз в такое место».

из соцсетей Дариуша

Дариуш регулярно ездит на Гаити, чтобы помогать бедным и проповедовать среди них учение Христа

Хотя у Дариуша есть успешный ММА-зал в Лос-Анджелесе и после завершения карьеры его наверняка будут звать в разные бойцовские проекты, сам он хочет связать вторую часть жизни с миссионерством.

«Когда я был маленьким, отец учил меня: «Если ты попал в драку, твоя задача — выиграть любой ценой. Бери палку или камень, но главное — выйди победителем». Ужасный совет, я никогда бы не дал его своим детям, — говорил Бенил в интервью Anatomy of a Fighter. — В три-четыре года мне казалось это гениальным советом, но потом Господь убрал эту мысль из меня. И я понял — вместо того чтобы быть зверем, я должен стать служителем. Служить своим ближним, соседям, городу, стране.

из соцсетей Дариуша

После завершения карьеры я хочу стать миссионером и нести эту службу до конца моей жизни. Я хочу начать с Гаити, где я часто бываю. Мне было видение от Бога, что я должен переехать туда, бывать там часто. Я хочу начать там миссионерство с мужчин. Сейчас у них менталитет такой вуду-нации: «Дай мне что-то, или я прокляну тебя». Вместо этого я хочу, чтобы у них была ментальность: «Как я могу благословить своих соседей? Как могу сделать их жизнь лучше?»

Я чувствую, что Господь зовет меня туда, зовет в путь. Конечно, я не должен забывать о моей родине — Ближнем Востоке, где много страдающих. Моя жена — азиатка, и моя дочь будет наполовину азиаткой, поэтому я хочу побывать с миссией и в Азии. Я не знаю, как это будет, но это будет. Я буду путешествовать по всему миру и провозглашать имя Иисуса».