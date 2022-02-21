Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:25

«Сторли будет лезть, трусы нюхать и радоваться!» Шлеменко и Корешков: интервью после топ-нокаута

Шлеменко и Корешков подвели итоги боя с Ченси Ренкаунтри
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Андрей Корешков (слева) и Александр Шлеменко (в центре).

Шторму надоели скучные бойцы-«одеяльщики».

Андрей Корешков, Россия, 31 год. Полусредний вес. Статистика в ММА: 25 побед, 4 поражения.

Из побед Андрея Корешкова можно сделать красивое видео с хайлайтами. В воскресенье утром к ним добавился еще один нокаут: на турнире Bellator 274 Андрей уже на 38-й секунде нокаутировал Ченси Ренкаунтри, очень крепкого полусредневеса с опытом выступлений в UFC (2-2). Сибиряк нанес удар с разворота — в область ребер. Ренкаунтри закричал от боли и упал.

«Бил в область печени, но попал в ребра. Так как он начал сближаться со мной, удар получился очень сильный, — сказал Корешков «СЭ». —  Глава Атлетической комиссии к нам подошел после боя и сказал, что вроде четыре ребра сломал. Не знаю, правда это или нет».

Рефери остановил бой не сразу, вынудив Корешкова нанести несколько добивающих ударов. «Я на рефери посмотрел, и он сказал: «Keep going». То есть: «Продолжай». И я такой: Ну ладно, и затем начал добивать. Хотя я уже видел, что ему очень больно. Он был в нокауте, но рефери сказал, чтобы я продолжил», — отметил Корешков.

Секундантами российского бойца были его тренер Александр Шлеменко и менеджер Алексей Жернаков.

«Это [удар ногой с разворота] была заготовка, которая сработала, — сказал Шлеменко «СЭ». — Спасибо Артуру Гусейнову. Мы работали с Андреем, готовились под Гусейнова, который любит бить вертушки (Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей на турнире Eagle FC 17 октября прошлого года. — Прим. «СЭ»). Андрей наносил эти удары, чтобы я защищался, и эти удары хорошо наработал. Причем бил их с целью попасть, а не просто выбрасывал. А тут ему еще дали соперника левшу... То есть он месяц бил эти вертушки по корпусу мне — левше. И здесь он просто взял и кинул этот удар. Левша для него был очень удобен. Вот так. Спасибо Артуру Гусейнову и Дагестану».

Удар ногой с разворота — одна из коронок Корешкова. В Bellator это уже его второй подобный нокаут: в июле 2018 он нокаутировал похожим образом черногорца Васо Бакочевича. «Это не то что фишка Андрея, это фишка нашей школы «Шторм». У нас до фига кто бьет вертушки. Мы их нарабатывали. Да, этот удар я ему поставил», — отметил Шлеменко.

Корешков нокаутировал бывшего бойца UFC Ренкаунтри на&nbsp;шоу Bellator 274. «В лучших традициях нашей школы». Корешков нокаутировал экс-бойца UFC за 38 секунд
Корешков заметил, что Ренкаунтри ожидал от него такого удара ногой и подготовил под это контрприем. Но американцу не хватило скорости. «Как только он увидел, что я начинаю крутиться, стал смещаться мне за спину. Возможно, с его стороны это было правильно — например, Сабах Хомаси (предыдущий соперник Корешкова, проиграл Андрею единогласным решением судей. — Прим. «СЭ») мне сразу за спину заходил. Но Хомаси сам по себе быстрее. А Ренкаунтри не хватило скорости. В его случае нужно было держать дистанцию», — сказал боец из Омска.

Шлеменко снимал видеорепортаж с Bellator 274 для собственного Youtube-канала, который выложил в течение часа после окончания боя Корешкова. В репортаже есть такой момент: Александр подходит к Андрею и в шутку спрашивает: «А где борьба, Андрей? А где борьба?», на что тот отвечает: «А борьбу нам не надо!»

«Ты видел главный бой вечера (Логан Сторли победил Неймана Грейси единогласным решением судей. — Прим. «СЭ») — двух борцов, если хватило сил посмотреть его? Я хотел его посмотреть, но досмотреть не смог. Это невозможно смотреть. Люди выли, свистели. Мне просто все надоели со своей борьбой. Андрею тоже — с борьбой этой. А тут он еще и с базовым борьбом дрался. Поэтому такой прикол и получился».

Во флеш-интервью в клетке Корешков бросил вызов ветерану ММА Полу Дэйли (43-18-2). Андрей рассчитывает провести с ним бой 13 мая на шоу Bellator в Лондоне. Шлеменко радикально объяснил выбор в пользу Дэйли: «Многие хорошие бойцы разобраны, плюс у Андрея в мае закончится виза [в США] - нужно делать новую. А в Англию поехать проще — там своя виза. Еще Дэйли много раз вызывал Андрея. Да и эти скучные борцы уже надоели! С ними какой бой будет — или они тебя заборят и отлежат все пять раундов, или ты устоишь. И все, по сути. А Дэйли не будет отлеживаться. В бою с ним свет может выключиться в любой момент — или у одного, или у другого. Сам посуди — с кем лучше Андрею подраться — с Дэйли, или с Логаном Сторли, который будет лезть, нюхать трусы Андрея и радоваться этому?»

Петр Ян. «Готовлюсь размазать Стерлинга — нокаутировать и закрыть все вопросы». Петр Ян — о подбородке Алджо, Чимаеве, йоге и сказках

А вот что сказал Корешков — насчет Дэйли: «У меня с ним должен был состояться бой, когда началась пандемия. Я тогда проинформировал всех, что скоро будут новости по поводу моего боя. Мы с ним оба дали согласие на бой в Европе. Но Европу закрыли — и туда не получилось приехать. Турнир в Лондоне состоится в мае. У всех топов из моего веса есть пары. Дуглас Лима встретится с Джейсоном Джексоном, MVP [Майкл Пейдж] - с Ярославом [Амосовым]. Сегодня бились Сторли и Грейси. Все топы моего веса провели бои. Кроме Дэйли. Я видел, что он просит бой на турнире в Лондоне. Почему бы и нет? Думаю, у нас с ним получится хороший, красочный бой. Он ударник, я ударник. Мы можем хорошо зажечь. Он и в рейтинге выше меня (Дэйли на седьмом месте, Корешков — на девятом. — Прим. «СЭ»). Плюсов много».

Корешков выступает в Bellator уже 10 лет. Был чемпионом в полусреднем весе. Конечно, было бы интересно взглянуть на него в UFC. Но пока все идет к тому, что мы Андрея в UFC не увидим: перед боем с Ренкаунтри он заключил новый контракт с Bellator.

«Поступило очень хорошее предложение, от которого я не смог отказаться, — подчеркнул боец. — Все в комментариях писали, ожидали, что я [окажусь] в UFC, но нет смысла туда подписываться за те условия, которые они предлагают. Это бред. Я здесь [в Bellator] уже 10 лет выступаю, и я получил выгодные условия — невероятно выгодные условия. Поэтому бессмысленно думать о каких-то других организациях. Никто столько не предложит. Андрея Корешкова никогда не увидят в UFC? Не знаю. В ближайшее время точно нет».
Александр Шлеменко
UFC
ММА
0
Читайте также
Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В лучших традициях нашей школы». Корешков нокаутировал экс-бойца UFC за 38 секунд
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...