«Сторли будет лезть, трусы нюхать и радоваться!» Шлеменко и Корешков: интервью после топ-нокаута

Шторму надоели скучные бойцы-«одеяльщики».

Андрей Корешков, Россия, 31 год. Полусредний вес. Статистика в ММА: 25 побед, 4 поражения.

Из побед Андрея Корешкова можно сделать красивое видео с хайлайтами. В воскресенье утром к ним добавился еще один нокаут: на турнире Bellator 274 Андрей уже на 38-й секунде нокаутировал Ченси Ренкаунтри, очень крепкого полусредневеса с опытом выступлений в UFC (2-2). Сибиряк нанес удар с разворота — в область ребер. Ренкаунтри закричал от боли и упал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bellator MMA (@bellatormma) «Бил в область печени, но попал в ребра. Так как он начал сближаться со мной, удар получился очень сильный, — сказал Корешков «СЭ». — Глава Атлетической комиссии к нам подошел после боя и сказал, что вроде четыре ребра сломал. Не знаю, правда это или нет».

Рефери остановил бой не сразу, вынудив Корешкова нанести несколько добивающих ударов. «Я на рефери посмотрел, и он сказал: «Keep going». То есть: «Продолжай». И я такой: Ну ладно, и затем начал добивать. Хотя я уже видел, что ему очень больно. Он был в нокауте, но рефери сказал, чтобы я продолжил», — отметил Корешков.

Секундантами российского бойца были его тренер Александр Шлеменко и менеджер Алексей Жернаков.

«Это [удар ногой с разворота] была заготовка, которая сработала, — сказал Шлеменко «СЭ». — Спасибо Артуру Гусейнову. Мы работали с Андреем, готовились под Гусейнова, который любит бить вертушки (Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей на турнире Eagle FC 17 октября прошлого года. — Прим. «СЭ»). Андрей наносил эти удары, чтобы я защищался, и эти удары хорошо наработал. Причем бил их с целью попасть, а не просто выбрасывал. А тут ему еще дали соперника левшу... То есть он месяц бил эти вертушки по корпусу мне — левше. И здесь он просто взял и кинул этот удар. Левша для него был очень удобен. Вот так. Спасибо Артуру Гусейнову и Дагестану».