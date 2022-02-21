«Сторли будет лезть, трусы нюхать и радоваться!» Шлеменко и Корешков: интервью после топ-нокаута
Шторму надоели скучные бойцы-«одеяльщики».
Андрей Корешков, Россия, 31 год. Полусредний вес. Статистика в ММА: 25 побед, 4 поражения.
«Бил в область печени, но попал в ребра. Так как он начал сближаться со мной, удар получился очень сильный, — сказал Корешков «СЭ». — Глава Атлетической комиссии к нам подошел после боя и сказал, что вроде четыре ребра сломал. Не знаю, правда это или нет».
Секундантами российского бойца были его тренер Александр Шлеменко и менеджер Алексей Жернаков.
Удар ногой с разворота — одна из коронок Корешкова. В Bellator это уже его второй подобный нокаут: в июле 2018 он нокаутировал похожим образом черногорца Васо Бакочевича. «Это не то что фишка Андрея, это фишка нашей школы «Шторм». У нас до фига кто бьет вертушки. Мы их нарабатывали. Да, этот удар я ему поставил», — отметил Шлеменко.
Шлеменко снимал видеорепортаж с Bellator 274 для собственного Youtube-канала, который выложил в течение часа после окончания боя Корешкова. В репортаже есть такой момент: Александр подходит к Андрею и в шутку спрашивает: «А где борьба, Андрей? А где борьба?», на что тот отвечает: «А борьбу нам не надо!»
Во флеш-интервью в клетке Корешков бросил вызов ветерану ММА Полу Дэйли (43-18-2). Андрей рассчитывает провести с ним бой 13 мая на шоу Bellator в Лондоне. Шлеменко радикально объяснил выбор в пользу Дэйли: «Многие хорошие бойцы разобраны, плюс у Андрея в мае закончится виза [в США] - нужно делать новую. А в Англию поехать проще — там своя виза. Еще Дэйли много раз вызывал Андрея. Да и эти скучные борцы уже надоели! С ними какой бой будет — или они тебя заборят и отлежат все пять раундов, или ты устоишь. И все, по сути. А Дэйли не будет отлеживаться. В бою с ним свет может выключиться в любой момент — или у одного, или у другого. Сам посуди — с кем лучше Андрею подраться — с Дэйли, или с Логаном Сторли, который будет лезть, нюхать трусы Андрея и радоваться этому?»
А вот что сказал Корешков — насчет Дэйли: «У меня с ним должен был состояться бой, когда началась пандемия. Я тогда проинформировал всех, что скоро будут новости по поводу моего боя. Мы с ним оба дали согласие на бой в Европе. Но Европу закрыли — и туда не получилось приехать. Турнир в Лондоне состоится в мае. У всех топов из моего веса есть пары. Дуглас Лима встретится с Джейсоном Джексоном, MVP [Майкл Пейдж] - с Ярославом [Амосовым]. Сегодня бились Сторли и Грейси. Все топы моего веса провели бои. Кроме Дэйли. Я видел, что он просит бой на турнире в Лондоне. Почему бы и нет? Думаю, у нас с ним получится хороший, красочный бой. Он ударник, я ударник. Мы можем хорошо зажечь. Он и в рейтинге выше меня (Дэйли на седьмом месте, Корешков — на девятом. — Прим. «СЭ»). Плюсов много».
Корешков выступает в Bellator уже 10 лет. Был чемпионом в полусреднем весе. Конечно, было бы интересно взглянуть на него в UFC. Но пока все идет к тому, что мы Андрея в UFC не увидим: перед боем с Ренкаунтри он заключил новый контракт с Bellator.