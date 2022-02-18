Новое направление в финансах.

В сентябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов начал сотрудничать с Wahed Inc, первой финансовой компанией в США, запустившей биржевой инвестиционный фонд (ETF), который соответствует законам шариата.

Для бывшего чемпиона UFC такое партнерство стало первым серьезным шагом в индустрии финансовых технологий, и даже в таком максимально жестком и прозаическом бизнесе он остался верен своим религиозным принципам. Так как в исламе порицается риба (ростовщичество, за е м денег под проценты), сотрудничество с неисламскими банками или классическими инвестдомами Нурмагомедовым даже не рассматривалось. Нью-йоркской же компании Wahed Inc удалось привлечь Хабиба более подходящей финансовой моделью — халяльными инвестициями.

Чемпиона подкупило в Wahed резкое неприятие процентных займов и социальная ответственность их бизнеса. В недавнем интервью Sky Sports он поделился деталями сотрудничества.

— Я и моя команда уже год работаем с Wahed. У нас была встреча с ними год назад в Дубае, мы подписали контракт. Wahed помогает многим людям, которые не разбираются в инвестициях. Сильно помогает. И самый важный момент, почему я начал работать с ними, — это халяль. Они против рибы. Риба делает богатых еще богаче, а бедных — еще беднее. Я знаю, большинство людей в мире не обращают внимания на проценты, но я рос с верой в то [что это грех]. Поэтому я подписал договор с ними и очень счастлив.

— Почему для вас это так важно?

— Потому что я и Wahed следуем одним и тем же правилам. Много компаний предлагали мне сотрудничество, но я отказался, потому что моя религия говорит «нет». Wahed заботится о людях, заботится об их инвестициях, и они ведут борьбу с рибой. Уже полмиллиона человек присоединились к Wahed, я уверен, что они станут глобальной компанией. Моя задача — показать людям, куда они могут обратиться, чтобы сделать халяльные инвестиции.

Что такое Wahed и как она работает?

Роботизированная консультационная инвестплатформа Wahed Inc была основана в 2017 году Джунаидом Вахедной — 24-летним индийцем, получившим образование в Эмиратах и затем перебравшимся в США.

«Мы переехали из Мумбая в Дубай, когда мне было восемь лет, — говорил Вахедна в интервью порталу thenationalnews. — Переезд был инициативой моего отца, предпринимателя и первого человека в нашей родословной, кому удалось получить образование. В 2000 году он продал свой брокерский бизнес и вышел на пенсию. Я рос в достаточном комфорте, но с ранних лет отец прививал мне жесткую финансовую дисциплину, учил уважению к деньгам.

В университете я доучился до магистратуры по специальности «промышленная инженерия», параллельно пройдя курс финансовой и статистической математики. В инвестициях я придерживаюсь количественного подхода, все мои решения основаны на математике. Большая доля инвестиционного бизнеса в мире подвержена эмоциям, все это мышление старой школы «рынок пойдет вниз, держите деньги в золоте». С точки зрения математики такое суждение бессмысленно. Активное управление портфелем бесполезно, 87% управляющих фондов не могут обогнать рыночный индекс. Пассивность же более математически обоснована, как и диверсификация.

Моей первой работой в США стала позиция в одной компании инвестбанкинга, я работал там на полставки, зарабатывая по тысяче долларов в месяц. Позже меня перевели на полную ставку, это было ровно за год до того, как я создал Wahed. В моей жизни все происходило довольно быстро, в 19 лет я закончил учебу, в свое время стал самым молодым студентом, принятым в магистерскую программу инжиниринга в Колумбийском университете».

Wahed дает возможность любому, у кого есть не менее 100 долларов, инвестировать в исламские финансовые инструменты, даже в сукуки (облигации), которые обычно торгуются лотами не менее 200 тысяч долларов и, следовательно, ранее были доступны только людям со сверхвысоким уровнем дохода.

Инвестировать деньги можно через роботизированный терминал или мобильное приложение Halal Stock Screener. Для инвестиций клиенту предлагается на выбор 50 тысяч акций компаний, соответствующих нормам шариата.

Какие инвестиции считаются халяльными?

Халяльные инвестиции — это вложение денег в компании, которые занимаются бизнесом, не подпадающим под исламские запреты или «харам» (греховные деяния). Это компании, которые не занимаются производством/реализацией свинины, табака, алкоголя, не связаны с игорным бизнесом, производством оружия, не извлекают прибыль ссудным процентом и т. д. Например, в MSCI World Islamic Index не допускаются компании, которые непосредственно занимаются или получают более 5% своих доходов от вышеназванных отраслей бизнеса.

Почему ислам против займа денег под проценты? Председатель шариатского совета AAOIFI (организации, издающей стандарты работы исламских банков) Мухаммад Таки Усмани объясняет это так — человек или предприятие должны решить для себя: они дают в долг для того, чтобы помочь, или с целью получения прибыли? Если деньги даются взаймы только из соображений гуманности, то он получает ровно ту сумму, которую отдал (без процентов). Если изначальная цель — получить долю в заработке, то выдающий деньги в долг должен будет разделить и потенциально возможный убыток заемщика.

На данный момент Wahed работает в 130 странах, офисы организации расположены в США, Великобритании и ОАЭ. CNBD оценивает компанию в 100 миллионов долларов. Хабиб Нурмагомедов стал для компании первым звездным партнером, Вахедна называет его идеальным послом.

«Хабиб — идеальная икона для нас, потому что в нем сочетаются мораль и финансовый успех. Его история и достижения — источник вдохновения для сотен миллионов людей по всему миру. Его добросовестность, рабочая этика и приверженность построению более справедливого общества близки принципам нашего бизнеса. Мы хотим сделать финансовые технологии доступными для людей во всем мире. Он идеальный посол для нас».