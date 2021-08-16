«Он стал добрее». Хавьер Мендес рассказал, как деньги изменили Хабиба

Тренер экс-чемпиона UFC ответил на вопросы про дагестанских бойцов и Макгрегора.

Основатель и главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес в последнее время очень активен в медиа. На прошлой неделе мы опубликовали его интервью экс-бойцу UFC Майку Свику. А несколько дней назад Мендес провел прямой эфир в Instagram, ответив на вопросы болельщиков. Российской публике Хавьер интересен прежде всего тем, что восемь лет тренировал Хабиба Нурмагомедова, а сейчас тренирует парней из его команды.

О перепалке в Twitter между Кормье и Макгрегором из-за твита Конора про отца Хабиба

— Тем самым он [Макгрегор] ставит себя в центр внимания. Ему не понравились комментарии Кормье, да и мои тоже. Он, кажется, не слишком хорошо реагирует на критику в свой адрес, но, если ты реагируешь на критику, почему ты создаешь еще больше негатива? Зачем ты сеешь негатив, а не позитив? Тем более имея такую платформу. Но не суть. Ему лучше знать, чего ему хочется, и пусть поступает так, как хочет.

Я больше не его фанат и никогда больше не буду смотреть его бои. Я потерял к нему уважение во всех аспектах. Он мне нравился, но, конечно же, кроме тех случаев, когда он трогал Хабиба и его семью. В любом случае, я всегда был за Хабиба, но слова Конора о ковиде («отец — зло, а ковид — добро?». — Прим «СЭ») стали последней каплей для меня. Отныне никогда не буду следить за Конором. Теперь мне все равно.

Это тяжелый вид спорта, в котором элемент шоу уводит нас от всех реалий жизни. Сейчас мы говорим об этом, потому что это горячо обсуждаемая тема, правильно? Но это не означает, что мы должны принять ее. Я лично не допускаю такие вещи. Ты можешь говорить об огне, но это не означает, что он нравится тебе. Почему? Потому что огонь может нанести ущерб. Такие темы причиняют боль людям и их семьям.

Все ребята из команды [Хабиба] очень дисциплинированны, но, когда ты нарушаешь этот кодекс уважения, начинается бой. Они не новички в драках, так как дерутся всю жизнь. Не важно, в клетке или на улице, но, когда ты нарушаешь кодекс тех вещей, которые, по их мнению, являются правильными, начинается драка. Я не сторонник драк на улице, и я всегда стараюсь говорить им, что они профессионалы, что все должно решаться в клетке. Они должны понимать, что являются профессиональными бойцами, на которых равняются люди. Кто-то смотрит на них и пытается быть как они, поэтому, подравшись на улице, вы можете испортить свой имидж. Что бы ни происходило, но спорт остается спортом. У нас спорт.

О бое Джастина Гэтжи и Майкла Чэндлера (пройдет 6 ноября)

— Считаю Гэтжи фаворитом в этом бою, поскольку у него крепкая челюсть. Как раз главный недостаток Майкла Чэндлера — это его челюсть. Они будут проверять друг друга на прочность. Да, они два базовых борца, но не думаю, что в этом бою они будут бороться. Не думаю, что кто-либо извлечет дивиденды, попробовав перевести бой на землю. Будет война в стойке, а победителем выйдет тот, у кого челюсть покрепче, — то есть Гэтжи.

О том, кто из Нурмагомедовых сильнее — Усман или Умар

— Да, у них разные весовые категории, но скажу, что Умар постарше и поопытнее Усмана. В арсенале Усмана прекрасная ударная техника, но Умар... Они разные. Но Умар уже заматерелый.

О том, как деньги и слава изменили Хабиба Нурмагомедова

— Деньги действительно изменили Хабиба. Он стал более щедрым, а также более добрым к людям. Он всегда был добрым, но теперь стал еще добрее. Большие деньги сделали Хабиба только лучше.

О лиге Хабиба — Eagles Fighting Championshp (EFC)

— Думаю, эта лига на пути к вершине. Просто для этого потребуется некоторое время. Сейчас же у них большая аудитория. Десять тысяч зрителей посетило их прошлый турнир в Кыргызстане. Я был на турнире в России, когда эта лига называлась еще Gorilla Fighting Championship и не принадлежала полностью Хабибу. Тогда запомнилось, какая большая толпа фанатов там собралась.

Они на верном пути. Такими темпами они станут вторыми по количеству болельщиков. Не буду утверждать, что так произойдет на сто процентов, но у меня есть уверенность. Когда я был в Узбекистане [на турнире Gorilla FC в Ташкенте], там собралось около 20 тысяч болельщиков. Вся арена была битком забита. И это с учетом того, что тогда в Узбекистане они еще не были EFC. Сейчас они уже стали крупными игроками, и в плане количества зрителей они близки к UFC.

О самых лучших учениках

— Их даже не топ-3, а куча отличных учеников. Ладно, давайте лучше я назову имена самых лучших бойцов, которых я тренировал за все время: Би Джей Пенн, Фрэнк Шемрок, Кейн Веласкес, Даниэль Кормье, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Умар и Усман [Нурмагомедовы].

О том, будет ли Ислам Махачев биться с Рафаэлем дос Аньосом в стойке (бой состоится 30 октября)

— Сто процентов мы увидим стойку, потому что он немного отличается от Хабиба. Ислам — самый совершенный боец, когда речь идет об ударной технике. Но мы также увидим план отца Хабиба, который заключается в применении борьбы. Это не означает, что будет только борьба. Стратегия заключается в гармоничном применении всех навыков. Это то, над чем мы усердно работали с отцом Хабиба.

О следующем бое Абубакара Нурмагомедова

— Мы еще не знаем, когда этот бой состоится. Он еще залечивает травмы, из-за которых ему пришлось сняться с прошлого боя. Посмотрим. Пока ничего точного нет, но я надеюсь, что он скоро вернется. Он один из моих любимых ребят.

О Тони Фергюсоне как о потенциальном сопернике Махачева

— Ислам в интервью после прошлого боя [против Тиаго Мойзеса] упомянул имя Тони Фергюсона, поэтому очевидно, что люди ждут этот поединок. Думаю, что Фергюсону будет интересен такой бой, потому что он идет на серии из трех поражений. Ментально он не сдается, а его тело, наверное, еще позволит ему выступать. Он невероятный спортсмен, и, кто знает, быть может, их пути пересекутся. Но сейчас этот бой неактуален.

О том, кто сильнее — Хабиб или Камару Усман

— Они тренировались вместе, но спарринга не было. Не знаю, кто из них сильнее. Камару — один из величайших бойцов всех времен, а Хабиб — лучший легковес всех времен. Для меня лично Хабиб — лучший боец все зависимости от весовых категорий. Камару выступает в другой весовой категории, и я не знаю, как ответить на этот вопрос. У каждого свое мнение на этот счет.

О карьере Зубайры Тухугова

— Он вместе с командой и вообще последние два месяца находился вместе с нами. Он перенес операцию, после которой ему потребуется время на восстановление. Только недавно он начал спарринговать. Я надеюсь, что он выступит на турнире [UFC 267] в Абу-Даби. Так что совсем скоро мы увидим его в деле.

О том, кто лучше — Ислам Махачев или пиковая версия Жоржа Сен-Пьера

— Поживем — увидим, потому что Сен-Пьер был чемпионом, который уничтожал всех. Скажем так: у Ислама есть потенциал превзойти Сен-Пьера. Прямо сейчас с моей стороны это громкое заявление... Могу с уверенностью сказать, что Ислам станет чемпионом, но пока рано сравнивать его с Сен-Пьером. Давайте не торопить события. А так у него есть потенциал.

О том, на чем бы акцентировал внимание, если бы готовил Сирила Гана к Фрэнсису Нганну

— Я бы определенно оттачивал борьбу, которая станет прекрасным дополнением к его ударному арсеналу. Ничего бы не менял в плане ударки. Парень отлично дерется в стойке, но я бы точно акцентировал внимание именно на борьбе, потому что это самый верный способ победить Нганну.