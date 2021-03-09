«Опускаться ниже гонорара 150 тысяч долларов Александр не намерен». Что ждет Емельяненко

Интервью с менеджером бойца — Азаматом Бостановым.

Александр Емельяненко встретился с Джиганом и выложил в Instagram их дуэль взглядов. Фото он подписал так: «Буду бить лысую голову». Впрочем, официального объявления об их бое еще не было. Спрос на Емельяненко, как всегда, большой. По словам его менеджера Азамата Бостанова, Александру поступило четыре конкретных предложения от разных лиг. О будущем легенды российских ММА Бостанов подробно рассказал в интервью «СЭ». Первым делом мы поговорили о здоровье 39-летнего Емельяненко. 26 февраля он пришел на турнир АСА 118 и выглядел скверно — боец с трудом передвигался.

О здоровье Александра

— Давайте вспомним пресс-конференцию Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко: если вспомнить, то тогда он был не лучше, чем на турнире ACA. Называя вещи своими именами, как сказал Алексей Яценко (президент ACA. — Прим. «СЭ»), Александр был в романтическом загуле, из которого он наконец-то выбрался. Сейчас он на базе в Чехове, где проводит сборы. Человека не обманешь: вы сами видели, в каком он состоянии находился. Но это последствия лекарств, которые он принимал для того, чтобы восстановить себя в… ну в хорошем смысле…

Да, он действительно был в больнице. Он проходил курс лечения после загула. Давайте откровенно: загул был достаточно длительный, и без последствий на организм это все не проходит. Так что он на самом деле лечился. Но я считаю, что признать болезнь и бороться с ней — это достойно сильного человека. То, что он сам понимает, что ему нужна была помощь в лечении, лишний раз показывает его с хорошей и позитивной стороны.

Но я не могу утверждать, что он все это время после боя с Магомедом Исмаиловым находился в глубочайшем запое. Он изначально позволил себе какое-то время отдохнуть: прилетел в Москву из Сочи, ничем не занимался, восстанавливался физически и морально, потому что поражение от Магомеда было достаточно тяжелым. Нужно было время, чтобы это все зажило. Далее Александр восстановился, ну а затем был романтический период загула.

На связи я с ним плотно только последний месяц. После его выхода из больницы мы видимся практически каждый день. У нас с ним недавно был достаточно серьезный разговор. Я говорю ему: «Саша, у тебя есть все возможности, чтобы вернуться. У тебя есть имя». В какой бы он форме ни был на той пресс-конференции (перед боем с Исмаиловым. – Прим. «СЭ»), буквально за полтора или два месяца какую форму он набрал? У него такой организм, который очень легко воспринимает нагрузки и очень быстро восстанавливается. Поэтому я ожидаю, что через пару месяцев мы увидим его в деле — надеюсь, в начале лета.

Три месяца, и Александр наберет хорошую форму. Конечно, если речь идет о сопернике уровня, например, Магомеда Исмаилова, то я бы заложил Емельяненко шесть месяцев на подготовку. Самая главная ошибка в его последнем бою заключалась в том, что он недооценил соперника.

Его никто не выводил из загула — тут нет такого. Это его собственные решение и желание. Вывести Александра из любого состояния — здравого или нездравого — невозможно. Этот человек с безумным чувством «Я»… У нас есть не могу сказать рычаги давления, а дружеские отношения. Мы с Виктором можем попросить у Саши: «Пожалуйста [не делай так]». Мы можем сказать одну и ту же вещь по сто раз, но если он решил, то поступит по-своему. И момент прихода в то состояние, в котором он находится, — это его собственный выбор. То, что он восстановился, начал заниматься, поехал в Чехов, — это все его собственный выбор. Мы не раз просили его вернуться, но выбор всегда за ним. Александр — это не тот человек, которого можно заставить что-то сделать.

Кодировали ли его? Не могу ответить на этот вопрос, так как не обладаю данными. Но если честно, мне кажется, что Саша — это тот человек, которого невозможно закодировать или загипнотизировать. Ничего с ним такого не сделаешь. У него безумное чувство собственной воли, и если он что-то захочет, то никто и ничто его не остановит.

Об их сотрудничестве

— У нас с другом Александра, Виктором, если честно, нет каких-то таких разделений. Моя главная задача – реклама и организация всех мероприятий, связанных с Александром Емельяненко. Но в последнее время мы втроем занимаемся и матчмейкингом для Саши. То есть если мне поступает какое-то предложение, то мы [я, Саша и Виктор] садимся втроем и обсуждаем моменты. Грех скрывать: в первую очередь мы обращаем внимание на то, что материально выгодно для Александра Емельяненко. Он смотрит туда, где ему интересно с материальной точки зрения. Также мы оцениваем все риски и шансы касаемо того, насколько силен или несилен тот или иной соперник, насколько стилистически он подходит. Вот так мы втроем ведем переговоры. В случае одобрения, они говорят: «Да, Азамат, веди переговоры с этими людьми. Мы готовы и дальше с ними общаться». Если нет, то эту тему мы закрываем.

О «Мерседесе»

— Ну, какие тут могут быть гарантии, что он снова не сорвется (смеется)… Расписку напишет, что не сорвется? Вы же помните тот спор с Абузайдом Висмурадовым (глава бойцовского клуба «Ахмат». — Прим. «СЭ»), когда он поспорил на свой автомобиль (подаренный Рамзаном Кадыровым «Мерседес». — Прим. «СЭ»)… Кстати, стоит отдать должное Александру – он свое слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого — не буду утверждать точно — начинается от трех миллионов рублей и выше. Учитывая немалую сумму, для меня лично этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра... Как видите, у него есть свое желание, которое иногда невозможно усмирить. Мне бы лично хотелось, чтобы он не год-два, а как можно больше времени [находился в трезвой форме]. Он тяжеловес, а для тяжеловеса у него некритический возраст. Я считаю, что он может еще три-четыре года работать на высоком уровне. У него есть все: огромный опыт, огромная школа, навыки. Мне так кажется, что все у него может быть в лучшем виде.

О голых кулаках

— У нас есть предварительная договоренность с лигой Hardcore, и я могу дать гарантию в 99 процентов, что бой пройдет в Hardcore. Не думаю, что бой пройдет в Top Dog. Почему Александр так написал и выложил это фото? Честно, не могу ответить. Это один из тех моментов, когда пути Александра неисповедимы. Мы не можем иногда понять его. Мы его спросили: «Саша, зачем?» Он ответил: «Я так решил сделать». Но в то же время он человек слова. Он соблюдает свои договоренности, которые у него есть сейчас с лигой Hardcore. Есть один момент, который обсуждали все — и мы, и лига, и Тимур Слащинин, — все хотят видеть Сашу в лучшей форме. Поэтому стоит отдать должное лиге Hardcore и оппоненту Александра — Тимуру Слащинину. Никто нас не торопит, и нет никаких дедлайнов касаемо того, когда бой должен состояться. Скоро у нас состоится очередная встреча, и там будут обсуждаться все моменты, в том числе юридические. Условия выдвинуты очень хорошие — тут грех жаловаться. Стоит отметить, что лига Hardcore предложила эти условия еще тогда, когда Александр находился «вне зоны доступа».

Не хочу озвучивать названия лиг, но с момента появления Александра в медиапространстве мне поступило четыре предложения на его поединки. Он очень востребованный боец. Но мы хотим, чтобы он набрал нужную форму, так как голые кулаки — это, во-первых, травмоопасный вид спорта. Во-вторых, Тимур Слащинин — молодой боец, чемпион Европы по боксу. Парню 20 или 21 год, и у него огромное преимущество в скорости. Преимущество Александра заключается в опыте, но в данном виде спорта, как мне кажется, скорость очень важна, поэтому нам нужно вернуть былые кондиции.

Согласен, что это рискованный шаг. Но тут решение было за Александром. Мы предложили ему этот бой, и он ответил, что ему интересно. На самом деле есть другие предложения, например бой с Джиганом, о котором все так говорят. Также Саша не скрывает своего желания вернуться в лигу ACA. Но, как я считаю, для возвращения в такую лигу ему необходимо набрать хорошую форму. Двери в ACA для нас открыты, но только в том случае, если Александр вернет прежние кондиции.

Емельяненко в BKFC? Камнем преткновения стал тот факт, что Александр невыездной. Он не может вылететь в Америку, и он не может получить американскую визу. На сегодняшний день выступление Емельяненко в Bare Knuckle — это нечто нереальное.

О поединке с Джиганом

— Ситуация с Джиганом — долгоиграющая по той причине, что это хайповый бой. Это именно то, что люди называют, условно, фрик-шоу. Только не вставляйте, пожалуйста, это в заголовок (смеется). Фрик-шоу — в хорошем смысле этого слова. Давайте так, Джиган — здоровый и крупный парень, который много времени посвящает спорту. Их поединок рассматривается по правилам бокса. Касаемо спроса на такой бой я так скажу: когда мы выложили афишу на этот поединок, репостнули Тимати, Миша Галустян, вся рэп-компания, Камил Гаджиев. Откровенно говоря, если это рассматривать с позиции обретения некой уверенности в себе и набора каких-то кондиций, то, безусловно, гораздо легче провести поединок с Джиганом, чем с Тимуром Слащининым.

В любом случа, решение будет за Александром. Он, например, может завтра проснуться и сказать: «Слушай, я хочу подраться по правилам сумо». И тут как бы ты ни убеждал, он будет драться по правилам сумо. Или же может сказать: «Я вообще не буду драться. Буду тренироваться, но не драться еще полгода». В приоритете бой на Hardcore, но если поступит выгодное предложение на бой с Джиганом, например, в три раза превышающий гонорар в Hardcore, то тут нечего скрывать — Александр проведет этот бой. Тем более он никогда не скрывал, что для него бои — это работа. Где побольше предложат — там и будет драться.

О Харитонове, Дацике и Минееве

– Харитонова хотели подписать в Top Dog? Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что не в курсе. Мне как болельщику было бы интересно. Ведь с одной стороны – Александр, представляющий Hardcore, с другой стороны – Харитонов, представляющий Top Dog. Но будем откровенны: пока нет лиг по кулачным боям, которые могли бы в финансовом плане вытянуть бой Александра Емельяненко против Сергея Харитонова. Одно дело, когда бой против того же Тимура Слащинина — при всем моем уважении к нему. Но другое дело, когда намечается бой против Харитонова — тут совсем другие цифры. Этот бой станет огромным событием и вызовет большой ажиотаж среди болельщиков. А сколько спонсоров подключится к этому поединку? Но, как мне кажется, на сегодняшний день это все нереально устроить.

Дацик? Саша говорит, что ему без разницы с кем драться. Если по финансам устроит, то почему бы и нет? Дайте Александру выгодное предложение и дайте ему возможность полноценно подготовиться — он выйдет и покажет все, на что способен.

Минеев? Контракт на бой с ним был подписан более полугода назад. Если объективно, то сейчас этот бой никуда не встанет. У Владимира Минеева уже есть утвержденный бой с Магомедом Исмаиловым — он состоится в сентябре. Даже если до этого Минеев подерется по правилам бокса с Емельяненко, то в любом случае это рискованный вариант для него. Так или иначе, это контактный вид спорта, и любая травма, нанесенная в этом бою, может отодвинуть реванш Минеев — Исмаилов. В дальнейшем мы рассмотрим этот вариант. В идеале это выглядело бы так: Емельяненко против Минеева в предновогоднем шоу турнира Fight Nights, где в главном бою вечера они сразятся по правилам бокса.

Об отношениях Емельяненко и Исмаилова

— Интервью Маги с Александром состоится в ближайшее время. Исмаилов, кстати, оказался одним из немногих, кто был готов оказать помощь Александру. Это могла быть и материальная поддержка — если была бы необходимость. Но, слава богу, у Александра в материальном плане все хорошо. Безусловно, важна и моральная поддержка. Взять того же Вячеслава Василевского, которого Исмаилов нокаутировал, — теперь они прекрасно дружат и поддерживают друг друга. Магомед даже забирал его на сборы. Конечно, в ситуации с Емельяненко все по-другому. Но, допустим, месяц совместных тренировок никому не помешает.

С кем приятнее работать? Тут такое, что Исмаилов — мой друг и тот человек, с которым порой я больше времени провожу, чем с семьей. С ним мы постоянно на связи. Безусловно, приятнее с ним, так как он является моим другом — это было бы глупо отрицать. Если говорить в плане профессионализма и других рабочих моментов, то они оба хорошо выполняют свою работу. Они полностью доверяют команде, и мы работаем всем коллективом. У каждого есть свои минусы и плюсы, но они оба — большие молодцы. У Маги, правда, есть один явный минус: он все время опаздывает. Но это не делает его хуже.

О гонорарах

— Мне, как менеджеру Саши, интересно создать максимально выгодные условия для него. Раньше он выступал за фиксированную сумму — 150 тысяч долларов. Опускаться ниже этой суммы, как мне кажется, не имеет смысла, потому что это то, сколько он зарабатывал на протяжении последних лет карьеры. Любая лига, которая подписывает Александра хотя бы на один поединок, получает огромную PR-машину. Большое количество спонсоров готово прийти на имя Александра Емельяненко. Большое количество зрителей, билетов и проданных платных трансляций — все это аккумулирует Емельяненко. Упал ли Емельяненко в цене? Не думаю. Да, возможно, для многих он упал, так как человек исчез на полгода, но обратите внимание на то, что есть бойцы, которые по два года не выступают, находясь при этом в форме. И в цене они не падают. А есть Александр Емельяненко, который может погулять четыре месяца, но зато потом за три месяца набрать топовую форму, создать безумный хайп и шумиху. А как он умеет эпатировать публику? Это трештокинг, в котором отсутствуют оскорбления и мат. Этот человек всегда умеет создавать вокруг себя ажиотаж, и я уверен, что так будет и дальше.

О том, как долго будет выступать Александр

— Мы недавно обсуждали с ним этот вопрос. Он ответил: «Пока буду чувствовать себя способным, я буду драться». Мне бы хотелось, чтобы он выступал в меру своих возможностей. Не хотелось бы, чтобы Александр повторил судьбу Роя Джонса, который в последние годы своей карьеры много гастролировал, дрался с ноунеймами, а иногда даже им проигрывал. С другой стороны, не нам судить, ведь Рой Джонс сделал себе громкое имя и в силу своих лет и возможностей он имеет право гастролировать и зарабатывать на этом гонорары минимум с шестью нулями.