Емельяненко постарается завершить бой с Джиганом досрочно

Российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) порассуждал на тему проведения поединка с популярным рэп-исполнителем Джиганом.

«Да, если он согласится. Теперь жду от него предложений. Вроде бы, как мне известно по слухам, он не против выйти со мной и провести поединок по правилам бокса», — цитирует бойца Vseprosport.ru.

Емельяненко отметил, что бой с Джиганом не станет легкой прогулкой.

«Все соперники опасные. — считает он. — Все умеют бить, хорошо подготовленные. Я не ищу слабых бойцов, чтобы выходить и просто заниматься избиением. Видно будет. Все решит ринг. Я буду стараться завершить бой с Джиганом досрочно».

В своем последнем бою, который стал главным событием турнира ACA 107 в июле 2020 года, Емельяненко бился с Магомедом Исмаиловым, уступив ему техническим нокаутом в третьем раунде.