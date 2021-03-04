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Емельяненко постарается завершить бой с Джиганом досрочно

17:00
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) порассуждал на тему проведения поединка с популярным рэп-исполнителем Джиганом.

«Да, если он согласится. Теперь жду от него предложений. Вроде бы, как мне известно по слухам, он не против выйти со мной и провести поединок по правилам бокса», — цитирует бойца Vseprosport.ru.

Емельяненко отметил, что бой с Джиганом не станет легкой прогулкой.

«Все соперники опасные. — считает он. — Все умеют бить, хорошо подготовленные. Я не ищу слабых бойцов, чтобы выходить и просто заниматься избиением. Видно будет. Все решит ринг. Я буду стараться завершить бой с Джиганом досрочно».

В своем последнем бою, который стал главным событием турнира ACA 107 в июле 2020 года, Емельяненко бился с Магомедом Исмаиловым, уступив ему техническим нокаутом в третьем раунде.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-o-problemah-bojah-sluhah-habibe

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