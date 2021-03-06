Кто покорил сердце Петра Яна? Его жена выглядит просто потрясающе

В ночь на 7 марта на турнире UFC 259 Петр Ян в бою с Алджамейном Стерлингом впервые будет защищать титул в легчайшем весе.

Готовиться к этому бою Яну помогает не только его верная команда, но и очаровательная жена Юлия. С ней Петр познакомился еще в Омске, в самом начале своей бойцовской карьеры. С тех пор она всюду сопровождает супруга и является его талисманом.

Как мы видим на свежих фото, Юлия недавно сменила имидж и перекрасила волосы в русый, хотя раньше ее можно было чаще увидеть со светлыми локонами.

У пары есть два сына, первый, Даниил, родился в 2016-м и очень похож на папу. Пока внешне, но есть подозрения, что и ММА его тоже интересует. Второму, Константину, которого назвали в честь легендарного Кости Цзю, не исполнилось еще и года, поэтому рано говорить о его будущем.

А вот еще немного Юлии, которая, судя по подтянутой фигуре, посещает зал не сильно реже мужа.