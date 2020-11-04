«Очень позитивно созвонились». Исмаилов рассказал о недавнем разговоре с Александром Емельяненко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал о недавней беседе с Александром Емельяненко.

24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом на турнире АСА 107. После боя Емельяненко пропал из медиа-пространства. Исмаилов в октябре заявил, что намерен найти Емельяненко.

— Вы его нашли? — вопрос Исмаилову.

— Да, мы созвонились, пообщались. Все хорошо прошло. Теперь Саша ждет меня [в гости], чтобы пообщаться, посидеть, провести время вместе. Очень позитивно созвонились. Будто давние друзья, которые долго не виделись. (Илья Андреев)