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«Очень позитивно созвонились». Исмаилов рассказал о недавнем разговоре с Александром Емельяненко

13:33
Магомед Исмаилов. Фото Instagram
Магомед Исмаилов. Фото Instagram
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал о недавней беседе с Александром Емельяненко.

24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом на турнире АСА 107. После боя Емельяненко пропал из медиа-пространства. Исмаилов в октябре заявил, что намерен найти Емельяненко.

— Вы его нашли? — вопрос Исмаилову.

— Да, мы созвонились, пообщались. Все хорошо прошло. Теперь Саша ждет меня [в гости], чтобы пообщаться, посидеть, провести время вместе. Очень позитивно созвонились. Будто давние друзья, которые долго не виделись. (Илья Андреев)

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