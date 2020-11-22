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Александр Емельяненко: «Хабиб молодец, но если и давать Героя России, то кому-то с фамилией Емельяненко»

16:32
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился мнением об инициативе присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

— Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боев, — приводит Vseprosport слова Емельяненко. — Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко.

— Кому из вас, если не секрет?

— Неважно. Мы первооткрыватели и первые чемпионы. Федор безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать.

— Продолжи Хабиб биться, шансы на награду были бы выше?

— Рано он заявил об уходе. Нурмагомедов на пике, чемпион, добился высочайших результатов. Проводя по два боя в год, можно было еще 10 раз подраться.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-o-haritonove-i-habibe

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