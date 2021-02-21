Олейника забили у сетки, Орловского задушили. Грустный день для ветеранов ММА

Зато на турнире UFC Fight Night 185 (UFC Vegas 19) успешно выступил молодой Сергей Спивак.

Туловище Криса Дакаса совсем не похоже на туловище спортсмена — рыхлый живот, довольно худые для тяжеловеса руки. При этом если Дакас побеждает, то почти всегда нокаутом (10 побед из 11). Теперь тяжесть ударов полицейского из Филадельфии прочувствовал на себе Алексей Олейник.

Олейник смело пошел в размен в дебюте боя, прижал Дакаса к сетке, попробовал перевести вниз из стойки, но эта попытка провалилась. Затем Алексей начал проигрывать. Пропущенный правый прямой, еще несколько ударов, расстрел у ограды октагона — и поражение ТКО. Тот случай, когда остановка была запоздалой — после того, как рефери распорядился прекратить избиение, потрясенный Олейник едва не упал. Поединок продлился 115 секунд.

Дакас выиграл третий бой подряд, а Олейник проиграл второй подряд. Сейчас Алексею 43. Вероятно, он больше никогда не вернется на 10-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC (пока еще он на ней, но это ненадолго). Хотя карьеру Олейника уже хоронили — после тяжелого поражения от Уолта Харриса в 2019-м — но потом дядя Леша победил Мориса Грина и Фабрисиу Вердума.

Это был 75-й бой в его карьере в ММА (59-15-1). И 14-й бой в UFC (8-6). И то, и то — рекорды для российских смешанных единоборств.

43-летний Олейник тренируется в зале American Top Team. Там же занимается и 42-летний Андрей Орловский. Он на UFC Fight Night 185 провел бой с перспективным Томом Аспиналлом. Орловский активно начал бой, но затем пропустил столько, что едва не оказался в нокауте. Андрей выстоял и будто бы даже подобрал ключ к британцу — идти напролом, атаковать многоударными сериями. В таких ситуациях Аспиналл нервничал. Второй раунд начался с преимуществом Орловского, но затем британец прошел в две ноги, прижал белоруса к сетке и вышел на удушающий — Андрей тут же постучал.

Это был не день ветеранов в UFC, зато успешно выступил тяжеловес из Молдавии — Сергей Спивак. Большой поклонник таланта Федора Емельяненко разбил Джареда Вандераа во втором раунде.

Теперь у Спивака три победы и два поражения в UFC. При этом надо учитывать, что Вандераа — дебютант UFC, предыдущая победа, над Карлосом Фелипе, была добыта раздельным решением судей, а Марчину Тыбуре Сергей проиграл без вариантов. Конечно, Спивак не тот человек, про которого можно сказать: «Да он будущий чемпион!» Но парень прогрессирует. Ему всего-то 26 лет — это нежный возраст для тяжа.