Путеводитель по нокаутам Деррика Льюиса: король граунд-энд-паунда, разбогател на избиении борцов

Нокаутер, который не делает ничего лишнего.

Деррик Льюис своевременно встретил проход Кертиса Блейдса апперкотом и теперь делит первое место в истории UFC по количеству побед нокаутом. У Черного Зверя их 12, как и у Витора Белфорта. И хотя бразильцу понадобилось чуть меньше времени, чтобы набрать эти 12 нокаутов (20 боев против 21 у Льюиса), он уже давно вне промоушена. Американец же остается в компании, чтобы развивать свой рекорд и дальше.

Льюис всегда обладал исключительной силой удара, но в прошедшем бою он впервые попал так, что у него абсолютно не было необходимости добивать. Блейдс мгновенно обмяк и заваливался, находясь в глубокой отключке.

Блейдса погубила психологическая зависимость от борьбы

Хотя Кертис набирает тейкдауны быстрее всех в истории UFC (59 успешных переводов за 12 поединков), его проходам часто недостает хорошего тайминга. В прошлом бою он попал под тяжелое колено Александра Волкова при попытке перевода, до этого получал по голове, форсируя борьбу, от Нганну, а сегодня пришла уже полноценная расплата. Блейдс не справился с психологической зависимостью от борьбы — до нокаута он здорово смотрелся на дистанции, разбирая Льюиса джебом и лоу-киками, но желание поскорее оказаться в родной зоне боя погнала его делать ненужный проход.

Стиль, построенный на большом количестве тейкдаунов, с определенного момента становится очень рискованным: соперники заранее точат колено или апперкот, все твои обманные движения изучаются, и нужно обладать экстраординарным таймингом, чтобы уходить ненаказанным снова и снова. В истории UFC мы видели такое только один раз на примере Джорджа Сен-Пьера. Рекордсмен по числу тейкдаунов в истории промоушена (90 переводов) — он делал переводы и на 3-й секунде боя, и на 5-й, и на 20-й, против джитсеров, борцов, смертельно опасных тайбоксеров — но никогда не попадался ни на колено, ни на апперкот, ни на гильотину.

Джордж Сен-Пьер переводит мастера ударов коленями Тьяго Алвеса. Фото The Sun

К примеру, один из величайших борцов в истории UFC Кейн Веласкес оказался в гильотине Фабрисиу Вердума на своем 40-м тейкдауне в промоушене. Другой серьезный борец — Колби Ковингтон — увяз в гильотине Уорли Алвеса уже на 10-м тейкдауне (первое поражение Ковингтона в UFC). Бывший участник Олимпийских игр по вольной борьбе Бен Аскрен, форсируя перевод, проиграл самым быстрым нокаутом в истории UFC Хорхе Масвидалю. Блейдс попался, пытаясь провести свой 60-й тейкдаун в UFC. Даже Хабиб Нурмагомедов после тейкдауна угодил в неприятнейшую гильотину Дастина Порье, а до этого чудом разминулся с коленом Конора Макгрегора в 1-м раунде их поединка. Сен-Пьер всего этого избежал — никто и никогда в ММА не умел так выбирать момент для тейкдауна, как он.

Льюис — базовый боксер, который рубит борцов на земле. Он удивительно чувствует сжатое пространство, в партере его кулаки бьют как молот

Льюис сегодня показал и то, что футворк, финты и джебы сами по себе не будут работать. Блейдс до боя говорил, что колено Деррика не опасно, потому что он никак его технически не маскирует, но, как мы теперь видим, хорошее чутье может бить технику. Блейдс много финтил, постоянно двигался, джебовал, но все равно наткнулся на смертельный штык. Льюис терпеливо ждал, таился, не потратил ни капли лишнего пота — то есть просто оказался умнее. Блейдс должен был задуматься, что за 20 боев в UFC Льюис только один раз проиграл борцу — великому чемпиону Даниэлю Кормье, против которого он вышел еще и на коротком уведомлении. Это единственный раз, когда Льюиса перевели и финишировали. Все остальные проигрыши были в боях с ударниками, которые поймали Зверя именно в стойке.

Парадоксально, но Льюис, который пришел в единоборства только в 17 лет (бокс) и до 23 лет никогда не занимался борьбой или каким-либо грэпплингом, на земле, возможно, даже опаснее, чем в стойке. Из 12 нокаутов Зверя в UFC шесть пришлись на ситуации, когда он забил соперников в партере, причем перевели туда первым именно его. Льюис обладает феноменальной способностью ориентироваться в сжатом пространстве на земле, управлять своим весом, прижимая соперника и не давая ему маневрировать, и развивать огромную силу в этих ударах сверху. В итоге боксер Деррик по граунд-энд-паунд-нокаутам уже опередил Кейна Веласкеса, Джона Джонса и сравнялся с Рэнди Кутюром. А ведь это лучшие борцы в истории ММА!

— Льюис - 6 нокаутов ударами на земле сверху;

— Кутюр - 6;

— Веласкеc — 5;

— Джонс - 4.

Причем мы подсчитали Льюису нокауты без ситуаций, где он потрясал соперника в стойке и затем финишировал его коротким добиванием — это все-таки не чистый ГНП-нокаут. Были учтены только схемы, когда он с соперником оказывался на земле либо после грэпплинг-размена, либо после тейкдауна, либо после прыжка в гард. На эти шесть ГНП-нокаутов Льюису понадобилось только два собственных тейкдауна! В остальных случаях (против Мэя, Поттса, Инносенте и Пешты) он отдирал от себя борца, забивая его на земле, либо просто запрыгивал к нему в гард. Пожалуй, только в случае с Шамилем Абдурахимовым Льюис чисто провел собственный тейкдаун, вышел в маунт и забил.

Деррик Льюис финиширует ГНП-серией Шамиля Абдурахимова.

Льюис, выражаясь шахматным языком, не лучший игрок математического хода (его техника и универсализм явно уступают другим топам), но он совершенно точно один из сильнейших игроков UFC практического хода — это все то, что связано с умением в конкретной ситуации найти конкретный путь к победе.

Как бы ни критиковали низкую технику Деррика, плохое кардио, свисающий живот и неусердные тренировки, его процент побед в тяжелом весе UFC после 21 боя — лучший в истории промоушена:

— Деррик Льюис - 76% побед после 21 боя в тяжах UFC (16-5);

— Джуниор Дос Сантос - 71% (15-6);

— Андрей Орловский - 67% (14-7);

— Фрэнк Мир - 67% (14-7);

— Стефан Штруве - 57% (12-9);

— Габриэль Гонзага - 57% (12-9).

Против борцов либо соперников, отчаянно форсирующих борьбу, Льюис особенно хорош. Проиграл он на земле только Даниэлю Кормье, всех остальных 11 борцов, грэпплеров, самбистов и джитсеров Зверь одолел. Его текущая 4-матчевая победная серия как раз построена на них: Блейдс (борьба), Олейник (джиу-джитсу и боевое самбо), Латифи (борьба), Иванов (чемпион мира по боевому самбо). На борцах Деррик неплохо поднялся, сейчас его стартовый гонорар в UFC составляет $ 155 000 (за Блейдса с бонусами он заработал $ 380 000), что делает его одним из самых высокооплачиваемых бойцов промоушена.

Что ждет Льюиса дальше?

Дана Уайт всегда очень тепло относился к Зверю (даже после «культового» боя против Нганну, когда они с Льюисом поставили антирекорд по количеству ударов, президент UFC переложил всю вину на Нганну), в свое время он незамедлительно дал ему титульный бой после победы нокаутом над Волковым. Теперь же Льюис победил еще более сокрушительно и даже вне зависимости от симпатий начальства претендует на титульный бой следующим. Сам Деррик после поединка заявил, что хочет драться с Миочичем, потому что «любит борцов».

Однако в связи с возможным дебютом в тяжелом весе Джона Джонса (который, если договорится с UFC, однозначно будет драться с победителем пары Миочич — Нганну) Льюису, скорее всего, придется выигрывать еще один бой — либо у Волкова, либо у победителя пары Сирил Ган — Жаирзиньо Розенструйк.

Стиль Волкова идеально ложится на Льюиса — максимизировать свой рич и разбирать его с дистанции, однако в случае с Дерриком всегда есть X-фактор, который сработал в их первом бою (американец проигрывал, но в концовке третьего раунда включился и нокаутировал российского бойца). К тому же есть у Александра привычка пропускать дуговые удары (оверхэнды и апперкоты), которые Льюису удаются особенно хорошо. К примеру, Волков падал после апперкотов Виталия Минакова и Тимоти Джонсона, пропускал оверхэнды даже в последнем, успешном бою с Алистаром Оверимом. Льюис же закончил бой с Блейдсом апперкотом, а правым оверхэндом положил шесть человек в одном только UFC. К тому же есть вопросы и к ментальности Волкова: бой — это всегда столкновение двух энергий, и Льюис уже знает, что в первый раз он смог соперника передавить, и не быстрым нокаутом в дебюте, а пройдя через тяжелый, длительный поединок, выдержав все лучшие удары оппонента.

Зверь четыре раза в поздних раундах выигрывал проигранные бои в UFC (в 3-м раунде против Волкова, Пешты, Тыбуры и в 4-м — против Абдурахимова) и два раза в Legacy (видном американском промоушене, где Льюис дважды победил нокаутом в 3-м раунде, проигрывая бой).

Так что, скорее всего, одним преимуществом в риче и технике Александру будет не обойтись — ему придется пересилить Льюиса вот в этом умении найти лучший практический ход, исключить X-фактор Зверя, разгадать его ментальный код, решив эту проблему раз и навсегда.