Умер бостонский коп-нокаутер. Он первым избил Кимбо Слайса, попал в UFC и со скандалом ушел из полиции

Шон Гэннон — герой, возможно, самого рейтингового боя 2004 года.

Гэннон начал работать в полиции Бостона в 1996 году. Шон серьезно занимался боксом, а также увлекался дзюдо и грэпплингом. В 2000-м году заинтересовался ММА, поскольку в одном направлении присутствовали все его любимые виды единоборств, а сам спорт стремительно развивался.

В июне 2003-го Гэннон провел первый любительский поединок, в котором снес соперника за две минуты. Шон быстро вошел во вкус — подрался снова спустя два месяца и вновь закончил бой за две минуты. В профессионалах он стартовал неудачно, уступив будущему бойцу WEC Майку Декстеру удушающим во втором раунде. Зато потом выиграл два профи-боя подряд — вырубил Джека Остина, а потом взял реванш у Декстера (ТКО, Майка не выпустили на второй раунд).

С рекордом 3-1 в профи Гэннон попал в UFC. Правда, вовсе не из-за боев в ММА, а благодаря победе над королем уличных драк Кевином Фергюсоном, больше известным как Кимбо Слайс.

One time UFC veteran Sean «The Cannon» Gannon has passed away. Gannon was a former Boston Police Departments Police Officer. He was also known for being the first man to ever stop Kimbo Slice in a streetfight.



R.I.P. Sean Gannon. pic.twitter.com/HmdI8xLEaN — Marcel Dorff ??? (@BigMarcel24) September 11, 2021

Довел Кимбо до изнеможения. Друзья заставляли Слайса подниматься, когда у того совсем не было сил

Дело было в 2004-м. Как был организован этот бой — неизвестно. Правила были такие: нет раундов и ограничений по времени, разрешена работа в партере, однако если боец упал после удара, то это считается нокдауном и бойцу дается 30 секунд, чтобы подняться. Проигрывает тот, кто не поднялся за 30 секунд, сдался, либо оказался в нокауте.

Бой длился 10 минут и получился очень зрелищным. Бились в помещении, похожем на тренировочный зал в подвале. Слайс начал агрессивно, но Гэннон быстьро адаптировался к сопернику, почувствовал дистанцию и потряс левым встречным — Кимбо после этого тут же прошел в ноги. Тейкдаун не удался — Шон схватил его шею в гильотину. Через секунд 10 после того, как Гэннон начал проводить прием, к ним с криком подскочил друг Слайсы — упитанный афроамериканец с дредами под 190 см ростом и весом за центнер. Он попытался расцепить захват Шона, однако друзья полицейского не дали ему этого сделать.

Вероятно, если бы не вмешательство этого здоровяка, бой мог бы не продлиться и минуты. А так Слайс выбрался из неудобно для себя положения — все же схватил Гэннона за две ноги и перевел. Кимбо попытался финишировать противника граунд-энд-паундом, но Гэннон сумел подняться.

Рубка продолжилась, и в одном из разменов полицейский во второй раз потряс Слайса, которому вновь пришлось броситься в ноги, чтобы уцелеть. Шея Кимбо снова оказалась в гильотине. В таком положении — у стены (а вернее у какой-то деревянной перегородки) — они находились где-то минуту. После того, как они расцепились, стало заметно, как сильно устал Слайс. Заметил это и Гэннон — далее его каждая вторая атака приходилась на корпус оппонента. А в конце 6-й минуты поединка он зарядил в голову Кимбо несколько ударов коленями. После этого к ним снова подскочил толстый друг Слайса — с криком: «Эй, никаких чертовых коленей!» В разборки вмешался еще один чернокожий в футболке Team Kimbo — размером с двух Кимбо. Встал он на сторону Слайся, наорав на Гэннона. Шону, впрочем, было все равно. Он, истекающий кровью и уже еле поднимающий руки, не замечал ничего вокруг, кроме соперника.

Бой продолжился и через секунд 30 Кимбо сам повалился на пол — от бессилия. По сути, он уже не мог драться, но его группа поддержки стала призывать его подниматься. Слайс встал, но вскоре снова лег — на этот раз после серии ударом Гэннона. Шон повалился на противника, их обступила кричащая толпа. Потом камера выхватила лицо Гэннона — он был окровавлен, на лбу образовалась огромная гематома. Ему уже подняли руку — как победителю, но парни из команды Кимбо воспротивились. Они заставили своего бойца подняться — чтобы он пропустил еще несколько ударов и упал в третий раз. Удивительно, но на счет 29 Слайс снова встал. После этого Шон зажал его к стене и нанес несколько апперкотов — несильных, по достаточных для того, чтобы Слайс рухнул на пол — и пролежал там еще долго, намного больше 30 секунд. Так Гэннон стал первым, кто сумел победить легендарного Кимбо в уличной драке.

RIP Sean Gannon pic.twitter.com/nP3iiaghvd — The Todd Atkins Show (@Magnum_TA76) September 11, 2021

«Для меня это было похоже на то, как если бы ребенок, не любящий играть в баскетбол, победил бы в матче один на один игрока НБА»

«Я чувствовал себя очень уверенным, выходя на этот бой, — сказал Гэннон, отвечая на вопросы пользователей Reddit в 2016 году. — Профессиональным бойцам плевать, насколько устрашающе выглядит соперник внешне. Мы просто смотрим на его рекорд, на его достижения и оцениваем, сможем ли его победить или нет. А как тебя может напугать парень, когда ты знаешь, что можешь его победить? Я дышал боксом на протяжении семи лет — как и другими боевыми искусствами. Я выиграл шесть турниров «Золотые перчатки» в абсолютной весовой категории (видимо, Гэннон имеет в виду региональные турниры, выигрывал их он в период с 1997 по 2002 годы. — Прим. «СЭ»), побеждал чемпионом Нью-Джерса и Нью-Йорка, выиграл чемпионат всего Северо-Востока США. Я представлял США в матчевой встрече против России — как в Рокки IV — в олимпийском тренировочном центре в Лейк-Плэсиде. Идея, что какой-то парень, который никогда не участвовал в соревнованиях, может дать мне хороший бой, была абсурдной. Для меня это было похоже на то, как если бы ребенок, не любящий играть в баскетбол, победил бы в матче один на один игрока НБА. Но, оказывается, я был слишком самоуверен, потому что этот парень был чертовски талантлив, он был очень крут и обладал просто стальными яйцами.

Почему я пытался его задушить? По той же причине, что и он решил задушить Рэя Мерсера. Потому что это допускали правила, и это был хороший способ победить. Ознакомьтесь с правилами старых кулачных боев. Там удушение было обычным явлением. До боя мы договорились, что удушения на земле будут нелегальны, а вот гильотины из стойки — вполне допустимы.

За 18 лет тренировок — через пот, кровь и слезы — меня сдал популярным даже не бой в ММА, а боксерский поединок по старомодным правилам в чем-то вроде додзе. Он был неопытным бойцом, поэтому я считал его переоцененным, хоть у Кимбо и были огромный талант и много упорства. Я понимал, что этот бой станет наилучшим вариантом для продвижения моей бойцовской карьеры. В результате драка двух парней в подвале стала самым популярным боем 2004 года, обойдя все PPV-турниры.

Удар Кимбо? Он ОЧЕНЬ жесткий, но ему не хватило опыта, чтобы в те точки, после попадания в которые можно усыпить человека. То есть он может изменить ваше лицо (что он сделал во многих боях), но при этом ему будет сложно вас сломить, если у вас есть целеустремленность, крепкий подбородок и высокий болевой порог. Быть нокаутером — это не только сила, но и точность".

Подрался в UFC, а потом был уволен из полиции: Гэннон пожаловался на оборотней в погонах, за что поплатился должностью

Гэннон после сумасшедшего успеха его боя с Кимбо Слайсом в интернете подписал контракт с UFC, а в октябре 2005-го провел там бой — первый и последний (и последний в ММА вообще): он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Брэндону Ли Хинклу. Показатель того, насколько Шон был популярен в то время: бой с Ли Хинклом был со-главным событием турнира UFC 55 (главным же был титульный поединок в тяжелом весе между Андреем Орловским и Полом Буэнтелло). И это при том, что оба дебютировали в UFC.

К слову, Кимбо потом тоже подписался в UFC — в 2009 году он участвовал в шоу The Ultimate Fighter, победил единогласным решением судей Хьюстона Александера, а в 2010-м проиграл техническим нокаутом Мэтту Митриону. До UFC Слайс выступал в Elite FC — выиграл три боя подряд (в том числе у Танка Эбботта и Джеймса Томпсона), а затем был нокаутирован уже на 14-й секунде поединка Сетом Петруцелли. В 2015-м Кимбо вернулся в ММА, в Bellator победив ТКО Кена Шемрока и Даду 5000 (результат боя был аннулирован, поскольку Слайс попался на допинге). 6 июня 2016 года Кимбо скончался от сердечной недостаточности.

В полиции увлечение Гэннона единоборствами не ценили. Он работал в BRIC (Бостонский региональный разведывательный центр) — подразделением, которое, в частности, занималось борьбой с наркобизнесом. Однако в 2006-м его отстранили от оперативной работы, переведя в офис. Официальная причина — два сотрясение мозга, которые повлекли апное сна (прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд). Люди с этим недугом страдают постоянной сонливостью, ухудшением памяти и даже интеллекта.

В 2016-м Шон рассказал на Reddit, что был уволен из полиции, так как пожаловался в ФБР на офицера Трента Холланда. По словам Гэннона, Холланд в том числе подставил чернокожего подростка, повесив на него убийство белой женщины и ребенка, которого тот не совершал. «Я сдал грязного полицейского, пошел в ФБР с документами о сексуальном насилии с его стороны, о том сокрытии вины полиции. В награду же меня освободили от должности и лишили полицейского значка. В полицейском участке, в котором я работал, есть парень, который убил двух невинных людей», — написал Гэннон.

В результате экс-боец UFC подал в суд на бостонский полицейский департамент — по поводу законности увольнения. После 2017 года, когда дело еще рассматривалось, новостей на этот счет не было. Раньше Гэннон освещал эту тему на форуме mixedmartialarts, а также в Reddit, но потом перестал. Вообще, Шон много лет был активным юзером форума mixedmartialarts. Например, в 2010 году в треде про интервью тренера Федора Емельяненко по боксу (Александра Мичкова) он написал про себя: «Шон Гэннон, переводчик тарабарщины старых боксерских тренеров с 1989 года».

Причина смерти Гэннона не называется. Ни в одном открытом источнике не приводится и его возраст. При этом на сайте mixedmartialarts.com было опубликовано письмо брата Шона — Брайана Гэннона:

«Разбитый горем, сообщаю, что мой старший брат Шон Гэннон скончался прошлой ночью. Как многие из вас знают, Шон был добрым громилой. Он вырос в Куинси, штат Массачусетс, учился в Университете Массачусетса в Амхерсте и не так давно, после 20 лет службы, уволился из полиции. Многие знают его по карьере в ММА и видео на Youtube. Но также он был любящим отцом, дядей, братом и сыном, а также источником вдохновения для многих людей по всему миру. Джо Роган недавно упомянул его в своем подкасте, назвав его бой (против Кимбо Слайса) одним из величайших в истории.

Он был большой личностью. Когда он был ребенком, он выделялся интеллектом и артистическим талантом. Уже в начальной школе заинтересовался теорией относительности Эйнштейна, в подростковом возрасте прочел тысячи книг, брал уроки по квантовой физике в Гарварде. Однако самое большое достижение Шона — это его сын Джозеф. Многое, что он сделал в жизни, он сделал для того, чтобы сын гордился им. Недавно был снят документальный фильм о его удивительной жизни. Я надеюсь, что он принесет кому-то пользу".