Кто такой Пэдди Пимблетт.

Главный кард турнира UFC Fight Night 191 (пройдет в ночь на 5 сентября) откроет дебютант лиги — чемпион Cage Warriors в легком весе Пэдди Пимблетт. Англичанин подерется с бразильцем Луиджи Вендрамини (9-2 в ММА, 1-2 в UFC).

Попадание новичка в главный кард может показаться удивительным, пусть это и не номерной турнир. Однако, если узнать о Пимблетте больше, то окажется, что в UFC, возможно, видят в нем замену Конору Макгрегору.

Карьера: в 21 год стал чемпионом Cage Warriors, дважды отказал UFC, а потом сам туда попросился

Пэдди родился 3 марта 1995 года в Ливерпуле. Он увлекся ММА в 14 лет, вдохновившись победой Витора Белфорта над Ричем Франклином на шоу UFC 103 (бразилец победил нокаутом). Через неделю после того боя мальчик записался в зал Next Generation Пола Риммера, где осознал, что бои — его призвание.

В 2011 году Пэдди провел два успешных поединка по любителям, а уже через год выступил по профессионалам на турнире OMMAC 15-Legacy в Ливерпуле, где техническим нокаутом победил Натана Томпсона. В том же карде был и любительский бой, в котором будущий претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл победил техническим нокаутом. Тилл и Пимблетт — земляки, мерсисайдцы. Однако если Даррен впоследствии уехал тренироваться в Бразилию, то Пэдди — продукт исключительно британской школы ММА.

Летом 2013-го Пимблетт подписал контракт с самой популярной английской лигой — Cage Warriors, имея за плечами три досрочные победы в профессионалах. В дебютном поединке он без труда разобрал Флориана Кэлина, но вот в следующем впервые потерпел поражение — за 35 секунд Камерону Элсу (удушение «анаконда»). Однако после этого Пэдди одержал девять побед подряд (шесть — досрочно), завоевав титулы чемпиона Cage Warriors и Full Contact Contender в полулегком весе. За три года до этого данным титулом в Cage Warriors владел Конор Макгрегор. Ирландец взял пояс CW в 23 года, а англичанин — в 21.

Пимблетту не удалось долго удерживать чемпионство в Cage Warriors: в 2016-м он успешно его защитил, одолев будущего бойца UFC Джулианна Эросу (единогласное решение судей), а затем неожиданно уступил Нэду Наримани (единогласное решение судей). После этого Пэдди решил попробовать себя в легком весе и завоевать титул там. Там он начал успешно, задушив треугольником в прыжке Алексиса Саввидиса. Это было очень зрелищно:

Выйти на новую серию побед помешала травма. К следующему поединку против Сорена Бака на CW 96 Пимблетт готовился со сломанным запястьем. Логичный исход — третье поражение в карьере.

Следующие 15 месяцев для Пимблетта были довольно тяжелыми. Ему потребовалась операция на руку (это была уже вторая операция — первую ему сделали перед поединком с Наримани). После реабилитации Пэдди должен был подраться с Донованом Десме, но тот травмировался и снялся. Потом вышедший на замену Джо Джаннетти не смог сделать вес перед боем. Пимблетт стал ждать восстановления Десме. Однако их поединок снова отменился, и соперником Пэдди был объявлен Давид Мартинес. Но тут вмешалась пандемия коронавируса — ливерпульские власти запретили турнир Cage Warriors. Организаторам все же удалось провести мероприятие, перенеся его в Манчестер. Там Пимблетт наконец подрался, но только благодаря Деклану Далтону, который за 24 часа до турнира согласился выйти на бой. Пэдди забил его (ТКО) в первом же раунде, после чего заявил: «Думаю, мой следующий бой будет последним в Cage Warriors, а потом я подпишусь в UFC».

Ровно через год Пимблетт всего за полторы минуты задушил Давида Мартинеса в со-главном бою CW 122. Празднуя победу, Пэдди обратился в камеру к Дане Уайту, а также матчмейкерам UFC Шону Шелби и Мику Мейнарду, чтобы те связались с ним. И они связались.

При этом до этого англичанин дважды отказывал UFC. «Когда мне предложили контракт с UFC в первый раз, я был еще слишком молод, — рассказал Пимблетт в интервью Lowkickmma. — Плюс в Cage Warriors мне дали контракт на улучшенных условиях. А когда было второе предложение, у меня была операция на руке, а потом планировался титульный бой на Echo Arena (бой с Наримани. — Прим. «СЭ»)».

Увлечения: футбол. Пимблетт мечтает привезти UFC на легендарный «Энфилд»

UFC редко предлагает контракт дважды. Но в случае с Пэдди это оправданно. У него уже сейчас есть большая фан-база, более 100 тысяч подписчиков в социальных сетях, личный сайт и пять спонсоров.

А еще Пимблетт — фанат «Ливерпуля». Соответственно его поддерживают болельщики этого клуба. В 2017-м году Пэдди гостил на YouTube-канале Redmen TV (там говорят о «Ливерпуле»), где определял, кто из футболистов команды смог бы проявить себя в ММА.

«Ливерпуль» играл в финале Лиги Европы-2015/16 — в швейцарском Базеле. Пимблетт на игру приехать не смог. Зато на финале присутствовало его изображение — на баннере, изготовленном фанатами «красных». Над фото красовалась надпись «Макгрегор — ты снова обкурился».

По словам Пэдди, его главная цель в UFC — не чемпионский титул, а привезти в родной город турнир UFC — причем чтобы он прошел на легендарном стадионе «Ливерпуля» — «Энфилд Роад».

Поведение: сначала говорит, потом думает — например, зачем-то оскорбил грузинский народ

Еще одна причина, по которой сильнейшая лига так яро хотела заполучить Пэдди, — развязанный язык. Конечно, по боевым навыкам Пимблетта сейчас сложно поставить на один уровень с Конором Макгрегором. Но он также самоуверен, устраивает шоу, когда побеждает, дает горячие интервью, а самое важное — не избегает конфликтов.

На новость о подписании Пимблетта первым отреагировал грузинский боец UFC и друг Хамзата Чимаева Гурам Кутателадзе. «Шон Шэлби, пожалуйста, дайте мне поприветствовать вашу новую суперзвезду в июне. И вы увидите, насколько он «плохой», — написал Гурам в Twitter.

Пэдди ответил: «Кто, черт возьми, этот гриб?»

Who the fuck is that mushroom ??? — Paddy Pimblett (@PaddyTheBaddy) March 30, 2021

Кутателадзе не стал молчать: «Я не поклонник пустых разговоров. Я твой парикмахер, но вместо того, чтобы стричь, я отрежу твою голову. Оставайся скромным, чтобы тебя таким не заставили быть».

В перепалку бойцов влез один из фанатов Гурама, написав, чтобы Пэдди уже заключил контракт на бой с грузином.

«То, что ты говоришь о подписании контракта смешно, — возмутился Пимблетт. — То, что эта маленькая уродливая ***** написала обо мне в Twitter — ничего значит! Он просто тот, кто первый написал обо мне. К концу недели таких станет трое. Дружище, я бы легко финишировал Гурама. Грузины такие тупые. Неудивительно, что русские терроризируют их жизнь».

На Пэдди ополчились другие бойцы с грузинскими корнями — Лиана Джоджуа и Илия Топурия. Он осознал, что переборщил, и удалил твит. «Я не думал, что все так серьезно. Я просто подумал, что этот чувак Гурам похож на Хабиба для бедных, поэтому назвал его фальшивым русским. Я понятия не имел, что для них это обидно», — написал он одному из фанатов.

Please, let the kid be @paddythebaddy . And do not curse towards him or insult him, his country or his people. He realise he did the wrong thing and said the wrong things. And he apologised. pic.twitter.com/qQ3dp8Jmcn — Guram Kutateladze (@guram_dze) April 2, 2021

Конфликт с Кутателадзе был улажен мирно, о чем грузин сообщил на своей странице: «Пожалуйста, оставьте малыша Пэдди. Не ругайте и не оскорбляйте его, его страну или народ. Он понимает, что сказал неправильные вещи. Он извинился».

А недавно британский дагестанец из Brave Мохаммед Мокаев обвинил Пимблетта в расизме. И снова площадкой для ругани стал Twitter, где Пэдди очень активен. Мокаев обнаружил, что Пимблетт репостнул оскорбительную реакцию некоего англичанина на жалобу иммигрантки-мусульманки. Причем первый конфликт на почве национальной принадлежности возник между бойцами еще в 2018 году.

Racist bastard , you gonna get mauled in @UFCEurope rat ? https://t.co/935Qcdxg6G — Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) August 19, 2021

I'm curious @PaddyTheBaddy, the tweet on the right you retweeted has since been deleted. Does this reflect how you feel about immigrants? Also would you agree that the tweet on the left isn't a good look either? pic.twitter.com/vQ8eMl6WNj — Michael Morgan (@mikewhoatv) August 19, 2021

Отношение к Хабибу: считает, что Нурмагомедов победил лишь трех сильных бойцов

Если вспомнить слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов — проект UFC, то Пимблетт пока хорошо подходит под это определение. Его подписанию лига уделила больше внимания, чем подписанию других бойцов. А два дня назад на Youtube-канале промоушена был выложен ролик с лучшими финишами Пимблетта (собрал уже 700 тысяч просмотров).

«Конор изменил игру, и я буду делать то же самое», — говорит англичанин.

А вот Хабиб Нурмагомедов для Пимблетта далеко не главный авторитет. «Джон Джонс — величайший, — сказал Пэдди Youtube-каналу MMA on Point. — Да, он натворил много тупейших вещей в своей жизни, но это еще больше показывает, насколько он хорош. Он попадал во всякое дерьмо, но при этом бил одного за другим лучших полутяжеловесов. Для меня люди, считающие, что Джонс не лучший — отбитые на всю голову. Посмотрите на имена его соперников: Шогун, Рампэйдж, Мачида, дважды Густафссон, дважды Кормье. Как здесь кто-то может говорить, что он не величайший? ЖСП (Жорж Сен-Пьер) где-то рядом, как и пиковый Андерсон Силва. Хабиб же побил всего трех приличных бойцов. Я не понимаю, как его можно считать величайшим. Просто не догоняю».

После этого интервью на англичанина накинулись поклонники Нурмагомедова. «Я сказал, что думают все, — приводит Sportskeeda слова Пимблетта. — Фанбои Хабиба сейчас хуже, чем фанаты Конора. Намного хуже. Это неловко. Как вы сказали, Хабиб является образцом для подражания для мусульман, русских и для людей из того района (видимо, имеет в виду Дагестан. — Прим. «СЭ»). Фанаты Хабиба выставляют его в плохом свете, когда пишут мне глупые комменты. Мне приходят сообщения, в которых говорится: «Я убью твою мать» или «Я собираюсь трахнуть твою мать». Это странно».