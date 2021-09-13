Макгрегор напал на парня Меган Фокс. Гламурный рэпер чуть не получил по лицу

По слухам, конфликт начался после отказа в фото.

Кажется, противостояния музыкантов против профессиональных бойцов ММА — это уже закономерность. В воскресенье вечером Конор Макгрегор сцепился с популярным рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Это случилось на церемонии вручения MTV Awards на арене «Барклайз-Центр» в Бруклине (Нью-Йорк). Конор был приглашенным гостем и пришел туда со своей супругой Ди Девлин.

По информации TMZ, на улице ирландец подошел к музыканту, чтобы сделать совместное фото, однако получил отказ. Макгрегор выразил недовольство, за что Колсон его от себя оттолкнул. Из-за этого напиток в руке Конора разлился, а также упала трость (в июле он сломал ногу в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264).

Why is Conor trying to fight Machine Gun Kelly at the VMA awards. ??? pic.twitter.com/MoN9qa9guU — Jason Williams (@jasoneg33) September 13, 2021

Макгрегор пришел в бешенство, бросил остатки напитка в сторону рэпера и его девушки Меган Фокс, а затем начал сближаться, скорее всего, чтобы нанести удар.

На одном из видео, опубликованном очевидцем, видно, что Конор все-таки нанес удар, который пришелся в одного из охранников.

В итоге службе безопасности удалось растащить конфликтующих и уладить инцидент. Вскоре представитель Макгрегора выступил с заявлением: «Конор ни у кого не просил сфотографироваться, и он не был провокатором инцидента. Он ничего не знает о Machine Gun Kelly, кроме того факта, что тот присутствовал на его бое в июле».

Немного позже ситуацию прокомментировал и сам Макгрегор: «Со мной ничего не произошло, я сражаюсь только с настоящими бойцами. Я не бьюсь с маленькими белыми ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он с Меган Фокс».

Conor McGregor out here trying to fight Machine gun Kelly after he denied to take a picture with him ??? #VMAs #ConorMcGregor #MGK pic.twitter.com/qXnfvCHWCa — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) September 13, 2021

Ситуация наверняка будет обсуждаться еще несколько дней. Из бойцов же первым, кто высказался по теме, стал обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль. «Эй, Triller, организуйте этот бой (пять раундов). Ставлю деньги на MGK», — написал он в Twitter.

Yo @triller set this up. In a five rounder I got my money on @machinegunkelly #supernecessary https://t.co/95fT4CZZff — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) September 13, 2021

Любопытный факт: Макгрегор разбушевался в «Барклайз-Центре» уже во второй раз: в апреле 2018-го на подземной парковке именно этой спортивной арены он атаковал автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов.