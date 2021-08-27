Легендарная вертушка Барбозы. История одного из красивейших нокаутов в истории UFC

Таким ударом можно отрубить голову.

Эдсон Барбоза, Бразилия, 35 лет, полулегкий вес. Статистика в ММА: 22 победы, 9 поражений.

В ночь 29 августа Эдсону Барбозе предстоит испытание: на UFC on ESPN 30 он встретится с бойцом, который за два года пребывания в промоушене набил рекорд 6-0, — Гигой Чикадзе.

Но и Барбоза не подарок. В то время, когда Хабиб Нурмагомедов только готовился к дебюту в UFC, а Конор Макгрегор решился на переход в полулегкий вес в Cage Warriors, бразилец сделал один из самых ярких нокаутов в истории UFC. Он продемонстрировал в реальном поединке на самом высоком уровне то, что фанаты ММА раньше могли видеть разве что в боевиках.

Случилось это 14 января 2012 года на турнире UFC 142 в Рио-де-Жанейро. Барбоза (9-0 в ММА, 3-0 в UFC) тогда впервые выступил в главном карде UFC. Его соперником был 26-летний англичанин Терри Этим (15-3 в ММА, 6-3 в UFC).

Терри считался серьезным испытанием для подающего надежды Барбозы, поскольку имел хорошую базу джиу-джитсу, принесшую ему 13 побед сабмишенами из 15. Уже на первых секундах боя Этим сблизился с соперником сдвоенным джебом, а затем попробовал перевести бразильца на пол. Однако Барбоза легко защитился.

Через минуту Этим все же перевел Барбозу, но тот сразу же свипнул. Возможно, именно этот момент морально сломал англичанина, поскольку план победы на земле начал проваливаться, а рассчитывать на удачу в стойке против ярчайшего тайбоксера — наивно. Впрочем, Этим совсем не профан в ударке. До боя с Барбозой у него были две победы нокаутами, причем обе — после хай-киков. Хай-кики он выбрасывал и в этом бою — но все они прилетели в блок.

Затем британец решил пройти в корпус — и вновь у него ничего не вышло. Барбоза же работал в эконом-режиме — разбивал лоу-киками левую ногу противника, а руки включал довольно редко.

Во втором раунде бразилец к лоу-кикам добавил жесткие панчи в корпус, стал агрессивнее, но все равно действовал рационально, вторым номером. Этим прессинговал, но в стойке кроме удара ногой с разворота в корпус ничем не отметился. Плюс англичанин сделал тейкдаун, но Барбоза и в этот раз тут же поднялся.

В третьем раунде Барбоза решил не уступать центр октагона и работал преимущественно первым номером. При этом тактика осталась прежней: удары в корпус и лоу-кики. Этим держал руки у подбородка — что в первом раунде, что во втором, что в третьем. Соответственно, Барбоза в течения боя бил с целью, чтобы рослый (185 см) соперник наконец открыл голову — или хотя бы думал не только о том, как сохранить ее в целости и сохранности. И в середине заключительной пятиминутки бразильцу удалось этого добиться. Ударом в живот и лоу-киком он перевел внимание противника на корпус, а затем отпрыгнул назад. Англичанин пошел вперед, но неожиданно для всех Барбоза выбросил молниеносную вертушку, причем с довольно близкого расстояния, — страшный, но чертовски красивый нокаут. Этим в момент удара держал руки все так же высоко, тем не менее не среагировал. Британец упал без сознания, а арена в Рио взревела от восторга. Эта вертушка навсегда вошла в хайлайты MMA.

Edson Barbosa is no stranger to spectacular knockouts...like when he cashed -300 tickets against Terry Etim.pic.twitter.com/iPXtAod2Ms — Covers (@Covers) May 16, 2021

«Я и раньше делал нечто подобное, но это не работало, — сказал Барбоза после боя. — Честно говоря, я не особо тренирую этот удар. Мне нравится тренировать базовые вещи — боди-кики или лоу-кики. Но как наносить этот удар, я знаю с восьми лет — когда начал заниматься тайским боксом. Думаю, что я всегда держал этот удар в голове, а когда он мне понадобился, я его нанес».

Однако после боя с Этимом уже не только Барбоза держал этот удар в голове, но и каждый его последующий соперник. За последние девять лет он так и не смог нокаутировать кого-либо таким образом. Хотя шансы были.

Наглядный показатель того, насколько сильна вертушка Барбозы, — поединок против Кевина Ли в апреле 2019-го. Бразилец лишь по касательной зацепил голову Ли, но тот аж затанцевал.

Единственный, кто принял этот удар без ущерба для себя, — Хабиб Нурмагомедов. Их бой с Барбозой состоялся в декабря 2017-го. Если во втором раунде Хабиб увернулся от кика бразильца, то в третьем Барбоза попал в челюсть — но Нурмагомедов даже не сморщился и продолжил фирменный прессинг. Однако тут стоит учесть, что к тому моменту Эдсон уже был сильно утомлен борьбой. В отличие от Этима, Хабиб переводил его без проблем, а потом долго терзал в партере.

Барбоза — украшение UFC. Он много лет держался в топ-15 легкого веса UFC, где показывал красивые, конкурентные бои. Теперь бразилец выступает в полулегком весе. Там он стартовал с неудачи (поражение раздельным решением судей от Дэна Иге), зато победил Маквана Амирзани (единогласное решение), а затем — Шейна Бургоса (КО), доказав, что и сейчас, в 35 лет, он является тем, чьи бои стоит смотреть.

Напоследок — еще пять красивых финишей в исполнении Барбозы.

17 апреля 2009 года, Real Fighting Championships 17. Соперник: Аарон Стидмен. Итог: ТКО, 1-й раунд, 3:34 (летящее колено и добивание).

16 июля 2014 года, UFC Fight Night 45. Соперник: Эван Данэм — UFC Fight Night 45. Итог: ТКО, 1-й раунд, 3:06 (удар ногой в печень и добивание).

6 июля 2013 года, UFC 162. Соперник: Рафаэлло Оливейра. Итог: ТКО, 2-й раунд, 1:44 (лоу-кики).

16 мая 2021 года, UFC 262. Соперник: Шейн Бургос. Итог: КО, 3-й раунд, 1:16.

11 марта 2017 года, UFC Fight Night 106. Соперник: Бенеил Дариуш. Итог: КО (летящее колено), 2-й раунд, 3:35.

#FightRecap Rewatch Edson Barboza's stunning finish of Beneil Dariush from Saturday night! pic.twitter.com/HcaYsoQ2z3 — Cageside (@CagesideReport) March 14, 2017

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Что касается Этима, то он после злосчастной вертушки провел всего-то два боя — проиграл Рени Форте единогласным решением судей в UFC в феврале 2013-го и победил Патрика Сенобле единогласным решением в Bellator в ноябре 2013-го. Есть мнение, что именно нокаут в бою с Барбозой сломал карьеру англичанина. Это не так: его карьеру сломала травма крестообразных связок колена — именно из-за нее он решил прекратить выступления уже в 28 лет.