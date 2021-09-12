Главные события утра уместились в три с половиной минуты. Два нокаута, вырублены один бывший абсолютный чемпион мира по боксу и один член Зала славы UFC. И всем должно быть немного грустно и стыдно. Но не потому, что легенды проигрывают, а скорее из-за того, как.

Единственная атака Андерсона Силвы — и Тито Ортис падает лицом вниз. Удар он вообще не держит. В его сегодняшнем состоянии его бы вырубил даже не очень здоровый физически Дана Уайт. Помните, они лет пятнадцать назад чуть не договорились о поединке по правилам бокса, чтобы покончить со своими разногласиями — если можно так называть футболки Тито с надписью «Дана — моя сучка» (Dana is my bitch). Лучшие годы Тито так давно позади, что нынешнее поколение фанатов боев даже не понимает, наверное, о чем речь. Но в Калифорнии помнят. Он был избран в городской совет родного Хантингтон-Бич с рекордной поддержкой от местного населения, был фактически вице-мэром. Номинальная во многом должность, но уважаемая. Но во время пандемии он отказывался носить маску, в Instagram ругался с сетью ресторанов фастфуда, где его отказались обслуживать, пропустил несколько встреч и совещаний — и летом освободил свою должность. Если так пойдет и дальше в его жизни, его исключат даже из Зала славы UFC — на всякий случай, чтоб не позорил всех. Поражение его неудивительно. В последнем своем поединке — против Чака Лидделла в 2018-м — он уже был крайне плох, хоть и выиграл нокаутом. В противовес — Андерсон Силва этим летом избил в боксерском ринге боксера Чавеса-младшего. 46-летний бразилец — это не то же самое, что Ортис в его 46 лет. Почувствуйте разницу. Тито ее точно почувствовал — а потом перестал чувствовать вообще что-либо и улегся на настил ринга спать.

А история с боксирующим Белфортом началась на пресс-конференции промоушена «Триллер» в начале весны, кажется, где внезапно вышел Оскар Де Ла Хойя и сообщил, что вернется на ринг 3 апреля. Почему-то в «Триллере» решили, что после спарринга Тайсон — Рой Джонс они могут продать что угодно. Оскару было 48 лет, последний бой — против Пакьяо в 2008-м, закончился так себе. Оценить степень изношенности организма бойца бывает сложно, когда он страдает не только от пропущенных ударов и весогонки, но еще и от алкоголизма и наркотической зависимости. И уже тогда казалось, что Де Ла Хойя себя переоценивает. Бой отложили, потом еще раз, и когда в качестве соперника появился экс-боец UFC Витор Белфорт, стало еще сомнительнее. Самая тяжелая весовая категория, в которой дрался Оскар, — 72 кг. Самый легкий вес, в котором выступал Белфорт, — около 80 кг. И то и другое, правда, средний вес — но в разных видах спорта. Что из этого могло бы выйти, мы не узнали — привитый и осторожный Де Ла Хойя все равно поймал где-то коронавирус, попал в больницу, и на спасение прибыл Холифилд.

А он был нужен «Бойцовскому клубу «Триллер» для Тайсона, вот только они совершенно не учли, что Майк и Холифилд вели переговоры о третьем бое чертову кучу раз. И по настоящим правилам, и по другим видам спорта, и каждый раз чье-то самолюбие мешало. Но если что-то и может в этом мире выстрелить так, как Тайсон — Рой Джонс, то это Тайсон — Холифилд — 3.

Поэтому весной лига подписала что-то с Эвандером и с тех пор кормила его обещаниями. Тайсон же публично высказался еще до этого — заявил, что работать с «Триллером» больше не будет. Вести дела и обсуждать бизнес с такими вот ворчливыми стариками — то еще удовольствие, особенно когда каждый из них считает, что стоит миллионы долларов. Но тут подвернулся Белфорт, и Холифилду кинули этот бой как кость, потому что четырехкратный (даже Мохаммед Али только трехкратный) экс-чемпион мира в тяжелом весе угрожал уже судиться с организацией.

Эвандер Холифилд же еще 16 лет назад был лишен лицензии в Нью-Йорке — за паршивое выступление в целом и угасающие рефлексы. Атлетическая комиссия беспокоилась за его здоровье. Только выступать Холифилд на тот момент не закончил. Но не все штаты готовы были это терпеть. Очевидно, поэтому все шоу «Триллера» было перенесено из Калифорнии во Флориду. Если бы им запретили драться там — нашли бы еще какую-нибудь индейскую резервацию. Или Абу-Даби.

Насколько успешным коммерчески было это шоу, мы вряд ли узнаем доподлинно, но спортивный итог грустный — поражение Холифилда в первом же раунде. Не победа Белфорта, потому что чаще, чем от его ударов, Эвандер падал сам. Промахивался, терял баланс, ноги опаздывали, он влетал в канаты. Апперкот Белфорта был точным и неожиданным, но в 90-х против Тайсона и в нулевых против Леннокса Льюиса Холифилд выдерживал удары и пострашнее не моргнув. Белфорт бросился добивать, бил много, попадал мало — но рефери все равно остановил бой. Лучше так, чем смотреть, как 58-летний старик выживает в ринге, и искать удобный момент, чтобы остановить бой потом, в третьем или четвертом раунде. Они, кстати, были двухминутными, как обычно у «Триллера», но это мало помогло Эвандеру и Тито Ортису.

Вывод, который из этого следует, один. В «Бойцовском клубе «Триллер» нет никаких настоящих боев и триллеров. И чем быстрее все осознают, что там продают только афишу, вывеску, а не содержание, тем лучше. Может быть, это приносит хорошие деньги, я не знаю. Но участвовать в таких боях — это как разбодяженный пополам со стиральным порошком или амфетаминами кокаин. Он опасный для здоровья. Он дорогой. А лечиться от него — еще дороже.