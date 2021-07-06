Легендарный боец проиграл Федору, его дочери выбежали на ринг и зарыдали. Что стало с этими девочками?

Самый трогательный момент в истории Pride.

Один из культовых моментов Pride — побитый Марк Коулмэн и его плачущие дочери. Это было 21 октября 2006 года в Лас-Вегасе. Японский промоушен проводил первый турнир в США, и в главном бою вечера Коулмэн дрался с Федором Емельяненко.

Это был реванш — в апреле 2004-го Емельяненко победил первого дивизионного чемпиона UFC армбаром. Выиграл староосколец и их второй бой — и снова рычагом локтя. При этом до этого Коулмэн пропустил довольно много ударов — Федор подбил ему оба глаза, причем левый почти полностью заплыл.

«Я вернусь!» — заявил Марк сразу после боя. А затем в ринг забежали его дочки Маккензи и Морган — в слезах. Девочки, одетые в футболки с надписью «Марк Коулмэн», обняли отца. Смотрелось это очень трогательно. Затем Коулмэн дважды ударил Федора по лицу — несильно, символически — видимо, чтобы как-то поднять настроение дочерям. Емельяненко в ответ улыбнулся.

Сейчас Маккензи 24 года, а Морган — 22. В понедельник Коулмэн сделал о них пост в Instagram.

«Кензи и Морган — учительница и медсестра, а еще они занимаются ММА! Не удивляйтесь, если увидите их в клетке, они обе дикарки. Я ими очень горжусь. Да-да, это те двое, кого я познакомил с легендой — Федором. Я так счастлив!», — написал ветеран ММА.

Есть у Коулмэна и третья дочь — от второго брака. Ее зовут Скилар, и ей 6 лет. Сыновей у Марка нет. Как нет их и у Федора — отца пяти дочерей.

Коулмэн, член Зала славы UFC, завершил бойцовскую карьеру в 2010 году — в 45 лет. В ноябре 2020-го он перенес сердечный приступ. У Марка не все хорошо со здоровьем, но он сохраняет позитивный настрой. Было дело, что даже задорно комментировал каждый пост Александра Емельяненко. Коулмэн уважает бойцов старой школы, любит вспоминать бои без правил 90-х и 00-х, но, конечно, его главное сокровище — не славная карьера в ММА, а дочери.