Интервью с бойцом UFC Мерабом Двалишвили.

В ночь на 2 мая Мераб Двалишвили (12-4) выступит на турнире UFC on ESPN 23, соперник — американец Коди Стэмэнн (19-3-1). Грузин карьеру в UFC начал с двух поражений, зато потом выиграл пять боев подряд и сейчас находится на 12-м месте в рейтинге легчайшего дивизиона (Стэмэнн — 13-й). Двалишвили — хороший друг Алджамейна Стерлинга, они вместе тренируются на Лонг-Айленде.

Мераб был вместе со Стерлингом в Лас-Вегасе в марте этого года, когда тот дрался с Петром Яном за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В конце четвертого раунда Петр нанес запрещенный удар, после которого американец не смог продолжить бой. В результате Яну было присуждено поражение, а пояс достался Стерлингу.

Двалишвили участвовал в праздновании этой сомнительной победы, а после того, как выложил их фото с Алджамейном и чемпионским поясом, стал объектом словесных атак российских фанатов ММА. В интервью «СЭ» Мераб рассказал, как относится к этой критике, а также сообщил, когда состоится реванш между Яном и Стерлингом.

— Негативные комментарии напрягают, злят Стерлинга? Как он ведет себя в таких ситуациях?

— Он не сделал ничего плохого. Он уже шесть лет в топ-5, заслуживал боя за титул, вышел драться в качестве главного претендента. Вообще, его можно было считать чемпионом, еще когда он победил Кори Сандхагена в июне прошлого года — когда задушил того уже в первом раунде. Он тогда был номером один, и сейчас он номер один.

И вот ему наконец-то дали возможность биться за пояс. Но в день боя он чувствовал себя не сильным, а слабым, потому что... У каждого из нас бывают плохие дни. И так получилось, что именно тот день был для него плохим. Он дрался изо всех сил, но чувствовал себя слабым, был голоден. Мы вместе завтракали, и он очень мало поел. А потом перед боем не ел вовсе. И из-за этого вышел на поединок слабым.

У него оставался раунд в запасе, но он пропустил удар коленом в голову, после которого не смог продолжить бой. Он был потрясен. Он не думал о том, что выиграет бой, если поединок остановят из-за этого удара. Он не мог двигаться и в тот момент думал, что упустил титульный шанс, что он проиграл. Но в итоге пояс вручили ему. Есть атлетическая комиссия, есть правила!

Перед каждым боем в раздевалке представители комиссии, судьи, рефери проводят инструктаж. Особое внимание они уделяют ударам коленом в голову. Ребята, когда кто-то на настиле, ты не можешь ударить его коленом в голову! Чемпион об этом должен знать.

Алджо не такую победу хотел, поэтому сначала он был расстроен. Но после боя его дома ждали семья, близкие, я и другие ребята из команды. И мы были очень рады за него. Когда он вернулся домой, мы обняли его, а потом начали праздновать. Мы ему сказали: «Да хорош тебе! Ты чемпион. Будь счастлив. Будь позитивен. Судьи поступили правильно, тут твоей вины нет. Мы гордимся тобой». И мы сделали общую фотографию, которую я запостил. Проиграет Алджо или выиграет — для меня не имеет значения. Я всегда буду поддерживать его. Мы вместе тренируемся, он мой друг, мой брат и очень хороший человек, я горжусь им! Он заслуживает этого чемпионства! В моих глазах он чемпион!

И все эти ребята... Петр Ян... И все эти мелкие ребята... Я думаю, этим ребятам, которые безумно ведут себя в соцсетях, меньше 16 лет. Они ведут себя как сумасшедшие. Пишут даже девушке Алджамейна, членам его семьи, мне. Оставляют агрессивные комментарии. Конечно, поначалу это все напрягало Алджо. У него была депрессия, но теперь ему уже наплевать. Сейчас он счастливый человек — шутит, веселится. И правильно, он же никому ничего плохого не сделал.

Алджо готов дать реванш. И Петру следует хорошо подготовиться к их второму поединку. Получится хороший бой. Но на этот раз без запрещенных ударов в голову... ударов ножом и прочих нелегальных вещей. Правила нужно соблюдать. Посмотрим, кто победит.

— Как вы отреагировали, когда увидели, что Петр Ян назвал вас клоуном?

— В этом нет ничего такого. Я профессионал. Я все понимаю, так как Петр расстроился из-за той ошибки. Сначала он извинился за тот запрещенный удар, выразил надежду, что с Алджо все в порядке, а потом начал комментировать, смеяться над нами. Но мне все равно. Это меня не злит. Это треш-ток в соцсети. Единственное, что мне не понравилось, — это когда он наткнулся на бездомного, начал снимать того на видео и говорить: «Эй, Алджо» и все такое. Это был неправильный поступок с его стороны. Но я уважаю его, потому он семьянин — у него жена, двое детей. При этом он мне не нравится, хоть я с ним и не общался.

— На мой взгляд, Петр выигрывал бой. Особенно в борьбе и особенно в поздних раундах.

— Да, Петр классно дрался. Он проводил тейкдауны, возможно, перебивал в стойке. Но бой был близким. В начальных раундах был лучше Стерлинг, в последних — Петр. И как раз оставался один раунд. Кто знает, как бы он сложился? Одна маленькая погрешность может изменить ход поединка. У Алджо хорошие сабмишены. Многие ждали сабмишена в исполнении Алджамейна.

— То есть по раундам, по-вашему, было 2-2?

— Да. Думаю, что так.

— Ваш прогноз на реванш?

— Как я уже сказал, Алджо не был в хорошей форме. На второй бой он выйдет другим и победит.

— Многие уверены, что он избегает реванша...

— Ок. Скажу вот что. Сразу после боя Алджо твитнул, что не такую победу он хотел, поэтому хочет провести реванш. Потом Петр репостнул то фото, назвал нас клоунами. Проснувшись, мы увидели, что Генри Сехудо опубликовал видео, где сказал, что Алджамейн Стерлинг симулировал и бла-бла-бла. На следующий день я, Эл Яквинта и Алджамейн Стерлинг пошли в другой отель и встретили там Сехудо. Алджо стал смеяться над ним: «Ты же прикалывался сегодня утром? Ну-ка идем сюда». И Сехудо тут же переобулся: «О, мне не стоило такого говорить. Я прошу прощения». Все же мы знаем, что Сехудо в отставке, и Алджо сказал ему: «Давай сделаем видео. Пусть все болтают и сходят с ума. Генри Сехудо же на пенсии». Мы сделали видео, выложили его, и люди в комментариях начали беситься.

— Травма шеи у Стерлинга была еще перед боем?

— Да, у него была травма шеи. Он мог драться, но после поединка ситуация изменилась в худшую сторону. Он даже не может отжиматься. Если сделает хотя бы одно отжимание, ему будет больно. Он был травмирован, но после боя даже после легких движений левой рукой стала появляться боль в шее. Сейчас Алджо залечивает эту травму. Он скоро вернется.

— Он не боится того, что его могут лишить пояса из-за длительной неактивности?

— Нет, его это не волнует. Он воин. Петр дерется в UFC два года, а Алджо — уже 6-7 лет. Он уже давно входит в топ-5. Не забывайте, что Петру UFC дали шанс подраться за пояс против Жозе Альдо. Жозе Альдо не заслуживал титульного боя, Петр Ян тоже. Возможно, он хороший боец, но ему дали титульный бой после победы над Юрайей Фейбером. А кого он до этого побеждал? Додсона? Я его тоже побеждал. Юрайа Фейбер — он уже пенсионер. Ему уже за сорок. И после этого ему дают титульник? Алджо побил первого номера рейтинга — Кори Сандхагена, и даже после такого ему пришлось ждать титульный бой. Алджо победил всех топов: Педро Муньоса, Джимми Риверу, Коди Стэммана, этого ирландца... Этот парень дерется целую вечность. И тут все внезапно заговорили о Петре Яне... Да хватит уже вам... Нужен реванш — и все. Алджамейну все равно. Он хороший боец, и он будет драться с любым, кого ему даст UFC. А Петру следует выучить правила. Вот и все. Этот бой состоится в сентябре или октябре.

— Сколько боев отделяет вас от титульного боя?

— Я скажу одну вещь... Я должен выиграть в эту субботу. Я не знаю, сколько боев меня отделяет от чемпионского боя, но знаю, что Алджо вернется, как залечит шею, и он будет чемпионом еще долгое время. Я верю в это. Даже если я заслужу титульный шанс, то все равно не буду драться с Алджо. Возможно, в таком случае перейду в другой вес. Посмотрим, как будет. Для начала мне нужно победить в ближайшем бою.

— Представим ситуацию, что Петр остается чемпионом. Вы бы стали бросать ему вызов, допустим, через два-три боя, или...

— Нет-нет, чувак, сейчас у меня на носу бой с Коди Стэмэнном. И есть другие ребята тоже, которых нужно побить. Петр — бывший чемпион. Мне не хочется говорить о нем. У него незаконченное дело с Алджамейном. Я же пока не имею права драться с чемпионами и экс-чемпионами. Пусть они подерутся, пусть я подерусь. Сейчас у каждого свой бой. Это не улица, а спорт. Если спорт, то значит, есть правила. Я не собираюсь превращаться в Петра Яна, нарушая правила, словно это происходит на улице. Это не уличная драка. Здесь есть Атлетическая комиссия, есть судьи, доктора, лига UFC, которая примет решение насчет того, кто с кем будет драться. Не хочу вызывать Петра [на бой]. У него бой с Алджо. Пусть подерутся. После — посмотрим. Я не хочу драться с Петром на улице, не хочу драться с ним в клетке. У него бой с Алджо, и пусть они подерутся.

— Вам в директ наверняка пишет много болельщиков из России. Готовы оставить им послание?

— (После паузы.) Я даже не знаю, что сказать... Я думаю, эти люди не разбираются в спорте. Им не нравится этот спорт, им нравится лишь проявлять агрессию. Даже не знаю, что сказать тем, кто пишет всякое дерьмо... Что тут скажешь: эти люди показывают свое истинное лицо.

Они должны понимать, что Алджо — мой друг. Тот факт, что я из Грузии, совсем не означает, что я должен поддерживать Петра Яна. С какой стати я должен поддерживать его? Мой друг — Алджо. Мы живем в одном городе, вместе тренируемся. Россия и Грузия — это две разные страны. Если россиянин дерется — это не означает, что грузин обязательно должен быть за него.

Я всегда буду болеть за друга. Мой друг — Алджамейн Стерлинг. И если они набрасываются на меня лишь потому, что мой друг — Алджамейн Стерлинг, то мне этим людям сказать нечего. Просто оставьте меня. Я занимаюсь своим делом. У меня есть команда, с которой я тренируюсь. Алджо помогает мне, а я ему. Мы хорошие люди. Я ни на кого не бросаюсь и не собираюсь бросаться.

Люди говорят, что Алджо притворялся. Вы сами понимаете, что несете? Он не притворялся. Тем, кто так говорят, я вот что скажу: давай-ка я ударю коленом тебе в голову, когда ты будешь на земле, — посмотрим, что ты почувствуешь и будешь ли после этого говорить, что Алджо притворялся.