Иржи Прохазка снес Доминика Рейеса в главном бою турнира UFC on ESPN 23.

Иржи Прохазка провел в UFC два боя, оба выиграл и уже близок к поединку за титул. Такой быстрый взлет не должен удивлять, учитывая, какой у чеха бэкграунд. В UFC он пришел с рекордом 26-3-1 и в статусе чемпиона Rizin в полутяжелом весе.

Rizin — вполне серьезный промоушен. 10 побед, 1 поражение — такую статистику Иржи набил себе в японской лиге. Проиграл только Мухаммеду Лавалю 31 декабря 2015-го, у которого взял реванш в апреле 2018-го. Из других серьезных ребят Прохазка в Rizin побеждал Вадима Немкова, Сатоши Ишии, Брэндона Хэлси, Фабио Мальдонадо, Си Би Доллоуэя. Перед переходом в UFC чех выиграл 11 боев подряд (еще один — на турнире Fusion FN 16), 10 — нокаутами. Дерется он безбашенно, первым номером, с опущенными руками, во время поединка может выкинуть какой-нибудь трюк (побить в себя в грудь, потом ударить и т. д.). А еще Прохазка позитивный парень и любит экстравагантные прически. Например, на бой с Рейесом он вышел с торчащей вверх косичкой.

«OHHHHH!»



Jiri Prochazka (+140) gets the knockout on Volkan Oezdemir ?



What a right hook ? ? pic.twitter.com/rsoexlGiW6 — The Action Network (@ActionNetworkHQ) July 12, 2020

Так что вполне логично, что Иржи дебютировал в UFC боем с топом: в июле 2020-го он вышел против Волкана Оздемира. В первом раунде Прохазка съел 39 ударов Оздемира, но чех не отступил от своей атакующей манеры и в начале второго раунда отправил бывшего претендента на пояс UFC в нокаут. Чешский боец с забавным прозвищем Дениса (тренер в зале как-то окликнул девушку по имени Дениса, а Иржи послышалось, будто зовут его, все посмеялись — посмеялся и Иржи) поднялся на пятую строчку в рейтинге полутяжей UFC, а потом получил в соперники третьего номера рейтинга — Доминика Рейеса. В феврале 2020-го Рейес дал тяжелый бой Джону Джонсу (Боунс победил очень и очень спорным решением судей), а в сентябре подрался за вакантный пояс с Яном Блаховичем. Поляк разобрал мексиканского американца, но Рейес как был топом, так и остался.

В первом раунде была рубка. Темп задал Прохазка. Он давил Рейеса без остановки, выбрасывая размашистые бомбы — как в голову, так и по корпусу. Сам пропускал много, причем навстречу, а встречные удары особенно опасны. Рейес бьет жестко, тем не менее Прохазка не остановился ни на секунду. Смелости чеха можно позавидовать, все же что такое глубокий нокаут, он уже испытал на себе в том самом бою с Лавалем. 45-39 в пользу чеха по значимым ударам по итогам пятиминутки.

Во втором раунде Прохазка дрался так же бодро, но в его середине оказался на грани поражения — после того как Рейес пробил левой наотмашь. Прохазка поплыл, спасаясь, бросился в ногу, и Рейес попробовал сделать гильотину. Не получилось, после чего чех вывернулся и оказался наверху. Показалось, будто бы Рейес зацепил его ап-киком, но нет — Прохазка перебрался в сайд-контроль, а затем включил граунд-энд-паунд. Рейес, получив девять крепких ударов, поднялся, а где-то через 20 секунд оказался в нокауте: хай-кик, фрон-ткик, три панча в блок, локоть, снова локоть (мимо), а затем — удар локтем с разворота, после которого Рейес оказался в глубоком нокауте.

Красивая, зрелищная победа + 100 тысяч долларов в качестве бонуса (за лучший бой вечера и за лучшее выступление вечера). Но 77 пропущенных ударов за два неполных раунда — это все же многовато. Особенно для полутяжелого веса, где отправить в КО с одного удара может любой.

Теперь Прохазка займет третье место в рейтинге UFC, а может быть, и второе — подвинув Александра Ракича. Все же чех два боя подряд выиграл досрочно, а австрийский серб — решениями судей. Титульный бой Блаховича с Гловером Тейшейрой состоится 4 сентября на UFC 266. Так что, скорее всего, следующий поединок чеха будет не за пояс. Наиболее логичным сейчас выглядит его бой как раз с Ракичем — чтобы они между собой решили, кто больше достоин титульника. И в таком случае Прохазка столкнется с принципиально другим соперником — не лихим рубакой типа Оздемира и Рейеса, а тем, кто может переиграть тактически, засушить бой, а еще и страшно силен физически.