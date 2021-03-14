На самом деле решение правильное, но UFC будто бы специально делает так, чтобы правила никто не знал.

На турнире UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) сразу два боя были признаны несостоявшимися.

Бой 1. Эрик Андерс (США) — Даррен Стюарт (Англия), средний вес.

Андерс был близок к тому, чтобы нокаутировать Стюарта. В концовке первого раунда он зажал соперника у сетки, а затем нанес удар коленом. В этот момент Стюарт касался пола пяткой, коленом и рукой. Т. е. удар коленом был нелегальным. Поединок был остановлен. Британец выглядел потрясенным — и врач определил, что Стюарт не в состоянии продолжать поединок. В результате бой был признан несостоявшимся.

Eryk Anders took to social media and apologized to Darren Stewart for landing the illegal knee which caused the bout to end in a No Contest.#UFCVegas21 pic.twitter.com/jm7bfthcWO — UFC on BT Sport (@btsportufc) March 14, 2021

На прошлой неделе Петр Ян нанес нелегальный удар коленом в четвертом раунде боя с Алджамейном Стерлингом. Американец в тот момент стоял на колене (при этом руками настила не касался). Российский боец был наказан поражением дисквалификацией и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Так почему же Андерсу не было присуждено поражение? Об этом журналистам в пресс-центре арены UFC APEX рассказал вице-президент организации по нормативным вопросам Марк Ратнер. По его словам, решение о no contest было принято исходя из того, что поединок не продлился двух полных раундов, а рефери (Херб Дин) счел удар Андерса коленом непреднамеренным.

Если бы бой дошел до третьего раунда, то был бы определен победитель. В случае непреднамеренного (по мнению рефери) нелегального удара, победил бы тот, кто к тому моменту выигрывал на судейских записках. В случае преднамеренного удара, боец, который его нанес, был бы наказан поражением дисквалификацией (как Ян в поединке со Стерлингом).

Marc Ratner clarified the difference between this weeks knee in Anders vs. Stewart and last weeks Yan vs. Sterling pic.twitter.com/kfOBjHMdKp — Oscar Willis (@oscarswillis) March 14, 2021

Петр Ян выразил недоумение решением признать бой между Андерсом и Стюартом несостоявшимся. «Этот бой тоже в Лас-Вегасе прошел. Комиссия та же обслуживает! Почему вы принимаете разные решения?! У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация! Лишение титула! А тут несостоявшийся бой», — написал Ян в Instagram.

А вот что в Twitter написал Стерлинг: «Люди с мозгами должны видеть разницу между этим и тем, что было в бою с Яном».

Бой 2. Леон Эдвардс (Англия) — Белал Мухаммад (США), полусредний вес.

Эдвардс уверенно забрал первый раунд, а во втором ткнул соперника пальцем в глаз, после чего Мухаммад не смог продолжить бой. Итог: no contest.

Британец на пресс-конференции заверил, что ткнул пальцем не специально. «Я думал, что нанес удар. Я не хотел, чтобы так получилось. Это просто несчастный случай. Желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал он.

Вопросов по поводу этого боя меньше, чем по бою Андерса и Стюарта: тычки в глаз обычно квалифицируются как непреднамеренные удары. Ну а в том, что Мухаммад действительно получил травму, а не симулировал, сомнений нет никаких.

Тем не менее UFC, во избежание непонятных и даже скандальных ситуаций, следует стать более открытой организацией в том, что касается правил боя. Это относится вообще ко всем ММА-промоушенам. На сайте UFC есть свод правил смешанных единоборств, но он содержит лишь самые общие сведения. Например, о наказаниях за тычки в глаза и за нарушение правила «трех точек» там нет ничего.

В этом плане ММА-лиги смотрятся любителями на фоне олимпийских видов спорта (допустим, футбола), где множество регламентов на все случаи жизни. В UFC, главном ММА-промоушене мира, боец может показать средний палец зрителям — и ему ничего за это не будет. Там бойца могут уволить из организации — без компенсаций и чего угодно — просто потому что так захотелось Дане Уайту. Там, в организации, существующей уже 28 лет, решение по не самому сложному случаю (как в бою Андерс — Стюарт) вызовет массу вопросов — просто потому, что полный свод правил нигде не опубликован и вообще документально не существует, а существует только в головах рефери и вице-президента лиги. Хотя кто вообще сказал, что это спорт, а не шоу-бизнес?