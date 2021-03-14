Петр Ян возмущен решением по бою в UFC. Его за такое дисквалифицировали, а тут — no contest
На турнире UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) сразу два боя были признаны несостоявшимися.
Бой 1. Эрик Андерс (США) — Даррен Стюарт (Англия), средний вес.
Андерс был близок к тому, чтобы нокаутировать Стюарта. В концовке первого раунда он зажал соперника у сетки, а затем нанес удар коленом. В этот момент Стюарт касался пола пяткой, коленом и рукой. Т. е. удар коленом был нелегальным. Поединок был остановлен. Британец выглядел потрясенным — и врач определил, что Стюарт не в состоянии продолжать поединок. В результате бой был признан несостоявшимся.
Eryk Anders took to social media and apologized to Darren Stewart for landing the illegal knee which caused the bout to end in a No Contest.#UFCVegas21 pic.twitter.com/jm7bfthcWO— UFC on BT Sport (@btsportufc) March 14, 2021
На прошлой неделе Петр Ян нанес нелегальный удар коленом в четвертом раунде боя с Алджамейном Стерлингом. Американец в тот момент стоял на колене (при этом руками настила не касался). Российский боец был наказан поражением дисквалификацией и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.
Так почему же Андерсу не было присуждено поражение? Об этом журналистам в пресс-центре арены UFC APEX рассказал вице-президент организации по нормативным вопросам Марк Ратнер. По его словам, решение о no contest было принято исходя из того, что поединок не продлился двух полных раундов, а рефери (Херб Дин) счел удар Андерса коленом непреднамеренным.
Если бы бой дошел до третьего раунда, то был бы определен победитель. В случае непреднамеренного (по мнению рефери) нелегального удара, победил бы тот, кто к тому моменту выигрывал на судейских записках. В случае преднамеренного удара, боец, который его нанес, был бы наказан поражением дисквалификацией (как Ян в поединке со Стерлингом).
Marc Ratner clarified the difference between this weeks knee in Anders vs. Stewart and last weeks Yan vs. Sterling pic.twitter.com/kfOBjHMdKp— Oscar Willis (@oscarswillis) March 14, 2021
Петр Ян выразил недоумение решением признать бой между Андерсом и Стюартом несостоявшимся. «Этот бой тоже в Лас-Вегасе прошел. Комиссия та же обслуживает! Почему вы принимаете разные решения?! У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация! Лишение титула! А тут несостоявшийся бой», — написал Ян в Instagram.
А вот что в Twitter написал Стерлинг: «Люди с мозгами должны видеть разницу между этим и тем, что было в бою с Яном».
Бой 2. Леон Эдвардс (Англия) — Белал Мухаммад (США), полусредний вес.
Эдвардс уверенно забрал первый раунд, а во втором ткнул соперника пальцем в глаз, после чего Мухаммад не смог продолжить бой. Итог: no contest.
Британец на пресс-конференции заверил, что ткнул пальцем не специально. «Я думал, что нанес удар. Я не хотел, чтобы так получилось. Это просто несчастный случай. Желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал он.
Вопросов по поводу этого боя меньше, чем по бою Андерса и Стюарта: тычки в глаз обычно квалифицируются как непреднамеренные удары. Ну а в том, что Мухаммад действительно получил травму, а не симулировал, сомнений нет никаких.
Тем не менее UFC, во избежание непонятных и даже скандальных ситуаций, следует стать более открытой организацией в том, что касается правил боя. Это относится вообще ко всем ММА-промоушенам. На сайте UFC есть свод правил смешанных единоборств, но он содержит лишь самые общие сведения. Например, о наказаниях за тычки в глаза и за нарушение правила «трех точек» там нет ничего.
В этом плане ММА-лиги смотрятся любителями на фоне олимпийских видов спорта (допустим, футбола), где множество регламентов на все случаи жизни. В UFC, главном ММА-промоушене мира, боец может показать средний палец зрителям — и ему ничего за это не будет. Там бойца могут уволить из организации — без компенсаций и чего угодно — просто потому что так захотелось Дане Уайту. Там, в организации, существующей уже 28 лет, решение по не самому сложному случаю (как в бою Андерс — Стюарт) вызовет массу вопросов — просто потому, что полный свод правил нигде не опубликован и вообще документально не существует, а существует только в головах рефери и вице-президента лиги. Хотя кто вообще сказал, что это спорт, а не шоу-бизнес?
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