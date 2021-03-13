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«Ты слабый и мелкий». Отец Стерлинга давил сына и не разрешал заниматься борьбой, потому что считал ее спортом для геев

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram Мать Стерлинга София. Фото The Sun
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram
Теги:
Трудное детство.
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Новоявленный чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг вырос в многодетной ямайской семье: у него семь родных братьев и сестер и еще 12 сводных. Все жили вместе в одном маленьком доме в местечке Юниондейл — одном из районов Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.

«Мы росли очень тесно. Мои родители с Ямайки, они выбивались из сил, чтобы как-то вытянуть большую семью. Я с самого раннего детства четко видел, что маме нужна помощь по хозяйству. Поэтому я считал своей задачей проснуться пораньше, в 5 утра, и начать помогать по дому — расставлял по местам все раскиданные вещи, мыл посуду, делал какую-то уборку, помогал моим младшим братьям и сестрам правильно чистить зубы, собирал их в школу. Хотя мне самому на тот момент было 6 лет«, — вспоминал Стерлинг в документальном фильме «Not Broken».

Большая семья Стерлингов жила очень сплоченно за исключением отца, которого регулярно штормило. Он терроризировал семью, нападал на жену, а из детей больше всех доставалось как раз Алджо — отец называл его «мелким, слабым и бесхарактерным«.

«У меня не так много хороших воспоминаний об отце. Из-за его поведения мы чувствовали себя маленькими, слабыми, тупыми и бесполезными. На мне он срывался чаще всего, называл «мелким». Самое ужасное — когда он поднимал руку на маму. Помню ситуацию, когда они дрались в кухне. Отец то выходил оттуда, то возвращался, хватался за нож. Мама кричала мне: «Алджамейн, помоги мне!», — рассказал боец в «Not Broken«.

Ужасные воспоминания.

Мать Стерлинга София. Фото The Sun
Мать Стерлинга София. Фото The Sun

Не сломаться мне помогла борьба, хотя отец не разрешал мне ею заниматься, не отпускал на соревнования. Он говорил, что борьба — это пустая трата времени, что это спорт для гомосексуалистов. Помню его слова: «Никогда в жизни один настоящий мужчина не будет бороться и обниматься с другим». Он также говорил, что я слабый, мелкий, бесхарактерный. Так или иначе мне удавалось сбегать в борцовский зал, и я старался находиться там как можно дольше, чтобы не идти домой. В борьбе я нашел какую-то новую для себя оболочку, новое состояние. Я мог показать отцу, что теперь я могу делать что-то без его участия. Чувствовал, как росла моя уверенность в себе, моя сила. Помню переломный момент — первый чемпионат штата, в особенности финальную схватку. На нее пришла моя мама, мои братья и сестры.

Помню, как чувствовал в себе огромную энергию, что высвобождается какая-то важная часть меня. Когда я выиграл, все эти люди на трибунах кричали, у меня было ощущение сюра. После этого момента моя уверенность в себе навсегда утвердилась на уровне, о котором раньше я даже не мог мечтать".

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