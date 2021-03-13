«Ты слабый и мелкий». Отец Стерлинга давил сына и не разрешал заниматься борьбой, потому что считал ее спортом для геев

Трудное детство.

Новоявленный чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг вырос в многодетной ямайской семье: у него семь родных братьев и сестер и еще 12 сводных. Все жили вместе в одном маленьком доме в местечке Юниондейл — одном из районов Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.

«Мы росли очень тесно. Мои родители с Ямайки, они выбивались из сил, чтобы как-то вытянуть большую семью. Я с самого раннего детства четко видел, что маме нужна помощь по хозяйству. Поэтому я считал своей задачей проснуться пораньше, в 5 утра, и начать помогать по дому — расставлял по местам все раскиданные вещи, мыл посуду, делал какую-то уборку, помогал моим младшим братьям и сестрам правильно чистить зубы, собирал их в школу. Хотя мне самому на тот момент было 6 лет«, — вспоминал Стерлинг в документальном фильме «Not Broken».

Большая семья Стерлингов жила очень сплоченно за исключением отца, которого регулярно штормило. Он терроризировал семью, нападал на жену, а из детей больше всех доставалось как раз Алджо — отец называл его «мелким, слабым и бесхарактерным«.

«У меня не так много хороших воспоминаний об отце. Из-за его поведения мы чувствовали себя маленькими, слабыми, тупыми и бесполезными. На мне он срывался чаще всего, называл «мелким». Самое ужасное — когда он поднимал руку на маму. Помню ситуацию, когда они дрались в кухне. Отец то выходил оттуда, то возвращался, хватался за нож. Мама кричала мне: «Алджамейн, помоги мне!», — рассказал боец в «Not Broken«.

Ужасные воспоминания.

Мать Стерлинга София. Фото The Sun

Не сломаться мне помогла борьба, хотя отец не разрешал мне ею заниматься, не отпускал на соревнования. Он говорил, что борьба — это пустая трата времени, что это спорт для гомосексуалистов. Помню его слова: «Никогда в жизни один настоящий мужчина не будет бороться и обниматься с другим». Он также говорил, что я слабый, мелкий, бесхарактерный. Так или иначе мне удавалось сбегать в борцовский зал, и я старался находиться там как можно дольше, чтобы не идти домой. В борьбе я нашел какую-то новую для себя оболочку, новое состояние. Я мог показать отцу, что теперь я могу делать что-то без его участия. Чувствовал, как росла моя уверенность в себе, моя сила. Помню переломный момент — первый чемпионат штата, в особенности финальную схватку. На нее пришла моя мама, мои братья и сестры.

Помню, как чувствовал в себе огромную энергию, что высвобождается какая-то важная часть меня. Когда я выиграл, все эти люди на трибунах кричали, у меня было ощущение сюра. После этого момента моя уверенность в себе навсегда утвердилась на уровне, о котором раньше я даже не мог мечтать".