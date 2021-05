Любит водку, в юности наряжался девушкой, а друзья называют его Иркой. Этот удивительный чех близок к титулу UFC

Но на его пути опасный Доминик Рейес.

28-летний Иржи Прохазка — один из самых ярких бойцов полутяжелого дивизиона UFC. Яркий не только из-за того, что зрелищно дерется и эффектно дебютировал в лиге, нокаутировав Волкана Оздемира, но теперь еще и своей прической. В ночь на 2 мая чех будет биться с Домиником Рейесом, и на взвешивании он выглядел так:

Прохазка до перехода в UFC был чемпионом Rizin, где побеждал Вадима Немкова (российский боец не вышел на второй раунд из-за нехватки сил), Мухаммеда Лаваля, Фабио Мальдонадо, Си Би Доллоуэя, Брэндона Хелси, Сатоси Исии. Все они, кроме Немкова, были нокаутированы. Всего у Иржи 27 побед (при трех поражениях и одной ничьей), из которых 24 — это нокауты. Сейчас он идет на серии из 11 побед подряд, а в рейтинге полутяжей UFC занимает пятое место.

Сам по себе Прохазка — позитивный, общительный парень. У Иржи есть ютуб-канал, на котором постоянно появляются новые, хорошо снятые видео. На днях там было выложено блиц-интервью с Прохазкой, где он ответил на самые разные вопросы. Ответы были короткими, но вполне исчерпывающими для того, чтобы понять, какой он человек.

— Кто ваш лучший друг?

— Мой лучший — это моя команда. Большую часть времени я провожу с ребятами из зала.

— Как друзья вас называют?

— Иркой.

— Ваше любимое иностранное слово?

— Guten Tag (добрый день).

— Ваше любимое матерное слово?

— (Ругается по-чешски).

— Ваша самая популярная фраза?

— «Все будет так, как должно быть».

— Что есть или было вашей страстью?

— Анджелина Джоли.

— Кто ваш герой?

— Арнольд Шварценеггер (улыбается).

— Любимое животное?

— Броненосец.

— Опишите себя тремя словами.

— Нормальный. Парень. Супер.

— Каким вы хотите запомниться?

— Как человек, который занимался своим делом, ремеслом. И при этом выполнял это все на сто процентов и привнес что-то новое.

— Одна вещь, которой хотели бы достичь?

— Титул UFC.

— Самая странная вещь, которую надевали?

— Когда мне было 13—14 лет, мы с моим другом нарядились девушками. Мы даже немного накрасились. Так что нам было весело. Конечно же, после этого я никогда так больше не делал.

— Ваше любимое телешоу?

— «Я люблю свою страну» (телесериал).

— Лучшее качество, которое вам досталось от родителей?

— Честность.

— Какую ценность вы хотите передать своим детям?

— Искусство жить. Я хочу показать им, как нужно полностью раскрывать свой потенциал и делать это так, чтобы быть полезным обществу.

— Чего вы больше всего боитесь?

— Самого страха.

— У вас есть скрытый талант?

— Актерская игра, я думаю.

— Ваш любимый фильм?

— «Люси» и «Никогда не сдавайся».

— Ваш любимый книжный персонаж?

— Готрек Гурниссон (фэнтези, книга «Warhammer». — Прим. «СЭ»).

- Любимая песня?

— Best Day Of My Life (исполнитель — American Authors. - Прим. «СЭ»).

— Самое классное место, которое посетили?

— Мое любимое место — это мой родной город Хостерадице. Здесь очень много классных мест, и мне нравится тут проводить время.

— Какое место хотели бы посетить?

— Мачу-Пикчу.

— Когда больше всего нервничали?

— Когда читал стихи в начальной школе.

— Любимая компьютерная игра?

— «Мортал Комбат».

— Лучший боец на свете?

— Федор Емельяненко.

— Лучший бой всех времен?

— Макгрегор против Альдо, а также Мачида против Бейдера — их первый бой.

— Лучший спортсмен всех времен?

— Я чех, поэтому в голову приходит сразу одно имя: Яромир Ягр.

— Самая болезненная часть человеческого тела?

— У кого? У мужчин или женщин? У мужчин сами знаете (улыбается и указывает на область паха).

— Лучший тренерский совет?

— Победа.

— Запрещенный удар, который нужно разрешить?

— Удар ногой в голову лежащего оппонента. Его должны разрешить.

— Совет, который дали бы всем?

— Действуйте.

— Какие чувства испытали после первого профессионального боя?

— Чувство победы. Ничего больше. Счастье в чистом виде и состояние эйфории.

— Вы достаточно часто меняете прическу. С какой прической выйдете на бой в этот раз?

— Да. Будет что-то действительно сумасшедшее. Это только фундамент. Скоро вы сами все увидите. Пускай это останется в секрете.

— Какие мысли возникают, когда заходите в октагон?

— В клетке мой разум и тело объединяются в одно целое, поэтому вы можете увидеть мои мысли в моих движениях.

— Хук или апперкот?

— Все зависит от ситуации.

— Фирменный удар?

— Прямой удар как передней рукой, так и задней. Прямой удар — это самый быстрый способ достать соперника.

— Когда поняли, что действительно хороши?

— Когда мне было 4 года, я думаю (смеется). Нет, всю мою жизнь у меня в голове что-то такое было. Я прислушивался к своему суперэго и был немного тщеславен. Я думал: что бы я ни сделал, будет здорово, даже если это будет неправдой. Я был безалаберным. Школа не была моей сильной стороной, но голова твердила мне, что я справлюсь. Так что, может быть, я просто заметил в себе мотивацию. Я всегда верил в успех, в то, что смогу это сделать.

— Любимая актриса?

— Скарлетт Йоханссон.

— Правило номер один для каждого свидания?

— Да, недавно открыл для себя правило: мне наплевать (улыбается).

— Что может испортить настроение?

— Плохая погода, но я помню, что солнце все равно светит.

— Самый запоминающийся момент в жизни?

— Когда завоевал пояс Rizin в полутяжелом весе в Японии.

— Что делаете просто для удовольствия?

— Я вслух разговариваю с самим собой, изображая разных персонажей.

— Кто должен снять фильм о вашей жизни?

— «Голливуд Классик Интертейнмент».

— Как бы назывался фильм?

— Я думал об этом раньше... Что-то вроде: «Максимальный экстрим».

— Кто бы в нем сыграл вас?

— Думаю, что Джим Керри и Киану Ривз. Они бы чередовались.

— Любимые напитки?

— Водка, газированные напитки, лимонад.

— Любимая еда?

— Жареный сыр с картошкой.

— Что ты делаешь после каждой победы?

— Курю одну сигарету.

— С каким человеком хотели бы познакомиться?

— С Конором Макгрегором.

— Величайший человек всех времен?

— Томаш Гарриг Масарик (первый президент Чехословацкой Республики. — Прим. «СЭ»).

— Какая песня заставляет вас танцевать?

— The Black Keys — Lonely Boy.

— Любимое число?

— 9 и 27.

— Три вещи, которые вы всегда носите с собой?

— Нож, телефон... Но ножа рядом сейчас нет.

— Какой суперспособностью вы бы хотели обладать?

— Всевластной силой.

— Самый трогательный момент с вашим поклонником?

— Это было на прошлой неделе в онкологическом отделении больницы. Один из моих поклонников узнал, что я буду там на благотворительном мероприятии, и пошел туда только для того, чтобы встретиться со мной и пожать мне руку. Я только сейчас понял, какой это был потрясающий момент.

— Самое главное, чего не хватает этому миру?

— Я бы сказал, это сплоченность, единение и понимание того, что все мы находимся на одной планете.

— Какие последние новости шокировали?

— Ситуация на российско-украинской границе. Похоже, это может привести к войне. Я читал об этом — как они маневрируют силами, как США поддерживают Украину. Я конкретики не знаю, поэтому больше ничего не смогу сказать по этому поводу, но вся эта ситуация меня беспокоит.

— Кто больше всего повлиял на твою жизнь?

— Много кто. Но думаю, что это мой друг и тренер Ярослав Ховезак.

— Что вы считаете несправедливым?

— Когда кто-то думает, что что-то несправедливо.

— Какой бы вопрос задали самому себе?

— Вы готовы умереть?

— И каков же ответ?

— Зависит от того, ради чего.