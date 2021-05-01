Любит водку, в юности наряжался девушкой, а друзья называют его Иркой. Этот удивительный чех близок к титулу UFC
28-летний Иржи Прохазка — один из самых ярких бойцов полутяжелого дивизиона UFC. Яркий не только из-за того, что зрелищно дерется и эффектно дебютировал в лиге, нокаутировав Волкана Оздемира, но теперь еще и своей прической. В ночь на 2 мая чех будет биться с Домиником Рейесом, и на взвешивании он выглядел так:
Прохазка до перехода в UFC был чемпионом Rizin, где побеждал Вадима Немкова (российский боец не вышел на второй раунд из-за нехватки сил), Мухаммеда Лаваля, Фабио Мальдонадо, Си Би Доллоуэя, Брэндона Хелси, Сатоси Исии. Все они, кроме Немкова, были нокаутированы. Всего у Иржи 27 побед (при трех поражениях и одной ничьей), из которых 24 — это нокауты. Сейчас он идет на серии из 11 побед подряд, а в рейтинге полутяжей UFC занимает пятое место.
Сам по себе Прохазка — позитивный, общительный парень. У Иржи есть ютуб-канал, на котором постоянно появляются новые, хорошо снятые видео. На днях там было выложено блиц-интервью с Прохазкой, где он ответил на самые разные вопросы. Ответы были короткими, но вполне исчерпывающими для того, чтобы понять, какой он человек.
— Кто ваш лучший друг?
— Мой лучший — это моя команда. Большую часть времени я провожу с ребятами из зала.
— Как друзья вас называют?
— Иркой.
— Ваше любимое иностранное слово?
— Guten Tag (добрый день).
— Ваше любимое матерное слово?
— (Ругается по-чешски).
— Ваша самая популярная фраза?
— «Все будет так, как должно быть».
— Что есть или было вашей страстью?
— Анджелина Джоли.
— Кто ваш герой?
— Арнольд Шварценеггер (улыбается).
— Любимое животное?
— Броненосец.
— Опишите себя тремя словами.
— Нормальный. Парень. Супер.
— Каким вы хотите запомниться?
— Как человек, который занимался своим делом, ремеслом. И при этом выполнял это все на сто процентов и привнес что-то новое.
— Одна вещь, которой хотели бы достичь?
— Титул UFC.
— Самая странная вещь, которую надевали?
— Когда мне было 13—14 лет, мы с моим другом нарядились девушками. Мы даже немного накрасились. Так что нам было весело. Конечно же, после этого я никогда так больше не делал.
— Ваше любимое телешоу?
— «Я люблю свою страну» (телесериал).
— Лучшее качество, которое вам досталось от родителей?
— Честность.
— Какую ценность вы хотите передать своим детям?
— Искусство жить. Я хочу показать им, как нужно полностью раскрывать свой потенциал и делать это так, чтобы быть полезным обществу.
— Чего вы больше всего боитесь?
— Самого страха.
— У вас есть скрытый талант?
— Актерская игра, я думаю.
— Ваш любимый фильм?
— «Люси» и «Никогда не сдавайся».
— Ваш любимый книжный персонаж?
— Готрек Гурниссон (фэнтези, книга «Warhammer». — Прим. «СЭ»).
- Любимая песня?
— Best Day Of My Life (исполнитель — American Authors. - Прим. «СЭ»).
— Самое классное место, которое посетили?
— Мое любимое место — это мой родной город Хостерадице. Здесь очень много классных мест, и мне нравится тут проводить время.
— Какое место хотели бы посетить?
— Мачу-Пикчу.
— Когда больше всего нервничали?
— Когда читал стихи в начальной школе.
— Любимая компьютерная игра?
— «Мортал Комбат».
— Лучший боец на свете?
— Федор Емельяненко.
— Лучший бой всех времен?
— Макгрегор против Альдо, а также Мачида против Бейдера — их первый бой.
— Лучший спортсмен всех времен?
— Я чех, поэтому в голову приходит сразу одно имя: Яромир Ягр.
— Самая болезненная часть человеческого тела?
— У кого? У мужчин или женщин? У мужчин сами знаете (улыбается и указывает на область паха).
— Лучший тренерский совет?
— Победа.
— Запрещенный удар, который нужно разрешить?
— Удар ногой в голову лежащего оппонента. Его должны разрешить.
— Совет, который дали бы всем?
— Действуйте.
— Какие чувства испытали после первого профессионального боя?
— Чувство победы. Ничего больше. Счастье в чистом виде и состояние эйфории.
— Вы достаточно часто меняете прическу. С какой прической выйдете на бой в этот раз?
— Да. Будет что-то действительно сумасшедшее. Это только фундамент. Скоро вы сами все увидите. Пускай это останется в секрете.
— Какие мысли возникают, когда заходите в октагон?
— В клетке мой разум и тело объединяются в одно целое, поэтому вы можете увидеть мои мысли в моих движениях.
— Хук или апперкот?
— Все зависит от ситуации.
— Фирменный удар?
— Прямой удар как передней рукой, так и задней. Прямой удар — это самый быстрый способ достать соперника.
— Когда поняли, что действительно хороши?
— Когда мне было 4 года, я думаю (смеется). Нет, всю мою жизнь у меня в голове что-то такое было. Я прислушивался к своему суперэго и был немного тщеславен. Я думал: что бы я ни сделал, будет здорово, даже если это будет неправдой. Я был безалаберным. Школа не была моей сильной стороной, но голова твердила мне, что я справлюсь. Так что, может быть, я просто заметил в себе мотивацию. Я всегда верил в успех, в то, что смогу это сделать.
— Любимая актриса?
— Скарлетт Йоханссон.
— Правило номер один для каждого свидания?
— Да, недавно открыл для себя правило: мне наплевать (улыбается).
— Что может испортить настроение?
— Плохая погода, но я помню, что солнце все равно светит.
— Самый запоминающийся момент в жизни?
— Когда завоевал пояс Rizin в полутяжелом весе в Японии.
— Что делаете просто для удовольствия?
— Я вслух разговариваю с самим собой, изображая разных персонажей.
— Кто должен снять фильм о вашей жизни?
— «Голливуд Классик Интертейнмент».
— Как бы назывался фильм?
— Я думал об этом раньше... Что-то вроде: «Максимальный экстрим».
— Кто бы в нем сыграл вас?
— Думаю, что Джим Керри и Киану Ривз. Они бы чередовались.
— Любимые напитки?
— Водка, газированные напитки, лимонад.
— Любимая еда?
— Жареный сыр с картошкой.
— Что ты делаешь после каждой победы?
— Курю одну сигарету.
— С каким человеком хотели бы познакомиться?
— С Конором Макгрегором.
— Величайший человек всех времен?
— Томаш Гарриг Масарик (первый президент Чехословацкой Республики. — Прим. «СЭ»).
— Какая песня заставляет вас танцевать?
— The Black Keys — Lonely Boy.
— Любимое число?
— 9 и 27.
— Три вещи, которые вы всегда носите с собой?
— Нож, телефон... Но ножа рядом сейчас нет.
— Какой суперспособностью вы бы хотели обладать?
— Всевластной силой.
— Самый трогательный момент с вашим поклонником?
— Это было на прошлой неделе в онкологическом отделении больницы. Один из моих поклонников узнал, что я буду там на благотворительном мероприятии, и пошел туда только для того, чтобы встретиться со мной и пожать мне руку. Я только сейчас понял, какой это был потрясающий момент.
— Самое главное, чего не хватает этому миру?
— Я бы сказал, это сплоченность, единение и понимание того, что все мы находимся на одной планете.
— Какие последние новости шокировали?
— Ситуация на российско-украинской границе. Похоже, это может привести к войне. Я читал об этом — как они маневрируют силами, как США поддерживают Украину. Я конкретики не знаю, поэтому больше ничего не смогу сказать по этому поводу, но вся эта ситуация меня беспокоит.
— Кто больше всего повлиял на твою жизнь?
— Много кто. Но думаю, что это мой друг и тренер Ярослав Ховезак.
— Что вы считаете несправедливым?
— Когда кто-то думает, что что-то несправедливо.
— Какой бы вопрос задали самому себе?
— Вы готовы умереть?
— И каков же ответ?
— Зависит от того, ради чего.
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