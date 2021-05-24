Интервью с одним из самых перспективных легковесов в ММА.

Арман Царукян, Россия/Армения, 24 года, легкий вес. Статистика в ММА: 16 побед, два поражения.

В апреле 2019-го Исламу Махачеву не нашли соперника из топа, и друг Хабиба принял бой с мало кому известным даже в России краснодарцем Арманом Царукяном. До начала поединок смахивал на мисматч, однако тогда 22-летний Царукян дал Махачеву довольно конкурентный бой, пройдя через три очень интенсивных раунда. Махачев выиграл единогласным решением судей, но Царукян получил очень хорошую прессу. Затем Арман выиграл в UFC три поединка подряд и теперь стоит на пороге топ-15.

22 мая Царукян посетил турнир Open FC, где дал небольшое, но фактурное интервью «СЭ».

— Вы говорили, что следите за российским ММА больше, чем за UFC. Это до сих пор так?

— Нет, уже чуть поменялось. Я уже начал больше следить за UFC, так как дерусь в этой лиге. Но когда мои знакомые дерутся или те, кто мне сильно интересен, то эти бои я смотрю.

Я больше всего ждал чемпионский бой в моем весе (между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. — Прим. «СЭ»). Думал, что Чендлер выиграет — думал, что он сможет нокаутировать, но Оливейра сделал свое дело.

— Думали, что Оливейра рухнет во втором раунде?

— Нет, я так не думал. Первый раунд закончился, и я знал, что он продышится все 25 минут. Ни капли в этом не сомневался. Почему? Я засомневался в Чендлере, так как он устал уже в первом раунде, и, я думаю, то, что он взорвался в первом раунде, было его самой большой ошибкой. Он взорвался в первом раунде и забыл про остальные четыре.

— Как вам чемпион в лице Оливейры?

— Хороший чемпион, мне нравится. Он разносторонний — и бьет, и борется, и грэпплинг у него хороший. Дышит хорошо. Очень такой неудобный, корявый, высокий. И что еще мне в нем нравится — он очень хладнокровный, и у него очень хороший бэкграунд — это очень опытный боец. Провести в UFC 28 боев — это многого стоит.

— Он еще долго будет чемпионом?

— Я думаю, что да. Год-два — точно.

— Давайте представим ваш потенциальный бой с ним. Каким бы он сложился?

— На мой взгляд... Я бы раздергивал его, расстреливал бы с дистанции, потом зажимал бы у сетки. И я бы не боялся его грэпплинга, поэтому переводил бы его и держал внизу. Я дрался с Дави Рамосом и держал его внизу, а Рамос в грэпплинге намного круче и сильнее, чем он. Поэтому думаю, что я бы его завозил.

— Вас можно смело назвать универсальным бойцом, но в чем ваше главное оружие?

— Мое главное оружие — это мой ум, боевой интеллект, умение подобрать правильный геймплан. Мой последний бой (в январе с Мэттом Фреволой, Царукян победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ») сорвался именно по геймплану, потому что мне за 24 часа поменяли соперника, и я не успел подобрать правильный геймплан — мой первоначальный соперник (Насрат Хакпараст. — Прим. «СЭ») был левшой, а его поменяли на правшу. А так самое главное в бою — это голова.

— Есть ли какие-нибудь новости касательно следующего боя? Когда он будет и против кого?

— Честно говоря, нет. Вообще не знаю. Хотелось бы в соперники Диего Феррейру, так как у него два поражения и он 14-й номер в рейтинге (легкого веса UFC. — Прим. «СЭ»). Для меня выгодно с ним подраться и попасть в топ-15, топ-10.

— Когда будете готовы вернуться — осенью или летом?

— Я бы летом подрался. В конце июня, июля — без разницы. Мне нужен месяц, чтобы выйти в клетку — именно чтобы подготовиться, сделать больше спаррингов по ММА и согнать вес. А так я в целом хорошо себя чувствую.

— Вы, Ислам Махачев, Рафаэль Физиев — топ-3 молодых проспектов из СНГ, но вам троим почему-то топов на дают. С чем это связано?

— Я не знаю, почему Рафаэлю не дают. Рафа же больше бьется в стойке. На месте борцов я бы взял с ним бой, потому что можно было бы переводить... Хотя он очень сильный и прибавил в борьбе. Что касается Ислама — он очень разносторонний, я думаю, что пока мало кто способен выиграть у него в этом дивизионе. Из-за этого его все остерегаются. Меня, по всей видимости, также остерегаются. Но я еще и не в топе, из-за чего бой со мной брать не хотят.

— Складывается впечатление, что руководство UFC не хочет вас продвигать...

— Нет. Руководство UFC постоянно предлагает мне бойцов из топ-15, просто эти бойцы не соглашаются. Я должен был драться с Кевином Ли — руководство поставило с ним драться, но Ли отказался и перешел в 77 кг.

— У вас четыре боя в UFC — все четыре прошли всю дистанцию. Не возникали мысли, что было бы неплохо добавить в копилку досрочную победу?

— Можно добавить, но в моем случае лучше проходить всю дистанцию именно для того, чтобы больше времени провести в клетке — прочувствовать ее и продышаться в бою, а финиши нужны в главных, важных боях.

— Какой бы была эта досрочная победа?

— Я люблю делать удушающие. Может быть, я бы задушил сзади.

— Вы еще вызывали на бой Дэна Хукера.

— Дэн Хукер сказал, что я еще не сделал настолько большую победную серию для того, чтобы выйти против него. Но он сам дрался с Элом Яквинтой, когда у него было три или четыре победы подряд, Яквинта принял тот бой. Он остерегается. Знает, что я затаскаю его в борьбе. Я тренировался в Tiger Muay-Thai — и он тоже. Там тренера знают уровень моей борьбы, и я думаю, что они общаются между собой (тренеры с Хукером. — Прим. «СЭ»). Хукер сказал, чтобы я подрался с Рафой [Физиевым] и что он подерется с победителем этого боя. Но с Рафой мы драться не будем, потому что хорошо дружим.

— Тренировочный лагерь к следующему бою пройдет в США?

— Посмотрим. Все будет зависеть от того, где будет бой. Если в Дубае, то, скорее всего, буду готовиться в России.

— Вы раньше говорили, что хотели бы провести реванш с Исламом Махачевым. Эти мысли до сих пор есть?

— Мысли о том, чтобы подраться еще раз с Исламом Махачевым, присутствуют почти каждый день. Хочется посмотреть, на каком я сейчас уровне.

— Как все сложится в этот раз?

— В этот раз все должно сложиться в мою пользу.