Карта топ-10 легчайшего веса UFC: Двалишвили взял 18 раундов подряд, Ян доминирует, а Муньос калечит всех

Текущие расклады.

В прошедшие выходные легчайш ий вес UFC получил второй пятираундовый бой в этом году. После мартовского титульника между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом шанс подраться 25 минут лига дала бывшему чемпиону Коди Гарбрандту и совсем слабо раскрученному, но очень сильному Робу Фонту.

Гарбрандт, который до этого проигрывал только оголтелыми нокаутами, на этот раз дрался дисциплинированно и без губительных эмоциональных срывов, однако это ему не помогло. Фонт его тотально нейтрализовал и разбил доселе невиданным способом — спокойно и методично затыкал джебом с дистанции. Он прекрасно реализовал 16-сантиметровое преимущество в размахе рук, доведя сопернику в голову 103 чистых джеба (общий счет значимых ударов 176-63 в пользу Роба — шокирующий трехкратный перевес) и выиграв все пять раундов по судейским запискам.

После этой победы нам захотелось подвести промежуточные итоги в топ-10 дивизиона и выяснить, кто лучше и качественнее прошел дистанцию в последних пяти боях. За оценку были взяты шесть параметров, которые примерно помогают понять качество выступления на отрезке в пять поединков. Оговоримся, что мы не учитывали бои Жозе Альдо (5-е место в рейтинге) и Фрэнки Эдгара (7-е), потому что у них еще не набралось пять боев в этом весе.

Наибольший процент выигранных раундов в последних 5 боях

Мераб Двалишвили — 100% выигранных раундов. Выиграл 15 последних раундов подряд по судейским запискам, а если еще точнее — 18 последних. Как выглядит тройка лучших:

Мераб Двалишвили — 100% выигранных раундов в последних пяти боях ;

Петр Ян — 88%;

Алджамейн Стерлинг — 84% .

Несмотря на то что серия Двалишвили в 18 выигранных раундов подряд — выдающееся достижение, хотелось бы оговориться, что его оппозиция в этих боях сильно отличалась от двух других бойцов в этой тройке. Особенно хочется отметить Петра Яна. Он единственный боец из топ-5, кто во всех пяти последних боях обыграл каждого соперника по раундам:

2-1 Стерлинга

4-1 Альдо

3-0 Фэйбера

3-0 Риверу

3-0 Додсона

Ни у кого другого в топ-5 нет такой доминации над соперниками в последних пяти боях: Стерлинг уступил по раундам Яну, Сэндхэген проиграл не только раунд, но и весь бой Стерлингу, Фонт без вариантов отдал все три раунда Ассунсао (еще и упал в нокдаун), Гарбрандт вообще идет 3-8 по раундам в этих боях. Только Мераб Двалишвили во всей верхней десятке может сравниться с Яном по такой доминации, но он все-таки не дрался в двух титульных боях — его оппозиция в последних пяти поединках не включает ни одного соперника из топ-10. И все равно выиграть 18 раундов подряд в UFC — уникальная статистика. Она показывает, насколько стремительно грузинский боец поднимается на вершину.

Кто пропускает меньше всего ударов в минуту в последних 5 боях

Снова Мераб Двалишвили. Грузинский боец пропускает всего 2,21 значимых удара в минуту в последних пяти боях. Из верхней десятки рейтинга Мераб больше всех использует борьбу и смешивание ударки с тейкдаунами — в том числе и поэтому объем ущерба у него поменьше, чем у других бойцов из топ-10. Тройка лучших:

Мераб Двалишвили — 2,21 значимых ударов пропустил в минуту в последних пяти боях ;

Доминик Круз* - 3,39;

Петр Ян, Роб Фонт — 3,48.

* По Крузу важно прояснить, что на его пять последних боев приходятся еще стародавние поединки против Фэйбера, Диллашоу и Гарбрандта, которые прошли аж в 2016 году. Тот Круз разительно отличается от нынешнего, но тем не менее.

Кто победил больше всего соперников из топ-10 в последних 5 боях

Алджамейн Стерлинг. Он выиграл у пятерых ребят из топ-10: чемпиона Петра Яна, Кори Сэндхэгена (4-й номер рейтинга), Педро Муньоса (4), Риверу (5), Стэмэнна (10).

Кто-то может сказать, что Стерлинг не одержал реальной победы над Яном, но, во-первых, есть официальное решение присудить выигрыш ему, а во-вторых, спорт на таком уровне — это стратегическая игра деталей. Петр Ян сформировал угол из людей, которые в решающий момент его подвели. О том, как команда его друзей и партнеров «помогала» ему в день боя , и самом поединке Петр рассказал лично на пресс-конференции RCC:

« Для меня было проблемой, что они вдесятером мне что-то кричали по очереди. За 15-20 минут до выхода на бой UFC подходят и говорят, что в связи с ситуацией в мире в октагон может выйти только один человек, а не все, как раньше. Решите, кто у вас выйдет.

Я оставил этот вопрос на всех - сами решайте. Ко мне подходит один тренер: «Я пойду в октагон». Через пять минут подходит другой, третий. Я злой уже: «Отстаньте от меня, сами все решите между собой, мне без разницы, кто пойдет».

И первый раунд заканчивается, тренер Парумпа что-то на своем тараторит, эти с угла тараторят. Второй раунд заканчивается, передо мной уже Джонни Хатчинсон, на английском заливает что-то... Канвас скользит, его водой поливают, ребята подливают воду. Лаврик стоял за сеткой и плюхал оттуда воду. Бутылки с большим горлышком, эти «Монстер Энерджи», или как они, и он плюхал прям, я чувствовал, что у меня вода по ногам течет. Я потом его спрашиваю: «Братан, ты че делал?» — «Да я специально ногу поливал, чтобы если он тебя схватит за ногу, ты выскользнул». А я чувствую, что меня из ведра поливают, рефери орет: «Воду не лейте!» Понимаешь, на какие вещи я обращал внимание? Это раздражительный момент был » .

Как мы видим из данного рассказа Петра, поражение — каким бы нелепым оно ни выглядело (как и послематчевое поведение самого Стерлинга) — все-таки имеет свои четкие корни и причины. Возвращаемся к нашим параметрам — тройка лучших по количеству побед над другими бойцами из топ-10:

Алджамейн Стерлинг — пять побед над соперниками из топ-10 в последних пяти боях ;

Кори Сэндхэген — 4;

Петр Ян — 3.

Кто нанес больше всего значимых ударов в минуту в последних 5 боях

Данный параметр вовсе не определяет лучшего или наиболее эффективного ударника, а лишь показывает объем ударов, темп и стратегию боя. В этом направлении лучший тоже Стерлинг. Он нанес 6,85 значимых удар а в минуту в последних пяти поединках.

Тройка лучших:

Алджамейн Стерлинг — 6,85 значимых удара в минуту в последних 5 боях ;

Педро Муньос — 6,82 ;

Кори Сэндхэген — 5,93.

Точность ударов

Удивительно, но и тут Стерлинг — лучший, несмотря на то, как много он бьет , его удары все равно точнее, чем у других. По крайней мере, на текущем отрезке в пять боев.

Алджамейн Стерлинг — 51,6% точность ударов в последних 5 боях ;

Петр Ян — 50,8 ;

Педро Муньос — 49,4.

Опять-таки, о Яне стоит вновь сказать отдельно. Бьет он меньше Стерлинга, но на его счету 9 нокдаунов в 8 боях UFC, из них 7 — как раз в последних пяти поединках. Даже если Ян формально уступает в этом дивизионе кому-то в точности, весомость и разрушительность его ударов (по крайней мере, с рук) — особенн а я история. Петр роняет соперников каждые 12 минут и 44 секунды боя. Это фантастический результат, но... он все равно уступает Коди Гарбрандту его лучших образцов! Побитый, обваливающийся в рейтингах Коди по-прежнему держит в своих могучих кулаках исторический рекорд по нокдаунам (учтены не только последние пять боев, но все поединки в UFC) — нокдаун за каждые 11 минут и 45 секунд. Тем не менее, если мы учтем только пять последних боев, то — так как дела у Коди идут неважно — Ян по частоте нокдаунов не имеет конкурентов.

Петр Ян — каждые 12 минут и 29 секунд роняет соперников в последних пяти боях;

Коди Гарбрандт — каждые 15 минут и 13 секунд боя;

Кори Сэндхэген — каждые 18 минут и 29 секунд .

Наибольшее время грэпплинг-контроля (в клинче и на земле) в последних 5 боях

И здесь выделяется Мераб Двалишвили — грузинский боец представляет собой высокоинтенсивную тейкдаун-машину, активно включает борьбу, поэтому это , очевидно , сказывается на статистике. В последних пяти боях Мераб в среднем 6 минут за бой контролировал соперников на земле или в клинче. Посмотрим, сможет ли он использовать борьбу настолько же успешно против бойцов из топ-10. Тройка лучших:

Мераб Двалишвили — 6 минут грэпплинг-контроля в среднем за бой в последних пяти поединках ;

Петр Ян — 2 минуты 47 секунд ;

Алджамейн Стерлинг — 2 минуты 2 секунды.

Кто нанес наибольшему количеству соперников ущерб в стойке

Под ущербом в стойке мы понимаем нокдауны, нокауты, травмы и лицевые повреждения, отбитые ноги после лоукиков, более 50 значимых ударов в голову за бой или 100 значимых ударов по всем этажам, медицинские отстранения. Здесь неожиданно для многих лидирует Педро Муньос.

Он нокаутировал Коди Гарбрандта и Брайана Каррауэя, избил Фрэнки Эдгара и Джимми Риверу, серьезно отбив ноги обоим, нанес 108 значимых ударов Алджамейну Стерлингу по всем этажам. Стерлинг на своем подкасте говорил, что после боя с Муньосом писал кровью: «Педро бьет страшно. У меня болели ребра, тело, голова, ноги, я писал кровью после боя с ним» .

Тройка лучших:

Педро Муньос — нанес значимый ущерб в стойке 5 своим последним соперникам ;

Петр Ян — 4 (отправил 4 последних соперник а в нокдаун);

Роб Фонт, Доминик Круз — 4.

Кто-то может удивиться, что тут делает Круз со своими руками-подушками, но не все так просто. Круз нанес 51 значимый удар в голову Кей с и Кенни в последнем бою. Кто бы что ни говорил про слабый удар Доминика, на таком уровне 50 чистых ударов в голову не могут пройти бесследно — это самый что ни на есть ущерб.

Круз также нанес 58 значимых ударов в голову Коди Гарбрандту. В голове многих фанов почему-то сидит ложное воспоминание, что Коди в этом бою пять раундов издевался над соперником, но это далеко не так — во-первых, судьи в этом бою отдали Крузу три раунда (пусть и не все трое и пусть у Коди есть выигранный раунд 10-8). Во-вторых, Круз отправил Гарбрандта во фл е ш-нокдаун в первой половине боя (да-да, было и такое). В-третьих, он чисто забрал пятый раунд и нанес лицевой ущерб сопернику. Да, Доминик сам принял в этом бою огромный ущерб, гораздо больше оппонента (два нокдауна, серьезная сечка, тяжелейшие пропущенные удары), но он точно не был в роли безобидного розового кролика. Помимо этих двух боев Круз уронил Юрайю Фэйбера и довел 97 значимых ударов в голову Ти Джею Диллашоу, что тоже несомненный ущерб (смотрите лицо Диллашоу после боя). Да, все эти бои были давно, но в любом случае они формально укладываются в последние пять поединков Круза в этом весе.

Также отметим Роба Фонта, который избил Коди Гарбрандта, отфехтовав его своим уникальным джебом, нокаутировал Марлона Мораеса и потрепал Рикки Симона с Серхио Петтисом.