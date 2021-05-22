«Он воткнул меня челюстью в пол». Драки Коди Гарбрандта с братом могли длиться 45 минут и доходить до ножа

Коди никогда не проигрывал.

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Коди Гарбрандт вырос в небольшом городке Аричсвилле, что в штате Огайо. Если посмотреть в «Википедии» страницу этого места с населением 5 000 жителей, то в самом верху списка выдающихся жителей города идет как раз фамилия Гарбрандт (для интереса: второй самый известный выходец из Аричсвилла — малоизвестная художница из 19 века Флоренс Уольф Готтхолд).

Аричсвилл, штат Огайо. Фото bleacherreport.com

Рос Коди в проблемной семье: отец пил, наркоманил, попадал в неприятности и в итоге кончил длительным тюремным сроком за букет проступков из похищения, изнасилования и домашнего насилия. Двух мальчиков — Коди и его старшего брата Зака — тянула на себе мать и дядя Боб (тренер по боксу), также помогали дедушка с бабушкой. Братья были гипердрачливыми детьми. Учиться у дяди Боба выбрасывать панчи в голову они начали еще с детсадовского возраста. Вскоре мама испугалась, что дети вырастут отбитыми, и отдала парней на борьбу.

Несмотря на регулярность тренировок, ринга и ковра братьям было недостаточно — и они постоянно дрались дома и на улице. Драки достигали эпического размаха, а одна из них едва не привела к летальному исходу.

«Я ни разу не проиграл старшему брату ни одной драки, — вспоминал Коди в интервью Bleacher Report. — Он всегда выживал, когда мы дрались. Хотя он борец, чемпион штата Огайо и занимался боксом вместе со мной с самого детства. Он выше меня, всегда был крупнее и весил гораздо больше: сейчас, например, я вешу 71 кг, а он — 99 кг. Но я всегда старался ударить его первым, не ждать, использовать свою скорость. Иначе он бы просто вырубил меня. Иногда мне приходилось хвататься и за нож. Как-то я собирался на свидание, уложил тщательно волосы гелем. Он кинулся на меня, я успел схватить кухонный нож: «Держи дистанцию». В итоге я чуть не отрезал ему палец.

Почетные рамки в честь братьев Гарбрандт на стенах Claymont High School. Фото bleacherreport.com

Наша самая длинная драка шла 45 минут. Мне тогда было 17, ему 18. Я готовился к одному из последних моих боксерских боев по любителям. Купил куриный сэндвич в Subway, съел половину и убрал его в бабушкин холодильник. Планировал провести тренировку и затем съесть вторую половину — наутро мне предстояло взвешивание, и я следил внимательно за весом. Половинка сэндвича должна была стать моим последним приемом пищи до завтрашнего утра. Прихожу после тренировки — сэндвича в холодильнике нет. Ору на весь дом: «Ба! Где мой сэндвич?!» Слышу, как в ответ кто-то в гостиной хрипло смеется. Иду туда, там сидит Зак, гладит свой живот: «Вот дерьмо, чувак. Я съел этот сэндивч».

Я бросился на него, мы начали бороться. Потом борьба перешла в жесткую драку. Он поднял и заслэмил меня челюстью об пол. От слэма у меня произошло затмение, в глазах почернело. Я едва не откусил себе язык, думал, умру. Дедушка — очень сильный мужчина с громким голосом — заорал на нас, а потом выгнал из дома. Мы отбежали от дома и встали в боксерскую стойку. Я сказал ему: «Я нокаутирую тебя и сброшу в реку!» Он ответил: «Попробуй, п****к». И мы начали драться. Наши драки не были тупым дворовым махачем. Мы дрались технично и долго, боролись, боксировали, шли контратаки — все как в бою хорошего уровня.

Коди и Зак в 2014 году.

Помню, я выбросил двойку и сбил его немного с позиции. И затем накрыл правым оверхендом в челюсть. Он сильно пошатнулся, чудом не упал. Удар так здорово зашел, что я даже остановился — настолько был шокирован, что так мощно потряс его. Потом он перевел меня и начал бить сверху... Мы дрались так долго, что в итоге поняли — это приведет к чьей-то смерти. И тогда мы остановились. Эта драка стала нашей последней. После нее мы никогда больше не ссорились и не дрались".

В ночь на 23 мая Гарбрандт подерется с Робом Фонтом в главном событии вечера UFC Vegas 27.