Евгений Гончаров вернулся в АСА — чтобы снова стать чемпионом.

Евгений Гончаров был чемпионом WFCA, а потом и АСА (в титульнике победил единогласным решением судей Тони Джонсона, которому принадлежит пояс сейчас). В марте Гончаров потерял титул, проиграв удушением в третьем раунде Мухумату Вахаеву. Затем Евгений пытался устроиться в UFC, но не получилось. Провел бой в RCC, победив Антона Вязигина. А в начале июня было объявлено о возвращении Гончарова в АСА. 16 июля на турнире АСА 126 в Сочи он должен был провести бой с экс-бойцом UFC и PFL Франсимаром Баррозу, но из-за поломки самолета бразилец не смог прилететь в Россию в срок. Поединок состоится позже — вероятно, в Краснодаре.

Ну а несколько недель назад, после подписания в АСА, Гончаров дал большое интервью «СЭ». Тут — подробности неперехода в UFC, критика Анатолия Малыхина и Александра Емельяненко и жесткие слова про Тони Джонсона.

Как не перешел в UFC

— Я общался с одним менеджером, не буду называть фамилию, и он пообещал подписать меня в UFC. Он сказал, что там во мне заинтересованы, но сейчас в лиге идут сокращения, должны уволить до 80 человек. Тех же Оверима и дос Сантоса убрали. Сейчас многие ребята из тяжелого веса, в том числе и Олейник, говорят, что им поставили ультиматум: не будешь драться — могут просто уволить. Мне сказали, что после того, как пройдет эта волна сокращений, меня могут подписать. Сказали, что я интересен, но мне нужно подождать. Человеку, который мне это сказал, я верю, потому что мне его порекомендовали хорошие люди. Я ждал месяц, ждал два, потом сказал: «Давай уже какую-то конкретику. Возьмем месяц дедлайна. Если что-то будет, я тебе дополнительный подписной бонус дам». К сожалению, месяц прошел, но ничего не произошло. Я спросил его: «Ну как?» Он ответил: «К сожалению, пока порадовать нечем». Я сказал: «Хорошо, я тебя понял». Буквально через пару дней мой менеджер сказал мне, что появились предложения от АСА и Open FC. Мы подумали и решили выбрать АСА — более статусная лига, плюс опять же есть с чем сравнить. АСА — это европейская UFC. И по уровню бойцов, и по организации все на высшем уровне, это топ. Я говорю об этом не потому, что дрался в этой лиге и опять подписал с ней контракт. Кто знает, кто может сравнить, тот поймет. Это топ-организация, которая высоко котируется в мире.

Да, в прошлом году я еще подписывался во французскую лигу Ares — потому что эта лига в хороших отношениях с UFC. Там президент — бывший тренер Нганну Фернанд Лопес. Есть нюанс, о котором не все знают, — я с ним тоже контракт подписал, он должен был быть моим соменеджером. Он был заинтересован в том, чтобы меня подписали в UFC. Я заключил контракт с Ares на четыре боя, но я мог в любой момент уйти в UFC. То есть провожу один бой — Лопес договаривается — я ухожу в UFC. В общем, какие-то варианты с UFC должны были появиться, только поэтому я в эту лигу и пришел.

В Ares есть такой момент. Обычно если у тебя базовый гонорар 15 тысяч долларов, еще 15 тысяч ты получаешь за победу. В Ares не так. Там ты получишь все 30 тысяч, только если выиграешь досрочно. Такая немножко хитрая организация — заставляет бойцов рисковать и идти выигрывать досрочно.

Выступить там не получилось из-за ковида. Я должен был драться в декабре с Луисом Энрике, который недавно дрался в Open FC за пояс. Я уже готовился к бою, постоянно интересовался у менеджера, срастается там или нет, но в итоге ничего не получилось. После Ares появился вариант RCC, там я победил, закрыл поражение и теперь нахожусь уже совсем в другом статусе. Появилось больше перспектив подписаться в какую-то более интересную организацию, чем Ares. Ares все-таки темная лошадка.

О реванше с Мухуматом Вахаевым

— Год назад я только и думал об этом реванше, но потом это все ушло. После боя он извинился, мы пожали руки, неприязнь, агрессия и ненависть друг к другу ушли. Сейчас у меня нет никакого негатива к этому человеку. Он молодец, смог меня победить. Это был его геймплан, он навязал его мне. Вывел меня где-то из себя, я рисковал, атаковал, вымахался и устал. Молодец, победил. Это мое упущение. Ему — плюс, мне — минус.

Спортивный интерес у меня есть, если лига сделает нам бой, то... Сам я просить лигу не буду, не горю желанием. Я готов драться с любым, против кого меня поставят. Скажут драться с ним — без проблем, будем драться. Считаю, что за время, что меня не было в АСА, я улучшился. Хочу просто проверить свои силы, посмотреть, как будет сейчас. Не хочу оправдываться, это дело прошлое, но тогда я допустил много ошибок в подготовке, чувствовал себя не очень хорошо. Сейчас хотел бы попробовать, как это будет выглядеть. Но я не горю желанием думать только об этом поединке. В АСА много интересных бойцов, ростер у лиги в тяжелом весе хороший, много топовых ребят.

«С кем дрался Малыхин?»

— Я сказал, что мне в Open FC предлагали драться. Мне предлагали что-то в районе 200 тысяч рублей за бой. Свои гонорары открывать не буду, но я был чемпионом, гонорары у меня не 200 тысяч рублей. Говорил менеджеру: «Они в своем уме? О чем они думают, когда называют такие цифры?» Хотелось взять телефон, позвонить человеку, который это предлагает, и сказать, что я о нем думаю. У меня на подготовку больше денег уходит.

Потом было второе предложение, уже побольше — 700+700. Но это сильно отличается от того, что у меня было в АСА, очень сильно отличается. 700+700 мне предложили за бой с Анатолием Малыхиным. Он же хочет со мной подраться — не знаю почему. Недавно был на сборе в Приэльбрусье — думал, он там тоже будет, думал, поработаем, поспаррингуем, прощупаем друг друга. А так мне без разницы, что он есть, что его нет. Мне был бы интересен бой с ним, если бы он стал чемпионом One FC.

Сейчас у него рекорд 10-0, но с кем он дрался? Я таких людей не знаю. С Кудиным, которого ночью разбудили и сказали, что надо подраться? Человек, можно сказать, встал с кровати, пришел в зал и сразу начал драться. Кудин — сильный боец, но в прошлом. С борьбой у него проблемы. Идеальный соперник для Малыхина. Кто еще был бы идеальнее для Малыхина, чтобы он смог пройти в ноги и победить? Я таких даже не знаю. Если Малыхин хочет показать, что он топовый тяжеловес... Если бы он пришел в АСА и победил всех, стал бы чемпионом, то я бы сказал: «Да, Малыхин — топ». Вот Виталий Минаков — это топ. Не могу сказать о нем ничего плохого, это реально сильный боец, который может победить любого. Еще неизвестно, как бы он подрался с Нганну. Когда он был на ходу, мог бы и с Нганну разобраться. С Миочичем бы разобрался 100 процентов, это мое мнение. Так что какой смысл мне драться с Малыхиным за 700 тысяч? Это ему есть смысл драться со мной, а мне с ним драться смысла нет.

Но у нас с ним пересекались пути, я тогда только начинал. 2017 год, чемпионат России в Ростове, я ему проиграл в полуфинале. Почему-то он считает, что если выиграл у меня тогда, то может спокойно победить меня в любой момент. У меня же в этом есть большие сомнения. Первый раунд был равным. Он меня перевел, я встал. Потом я несколько раз по нему попал, он меня опять перевел, я встал. На этом раунд закончился. Во втором раунде он прижал меня к канатам, там минуту-полторы ничего не происходило, он пытался меня перевести, но не получалось. Потом я раза 3-4 хорошо пробил коленом, прямо почувствовал это. Затем он перевел меня, законтролировал и сделал кимуру. В боковой контроль меня взял.

Есть еще один нюанс. За неделю до того боя я подрался в М-1 с Данилой Арепьевым, он тогда неплохо шел, рекорд был вроде 10-1. Я победил его, приехал домой и начал кушать. Когда ты готовишься к бою, ты придерживаешься какой-то диеты. А я после поединка стал есть все подряд, сладкое, тортики — люблю себе такое позволить. Армен Рубенович Данелян, президент клуба «Легион», за который я тогда выступал, был по совместительству президентом федерации Союза ММА в ЮФО. Он очень настойчиво попросил меня выступить на чемпионате России.

Вот тогда был настоящий чемпионат России, не то что сейчас. Сейчас профессионалов туда не допускают, а тогда допускали. В моем весе тогда там выступали Салимгерей Расулов, Ризван Куниев, Шамиль Абасов и еще очень много людей. Тот же Малыхин. Данелян попросил помочь, сказал: «Помоги, нужен результат, команда у нас — ноль». Я тогда стал третьим, плюс еще Егоян третье место занял. Остальные все проиграли. Тогда был первый год, когда на чемпионате России ввели взвешивание в день боев. Взвешивание было рано утром, а в десять часов начинались бои. Я живу в области, мне пришлось встать в шесть утра, приехать в Ростов и взвеситься. Первый поединок я провел в пять часов вечера. Второй бой у меня был около восьми, а с Малыхиным я дрался где-то в десять вечера. Меня можно было и не бить, я сам бы лег, не было сил никаких, очень уставший был. Ничего не ел весь день. Не думал, что все так затянется. Там было два или три ринга. Думал, что все будет быстрее, но полуфиналы были где-то в десять вечера. Такого марафона я еще не проводил никогда. Сами бои еще ладно, но ожидание... Очень сильно утомился. В первом раунде еще как-то подрался с Малыхиным, а во втором уже не было сил. В бою с Вахаевым у меня была похожая ситуация, хотя там были другие причины поражения. Малыхин тогда перевел меня, а я из-под него даже встать не пытался, потому что сил не было. Вот, у нас есть такая история, он меня победил и теперь хочет выиграть у меня еще раз, потому что у меня есть статус, я был чемпионом, а у него пока этого нет.

«Если выйду против Александра Емельяненко, про меня скажут: «Выбрал себе соперника, который спился»

— Когда я был чемпионом, Саша говорил: «Да кто это такой? Я его не знаю. Где он дрался?» Хотя мы с ним в одной раздевалке были, я у себя в Instagram его выкладывал. Когда он дрался с Тони Джонсоном, я на том же турнире дрался с Зелимханом Умиевым за пояс. Знал он меня прекрасно, но делал вид, что не знает. Я дрался с теми же, с кем и он. Я выигрывал у людей, которые от его головы оставили мокрое место. Но он не захотел драться со мной. Он выбрал Магу Исмаилова. Думал, что Мага для него — легкие деньги, что Мага — средневес... У Александра какое-то устаревшее понятие насчет весовых категорий. Сейчас если человек дерется в среднем весе, то весит 100 кг. И Емельяненко должен был понимать, что 100-килограммовый борец легко может с ним разобраться, учитывая, что у него у самого борьбы ноль. Я бы в бою с ним не стал обмениваться ударами в стойке, а перевел бы и начал забивать в партере. Получилось бы именно так, и он это понимал. Но почему-то думал, что с Магой ему будет легко. А после того, как он проиграл Маге, кому он нужен? Только бои с Джиганом и Кокляевым.

Мне Александр Емельяненко нравился как боец, но когда он начал гнать на меня в том плане, что я ему сделал вызов... Он был бойцом клуба «Ахмат», а я был чемпионом лиги «Ахмат». Он был первым в рейтинге, а я — чемпионом. Я предложил ему встретиться и показать хороший бой. Но с его стороны понеслась грязь в мой адрес, истории, что я на сборах от него куда-то убегал. Когда я был на сборах в «Ахмате», он вообще ни с кем не стоял в парах. Ни с кем не боролся, не боксировал. Только бил грушу по часу и прыгал на скакалке. Я к нему неоднократно подходил, предлагал в день борьбы: «Давай поборемся». Как обычно заранее договариваются в дни спаррингов. А он мне: «Да не-не, я не буду, у меня нога болит, плечо болит». Это реальная информация, которую могут подтвердить люди, которые были со мной там. А он рассказывает, что он мне предлагал, а я от него куда-то убегал, прятался. «Дядя Саша, не бей» — так было, что ли? Примерно так он себе это представляет. Что это за чес? Я ему тогда говорил: «Выйди и ответь за свои слова в клетке, покажи, что я никто, а ты — великий боец». Он же не захотел этого.

Он меня оскорблял, мне хотелось надрать ему задницу за это, но не получилось. А сейчас, даже если я буду с ним драться... Ну как это будет выглядеть? Скажут: «Выбрал себе соперника, который спился, который алкоголик». Это ниже моего достоинства. Сейчас на такой бой не соглашусь. А тогда он был на пике, не проигрывал. Это было после ничьей с Тони Джонсоном. Он был в форме, у него была серия побед, он хорошо шел. Я вызывал его тогда, а не как многие сейчас, когда он уже проиграл и все поняли, что он не представляет угрозы. Я же вызывал его, когда он был на пике, на хайпе, в форме.

«Тони Джонсон — мыша конченая. Мыша!»

— Тони Джонсон этот — чертила вонючая, мыша конченая. Мыша! После боя он такой: «Ой, брат!» — обниматься со мной лез. В Краснодаре после боя это было, у меня фотография была, мы с ним вместе с поясом по-мужски сфотографировались. Он был достоин этого, бой был упорный, но я его тактически переиграл. В тот вечер он был действительно силен, не уставал, пер. Мы пожали руки, они выпивали пиво со своей командой. Не видел, пил ли он сам. Он сам подошел ко мне, обнял, пожал руку. После боя в Польше было то же самое, мы с ним в аэропорту увиделись, пообщались. Он ко мне был типа расположен и так далее. А потом он уехал в свою Америку и начал оттуда лить на меня: «Ты трус, ты убегал». Ну что мне сказать этому человеку? Скажи мне это в лицо. Ты, кусок мяса, где-то ходишь, говоришь, а в лицо мне улыбаешься, обнимаешься.

Еще такой момент: когда был первый бой в Польше, я никуда не убегал. После боя у меня был сломан нос, я травмировал себе руку. Реванш был через полтора-два месяца. Я по здоровью не мог с ним устраивать плотный бой, рубку, я бы проиграл. У меня бы нос провалился внутрь, я бы не смог драться. В Польше, я считаю, я перебивал его в одну калитку, делал с ним что хотел. Но получился этот тычок в глаз — он, естественно, был непреднамеренным. Если Джонсон такой герой — почему он не продолжил бой? Сколько бойцов после тычка продолжают бой? Люди с огромными рассечениями продолжают поединки. Джонсон же такой мужчина, патриот, американец. Алихан Вахаев что-то сказал, даже не знаю что, а Джонсон заявил: «Я за свою страну, ты что-то сказал на мою страну, я тебе покажу!» Если ты такой мужчина и патриот — вышел бы и дрался дальше. А когда в нашем поединке произошел этот тычок в глаз, он уже сдох к тому моменту и проигрывал. Ничего не мог сделать ни в борьбе, ни в стойке. Я его раскусил и уже перебивал. Но он сделал по-хитрому. Быстро все обсудил в углу с менеджером, тот ему сказал: «Давай лучше подготовимся и вернемся сильнее». Они так и сделали. Во втором бою он меня удивил, был лучше, быстрее. Но и я был не в оптимальных кондициях. У меня был сломан мизинец на правой руке, я не мог при ударе плотно сжимать кулак. Плюс у меня был сломан нос. Все об этом знали, и лига знала, у меня есть документы, доказывающие, что это действительно так, что это не вранье и отмазки. Несмотря на это, я вышел с ним на реванш и выиграл.

В первых четырех раундах беготни не было. В пятом раунде — да, я много уходил от боя, двигался, но я понимал, что выигрываю, и сушил бой. Освистали меня, сняли балл, может, не стоило этого делать. Но есть много примеров, когда человек выигрывал бой, а потом улетал в нокаут. Я не хотел, чтобы такое произошло, поэтому где-то перестраховался. Для меня главным было победить. Я победил. А то, что он про меня говорит гадости, что я трус, — а кто он тогда? Если он герой, мужчина, воин — почему он в Польше сразу соскочил? Разве он протестовал, что его сняли с боя? Врач его допустил тогда, сказал: «Вперед!» Он сам отказался. Почему мне тогда сначала хотели присудить победу, даже пояс вынесли в клетку? Потому что он отказался от боя, хотя врач его допустил. Судьи начали разбирать ситуацию, просматривать повторы. Увидели тычок и на основании этого сделали no contest. Человек с головой, который послушает его интервью, поймет, что Тони Джонсон — это балабол. Этот человек недостоин уважения. Я когда-то уважал его, считал, что это сильный боец. Может, боец он и сильный, но человек он не очень хороший. Скажем так — говно.