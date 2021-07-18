Ислам Махачев на турнире UFC Vegas 31 победил удушающим приемом в четвертом раунде Тиаго Мойзеса, а после боя ответил на вопросы про свои дальнейшие планы, Хабиба и пожилую фанатку ММА.

Ислам Махачев, 29 лет, легкий вес. Статистика в ММА: 20 побед, 1 поражение (9-1 в UFC).

— Чувствую себя хорошо, хотя был тяжелый тренировочный лагерь, — сказал Махачев. — У меня было много незначительных травм, но все же я рад, что побился больше трех раундов, это был хороший опыт, мне противостоял хороший оппонент.

— Почувствовали ли разницу в том плане, что впервые дрались в главном событии вечера? Нервы, давление?

— Никаких нервов. Я ребятам говорил: «Погнали уже на арену». Я еще никогда не чувствовал себя в таком нетерпеливом состоянии. Мы должны были отправиться на арену в семь вечера, до этого я ел, спал — ждать устал, не хотелось сидеть в гостинице. А что касается главного события вечера, СМИ, других моментов — к этому я должен быть готов.

— Соперник вас чем-нибудь удивил?

— Я немного расстроен из-за того, что он провел тейкдаун. Я не думал, что он сможет это сделать. Я давил на него, заставлял уставать, но он сумел схватиться за мои ноги и, хоть я и пытался защищаться, бросил меня. Но все ОК. Потом уже я перевел его, сделал слэм. Но я немного расстроился. У меня много друзей-борцов, некоторые из них выступят на предстоящих Олимпийских играх. Я с ними часто борюсь. И они тоже будут расстроены из-за того, что я пропустил тейкдаун.

— Хабиб отругал вас за этот момент?

— Нет. Но он сказал, что я слишком расслабился, когда соперник прошел мне в ноги. Я действительно не думал, что он оформит тейкдаун. Но все нормально.

— Ваш следующий бой должен быть громким. Вы упомянули Рафаэля дос Аньоса, Майкла Чэндлера и Тони Фергюсона. С кем из них хотели бы подраться больше?

— Дайте подумать... Если бы у меня был выбор, то он бы пал на Тони Фергюсона, потому что за ним большая история. Хабиб должен был драться с ним пять или шесть раз. Давайте поставим точку! Я готов завершить эту историю. Докажу всему миру, что Тони — не уровень Хабиба. Люди не осознают, какой прессинг у Хабиба... Я думаю, что вы и так все понимаете сами.

— Когда хотите провести следующий бой?

— Хочу провести бой до конца года и намерен завершить его досрочно, после чего стану лучшим бойцом года [в UFC].

— Дана Уайт упомянул Бенеила Дариуша в качестве вашего потенциального оппонента. А вы рассматриваете его как возможного соперника?

— Бенеил — хороший боец. Если они дадут мне Бенеила, то получится хороший бой. Он хороший человек, я его знаю немного, но он третий номер рейтинга, поэтому бой с ним станет для меня большим шагом вперед. Он сильнее, чем те трое ребят, которых я вызвал на бой.

— Ваша ударная техника стала лучше по сравнению с прошлым боем?

— У меня хорошая ударная техника, но эти ребята — мои угловые — настаивали на том, чтобы я переводил соперника на землю. Поэтому я не могу продемонстрировать все мои навыки в стойке. Но я могу посостязаться с любым в этом дивизионе в плане ударки.

— Майкл Чэндлер и Джастин Гэтжи наносят много ударов из разных углов. Уверены ли вы, что, если такого рода бойцы будут давить, идти вперед, ваших навыков грэпплинга будет достаточно, чтобы остановить их натиск?

— Знаете, почему эти ребята всегда рубятся в стойке? Потому что у них нет навыков в борьбе, грэпплинге. Вот почему. А в моем арсенале есть все. Борьба лучше, чем у кого-либо в дивизионе. То же самое могу сказать и о грэпплинге. Вот почему они будут убегать от меня.

— Некоторые люди говорят, что несправедливо считать вас следующим Хабибом. А вы как относитесь к таким сравнениям?

— Если кто-то скажет, что Ислам почти как Хабиб, то я соглашусь. Я хочу быть как Хабиб, понимаете? Он замечательный человек, чемпион. У него сейчас куча денег, у него есть все, но, несмотря на это, он остается скромным парнем. Он приезжает в США без семьи на два-три месяца лишь для того, чтобы помочь нам. Он не требует денег или чего-либо еще. Он просто прилетает сюда и помогает всей команде. Делает все ради команды, понимаете?

Вот мы приехали в Сан-Хосе без него, а он снял для нас большой дом, взял в аренду много машин для нас. Мы не платили ничего — все это оплатил Хабиб. Он делает для нас очень много. Мы всегда будем ему благодарны.

— Не могли бы вы объяснить тот момент, когда Нэлли держала плакат, а вы сделали видео, которое впоследствии стало вирусным? Она хотела сфотографироваться с Хабибом.

— Вы про женщину?

— Нэлли. Фанатка.

— Когда мы доехали до UFC Apex, было 11.00, было очень жарко, и я сказал тогда: «Это что за женщина стоит на улице в такую жару?» Она стояла у дороги. Когда мы завершили все медиаобязательства [перед боем] спустя 3-4 часа, она все еще стояла. Тогда я попросил Ризвана поговорить с этой женщиной, потому что Хабиб не приедет в UFC Apex. Я попросил взять ее номер. Потом мы отправили Хабибу видео, и он сказал, что встретится с ней.

— Вы сделали ее знаменитой.

— Хорошая женщина с хорошей энергетикой. Мы должны уважать всех людей.

— Чувствовали ли опасность, когда Мойзес хотел сделать скручивание пятки в конце третьего раунда?

— Нет. За моими плечами большой опыт в самбо. А там много сумасшедших болевых приемов на ногу. Знаю, что он поймал Майкла Джонсона на ущемление ахилла. Я ему отдал пятку, так как понимал, что до конца раунда всего-то 20 секунд, дал ему немножко поработать.