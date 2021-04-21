«Я скоростной боец, а не какой-то жирдяй». Этот пухлый американец разбил лицо Емельяненко и победил Волкова

А теперь тренируется вместе с Нганну.

Тони Джонсон, 35 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 14 побед, 5 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся.

23 апреля в Минске состоится турнир ACA 122, где в главном бою вечера чемпион тяжелого дивизиона Тони Джонсон выйдет против украинца Дмитрия Побережца. К первой защите пояса Джонсон готовился с чемпионом UFC Франсисом Нганну. Вообще, у Тони опыт в ММА богатейший. Бился с Даниэлем Кормье и Дерриком Льюисом, Чейком Конго и Виталием Минаковым, Александром Волковым и Александром Емельяненко. Перед боем Джонсон рассказал «СЭ» о своей мощной карьере. Но начали мы с того, что правительство США наложило санкции на АСА. Тони все же американец.

— Почему вы решили продолжить выступать в АСА?

— В Штатах мне надо оплачивать счета (улыбается). Мне же надо как-то зарабатывать. Новый контракт был подписан еще до санкций. Я посоветовался с адвокатом, и вроде никаких проблем не должно возникнуть. Сумасшедшая ситуация, конечно. Я должен быть осторожен в своих словах. И все равно буду там биться. В конце концов у меня есть семья, и мне надо прокормить родных.

— Допускаете, что могут быть какие-то недопонимания с правительством?

— Допускаю. Но у меня есть адвокат. Если что — он поможет. Все будет хорошо.

«Нганну ударил, и у меня из уха пошла кровь»

— Ваш следующий соперник — Дмитрий Побережец.

— Он очень крепкий парень. Должен был быть Руслан, но этот чувак вышел и разнес его. Я взволнован. Поэтому в этом лагере я готовился в Вегасе с Франсисом Нганну. Помогал ему готовиться к титульному бою против Стипе. У Нганну длинные рычаги и нокаутирующая мощь. Меня бил Франсис — самый жестко бьющий человек в нашем спорте! Меня также били Деррик Льюис и Деонтей Уайлдер. Так что все нормально — я в этом спорте готов ко всему.

— Расскажите про удар Нганну.

— Он бьет чертовски тяжело. Очень и очень жестко. Я понравился его тренерскому штабу, так как даже пропуская тяжелые удары, я шел вперед. А другие ребята сразу падали.

— Самый тяжелый удар Нганну, который пропустили?

— Мы спарринговали в перчатках для ММА. Был полноценный спарринг. Я решил перевести его и в момент перевода пропустил удар. Он ударил меня прямо в область челюсти. Удар был настолько сильный, что у меня из уха пошла кровь, челюсть отвисла. Этот чувак бьет чертовски сильно.

— А часто удавалось переводить его?

— У меня не было задачи переводить его как можно чаще. Я переводил его, но и он тоже переводил меня. Но вообще его задача заключалась в том, чтобы бить и уходить, не стоять на месте. Я имитировал Стипе (Миочича, соперника Нганну. — Прим. «СЭ»), его попытки перевода. Нганну нелегко перевести на землю.

— Когда-нибудь встречали бойца физически сильнее, чем Нганну?

— Нет. Пожалуй, что нет. Я дрался с Дерриком Льюисом, который тоже силен и тоже бьет жестко. Но все же Нганну с ног до головы физически сильнее.

«Бывают реально здоровенные бойцы, но толку от них никакого»

— Нганну — качок. Вы — совсем не качок. Согласны, что фигура у вас не самая атлетичная?

— Да, согласен. Но качок ты или нет — в нашем спорте это все не имеет значения! Бывают бойцы реально здоровенные, но толку от них никакого. Так что ерунда все это...

— Всегда были пухлым парнем?

— Да. Всегда. С раннего возраста.

— Как при такой фигуре удается быть таким опасным?

— Вы, ребята, говорите, что я пухлый, но я не только пухлый, но и быстрый. Я быстрее многих качков. Всю жизнь я боец. Я очень скоростной боец, а не какой-то жирдяй!

«Нганну нокаутирует Волкова»

— В начале карьеры вы дрались с бойцами, которые впоследствии стали звездами UFC. Кормье вы проиграли, но у Льюиса выиграли. Каким тогда запомнился Кормье?

— Трудягой. Нас объединяет борцовское прошлое. Я рад, что наши пути в ММА пересеклись. Он очень умный боец. Таким он запомнился (бой между Джонсоном и Кормье состоялся в августе 2010 года на турнире KOTC — Джонсон проиграл удушением в первом раунде. С Льюисом Тони подрался в июне 2011 года в Bellator и победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

— Сразу было ясно, что он далеко пойдет?

— Да, конечно. Он олимпийский борец — это уже знак, что он может достичь чего-то большого. Тогда ему оставалось подтянуть ударку — и на этом все. Я расстроился, что не смог завоевать пояс в бою с ним, но поражение было заслуженным, у него все по полочкам расставлено было: и команда, и все остальное. А у меня много неясностей было в тот период.

— Записи боя с Дерриком Льюисом не найти. Как он вообще складывался?

— В те годы я неважно бился в стойке, поэтому переводил его как можно чаще, контролировал на земле. Был такой же геймплан, как в бою с Волковым. В те времена я не относился к тренировкам так серьезно, как сейчас, и с ударкой у меня были явные проблемы.

— Сколько раз удалось перевести Льюиса на землю?

— Примерно пять-шесть раз. Но он забрал второй раунд.

— Как Льюис тогда вами воспринимался?

— Я толком ничего тогда о нем не знал, поэтому представления не было. Мне говорили, что он легкий соперник. Но как только он меня ударил, я понял, что бой легким не будет. Конечно, приятно, что в свое время я победил таких бойцов, как Льюис и Волков. Но эти ребята сейчас совершенно другие. Они дерутся на топовом уровне в UFC. Поэтому мне бы хотелось повторно с ними подраться.

— Удивил такой мощный взлет Льюиса?

— Да. Но если взглянуть на тяжелый дивизион UFC, то там не так-то много талантливых ребят. Есть, так скажем, сильно бьющие ребята. Но нет быстрых и талантливых тяжеловесов. Тяжеловесы медленно двигаются, у них плохое кардио, поэтому если у вас есть нокаутирующая мощь, то вы в UFC далеко пойдете.

— Все же кто сильнее бьет — Нганну или Льюис?

— Пожалуй, Нганну.

— В 2015-м вы бились с Александром Волковым — и победили единогласным решением. С тех пор он стал сильнее. Ему по силам победить Нганну?

— Нет, я не думаю, что ему это по силам. Думаю, что Нганну нокаутирует его. Нганну вообще без разницы, бьют по нему или нет, он ударов не чувствует, но если он тебя ударит, то ты точно отправишься спать.

— А если он не сможет финишировать в первых двух раундах, то что тогда?

— Ну, в реванше со Стипе у него было хорошее кардио. Он не выглядел уставшим во втором раунде. Так что если надо — и пять раундов подерется.

— А Джону Джонсу по силам победить Нганну?

— Да, у него шансы есть. Джонс хочет денег за этот бой. Если бы это было в боксе, то он бы спокойно за такой бой срубил бы 50-100 миллионов долларов. Вообще изи. В UFC тоже могут много платить, но не хотят. Заплатите этому парню достойные деньги! Пусть выйдет и подерется. Он никогда не проигрывал за свою карьеру, если, конечно, не считать тот запрещенный удар локтем, из-за которого его дисквалифицировали. Он заслуживает денег. Заплатите ему.

— Ваш прогноз на бой Нганну против Джонса?

— С хорошим лагерем Нганну нокаутирует его. Джон Джонс еще не чувствовал мощь настоящих тяжей. Тут другая мощь по сравнению с полутяжелым весом. Думаю, если Нганну поработает над кардио, ударной техникой и проведет бой так же умно, как в прошлый раз со Стипе, то выиграет у Джонса.

«Я победил Александра Емельяненко»

— Пять соперников-тяжеловесов из России, и четверо из них считаются или считались топовыми. Это Волков, Евгений Гончаров, Александр Емельяненко и Виталий Минаков. Кого из них вы считаете лучшим?

— Виталий Минаков. Я считаю его лучшим из этого списка. Он очень силен. Он победил меня — более того, финишировал. Поэтому мне хотелось бы встретиться с ним снова.

— Что пошло не так в том бою?

— Да в целом лагерь был плохим. Даже год назад я не относился к тренировкам так же серьезно, как сейчас. К бою с Минаковым я готовился четыре недели и думал, что этого достаточно. Я не показал даже малую часть того, на что я способен. Если я подготовлюсь и мы встретимся снова, то я выложусь на полную, поверьте.

— Ваш пятираундовый бой с Гончаровым получился не самым зрелищным.

— Это не моя вина. Это его вина. Он же убегал. Разве русские избегают боя? Бросьте. Я даже руки развел в стороны и звал его драться. А он убегал. После этого боя много русских написали мне в директ со словами: «Хороший бой. Ты настоящий чемпион». Ни один русский не будет избегать боя. Я пытался подраться, но он убегал от меня. Вы все видели. Так что тут уже не моя вина.

— Пересматривали хотя бы раз бой с Александром Емельяненко?

— Да, конечно... Что я могу сказать по этому бою... Думаю, что я выиграл. Не самая лучшая моя форма, но я думаю, что сделал достаточно для победы.

— Вы бились с хорошими ударниками — Льюис, Волков, Конго... Вас тогда впечатлила ударная техника Александра Емельяненко?

— Да, меня впечатлила его ударка. Он очень и очень хороший ударник.

— Если измерять силу удара шкалой от 0 до 10, сколько баллов дали бы удару Емельяненко?

— Твердая семерка.

— А как бы оценили удар Льюиса?

— Удару Деррика я бы дал восемь баллов... Нет, все-таки девять. У него пожестче удар.

— Судьи в бою с Емельяненко могли отнестись к вам предвзято?

— Сами понимаете, я дрался с местной звездой в Москве — на его территории. Да, возможно было предвзятое отношение. Зато я понял, что нельзя доводить до того, чтобы судьи решали исход поединка. Надо финишировать соперников. Особенно когда ты дерешься в другой стране. Например, в Америке все будут поддерживать американца. В России, аналогично, своих будут поддерживать и продвигать. В Бразилии будут поддерживать бразильцев.

Если бы мы с Емельяненко дрались в Америке, победу отдали бы мне. Знаете, почему? Я провел больше тейкдаунов, нанес больше урона. Да и к тому же сразу после боя его увезли в больницу. Вы сами видели его лицо. Понимаете? Эй, послушайте, мы с Емельяненко можем повторить это снова — хоть сегодня, и я точно выиграю бой. Теперь могу хоть пять раундов подраться.

— В России Александра Емельяненко считают нераскрывшимся талантом. Согласны с такой оценкой?

— Да, определенно так и есть. У него не просто так большое имя. Он неплохо начинал, но я знаю, что в последнее время он загулялся.

— Видели, как он выглядит сейчас?

— Да. В последний раз он был с волосами и большим животом. Знаю, что он любитель выпить. И самое интересное, что он может загулять, а затем быстро прийти в форму.

— А с ним хотели бы реванша?

— Мне бы хотелось, но в настоящее время не вижу в этом смысла. Я — чемпион. А он проиграл. Поэтому он должен вернуться, одержать победу, и только после этого можно будет говорить о реванше.

— Но Емельяненко был бы денежным вариантом для вас. Все-таки он большая звезда в России.

— Да, но я не хочу гоняться за ним только лишь потому, что он звезда. Сейчас у меня пояс, поэтому пусть он выходит на меня. Конечно же, я бы принял бой с ним, но для начала пусть лучше выиграет какой-нибудь поединок. Он же проиграл один или два боя. Я приму бой, но он должен его заслужить.