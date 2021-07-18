«Мы обмазались грязью и пошли просить милостыню...» Как Генри Сехудо еще в семь лет понял, что он особенный

Сила в достижении цели.

Генри Сехудо — единственный человек в истории боевых видов спорта, кто выиграл олимпийскую золотую медаль и пояс чемпиона UFC.

Если быть еще более точным — он самый молодой олимпийский чемпион по борьбе в истории США (взял золото в 21 год) и один из трех бойцов в истории UFC, кто не просто выиграл пояс в двух разных весовых категориях, но и защитил их (другие двое — Даниэль Кормье и Аманда Нуньес).

Сехудо всегда отличали экстраординарные волевые качества. Выбился в люди из беднейшей эмигрантской семьи, где помимо него было еще шесть братьев и сестер. Взял олимпийское золото, совершив по ходу турнира три камбэка (проиграл Великову 1-й период 0-1, но выиграл всю схватку 7-6; проиграл Гочашвили 1-й период 1-3, но в итоге победил 6-5; проиграл в полуфинале Игр Севдимову 1-й период 3-5, но также в итоге забрал весь поединок). После двух поражений подряд в UFC (одно из которых Деметриусу Джонсону — брутальным нокаутом коленями в корпус) переродился и выдал шесть побед кряду, взяв реванш у великого Мышонка.

Отдельного упоминания достойны камбэки Сехудо во втором бою с Деметриусом и в поединке с Марлоном Мораесом за вакантный пояс в легчайшем весе. С Мораесом Сехудо вдрызг проиграл первый раунд, пропустив 10 тяжелейших лоу-киков от одного из самых тяжело бьющих кикеров в UFC (после боя Сехудо даже не мог встать сам из-за стола на пресс-конференции). То, насколько скверно шли по ходу боя дела Генри, хорошо описал комментатор того поединка Джо Роган:

«Генри уже в беде. Он уже в большой беде из-за отбитой передней ноги. Разница между Генри и Марлоном в том, что у Генри нет силы в киках. У него есть сила в панчах, но и то только в панчах с ближней дистанции. А как туда подойти, если Мораес отбивает ему икры c дальней дистанции? Марлон просто впивается в эту ногу Генри, расстреливая ее издали».

Тем не менее Сехудо прорвался — в последующих раундах он сумел-таки разорвать дистанцию киков, навязать Мораесу свой рисунок боя и ментально просто сломать его.

С Джонсоном в реванше Генри пропустил уже на 30-й секунде боя чистый лоу-кик под колено, который перебил ему малоберцовый нерв, из-за чего отказала стопа. Сехудо начал спотыкаться на обвисшей стопе и еле достоял раунд до гонга. Когда нерв немного отошел и стопа снова смогла нормально двигаться, оказалось, что у Генри на ней порваны связки. Однако он сумел пройти всю дистанцию и победить. Мы часто видели на этом уровне, как бойцы разваливались после серии лоу-киков в икру, но Сехудо прошел через такие испытания дважды и не сломался.

Закладку своего несгибаемого характера Генри связывает с одной историей из детства. Именно тогда он понял: что бы ни случилось — если ему будет нужно, он доведет свое тело до максимального экстрима, но добьется цели.

Генри Сехудо с мамой.

«Я расскажу вам историю из детства, — вспоминал Сехудо на Youtube-канале Phoenix Suns. — Мне было семь лет, тогда мы жили на 35-й авеню в Осборне. Ужасный дом, повсюду тараканы и грязь. Мама и семеро детей. Как-то я смотрел телевизор, ел хлопья и увидел рекламу «Гоночного трека». Это была такая настольная игра — дорога, по которой можно гонять на двух машинах, управляя джойстиком. Когда я увидел эту рекламу, я сразу загорелся: «Как бы то ни было, я сделаю все, чтобы она у меня была».



Но где взять денег? Ни при каких раскладах не было смысла просить их у мамы. Мы выживали, мама тащила нас семерых, у нас никогда не было игрушек. Тогда я решил позвать моего друга, мигранта из другого района, ему тоже было семь лет. А я был таким мальчиком — ходил всегда по улицам почти голым. И я сказал ему: «Мы обмажемся грязью, обмажем ею все лицо и тело и пойдем на угол улицы, к «Circle K» (магазину. — Прим. «СЭ») просить милостыню». И мы обмазались, пошли в это место и просили там весь день милостыню. К концу дня мы заработали 50 долларов — как раз на «Гоночный трек».



Потом пошли и купили эту игру. Но сыграв пару раз, я сказал другу: «Забирай ее себе. Если мама увидит ее у меня, она начнет допрашивать, откуда я ее взял. И потом отделает меня». И он забрал эту игру себе. Тогда я остро понял, что могу добиться любой цели законным способом. Могу довести свое тело до полного экстрима, но добиться того, чего хочу. Честно говоря, в самом раннем возрасте я чувствовал, что мне предопределен успех. Уже маленьким мальчиком понял, что я особенный».