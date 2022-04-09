«Треш-ток Хамзата? Веселого Рождества!» Гилберт Бернс: сила Рахмонова, ненужная злость, как ломал тренера Чимаева

Интервью перед боем.

Гилберт Бернс начинал в UFC в легком весе, выиграл три боя подряд (причем дважды заработал бонус за лучшее выступление вечера), а затем стал выступать нестабильно, чередуя победы с поражениями. В 2019-м решил попробовать себя в полусреднем весе — и правильно сделал: бразилец одержал четыре победы подряд, после чего получил бой за титул с Камару Усманом. Бернс хорошо начал — отправил соперника в нокдаун, но Усман сумел перестроиться и в итоге нокаутировал Бернса в третьем раунде. В июле 2021-го Гилберт приступил к новому походу за титулом, выиграв единогласным решением судей.

20-4 — у Дуриньо впечатляющий рекорд, он гораздо опытнее Хамзата Чимаева, однако фаворит — чеченец. Хамзат не чувствует соперников, разносит их то в борьбе, то в стойке, так что сейчас популярно мнение, что он без особых проблем разберется и с Бернсом. За несколько дней до боя мы спросили у Гилберта, что он думает на этот счет.

— Вы приняли бой на двухнедельном уведомлении против Алексея Кунченко в тот момент, когда общались по FaceTime с Али Абдель-Азизом. Можете вспомнить свою реакцию, когда вам сказали: «Теперь все официально, ты подерешься с Хамзатом»?

— Честно говоря, я сам попросил этот бой. Как только Хамзат выиграл у Ли Цзяньляня, я написал Али: «Я хочу подраться с этим парнем». Об этом бое было много разговоров, и в итоге мы его получили. Я дерусь с топовыми бойцами на протяжении многих лет, поэтому бой с Хамзатом — это просто очередной сложный вызов для меня.

— Вы говорили, что пересматривали свой бой с Камару Усманом примерно сто раз. А сколько боев Хамзата посмотрели?

— Я посмотрел все его бои, поэтому хорошо знаю, в чем он особенно хорош. Но некоторые мои заготовки могут удивить его. Мы с командой много работали над грэпплингом, защитой от тейкдаунов и заготовили хороший геймплан. Теперь нужно реализовать все задуманное в бою.

— Можете назвать главный минус в технике Хамзата?

— Этот парень хорош во всем. Он высококлассный борец, у него тяжелые удары, так что... Небольшой опыт — вот его главный минус. Он провел немного боев, да и оппозиция у него была далеко не самой сильной. Так что да, это его главный минус.

— А в чем главная опасность Хамзата?

— Думаю, что это его борьба. Также я бы выделил его тяжеленные панчи. Вот в чем его главная опасность.

— Хамзат сказал, что вы не представляете опасности для него, что он снесет вам голову, а потом вы заплачете. Что ответите?

— Что ж... Веселого Рождества. Мы все выясним в клетке.

— Вы не раз говорили, что на бой с Усманом вышли злым. То, что вас недооценивают, злит до сих пор, или научились контролировать эмоции после того поражения?

— Больше никогда не повторю той ошибки. Тогда я боролся со своими эмоциями. Теперь же я полностью спокоен. Я знаю, что мне нужно сделать в октагоне. Я не придаю значения букмекерским коэффициентам. Была проведена большая работа, остается сделать вес и выполнить задуманное в клетке. Я не обращаю внимания на то, что говорят вокруг.

— Вы доминировали на земле в бою со Стивеном Томпсоном, но так и не смогли его засабмитить. Из-за этого Брендан Шауб счел, что у вас не будет шансов на победу в поединке с борцом такого уровня, как Чимаев.

— Веселого Рождества! Мне вообще все равно, что думают он и остальные люди.

— Было тяжело найти высоких и при этом сильных спарринг-партнеров, чтобы подготовиться к Хамзату?

— Да, мне удалось подобрать хороших борцов. Русские помогли мне в подготовке, так что я готов и чувствую себя уверенно.

— Почему ваши спарринг-партнеры из России попросили не разглашать свои имена?

— Да, они попросили не разглашать, поэтому воздержусь от комментариев.

— Но почему они не хотят?

— Не знаю. Возможно, в прошлом они тренировались с Хамзатом. Возможно, они сочли, что будет лучше, если их имена не будут на слуху. Я лишь должен уважать их решение.

— Хамзат рассказал, что вы где-то три раза боролись с его тренером по джиу-джитсу Аланом Насименто. И он выигрывал. Можете вспомнить те схватки?

— Да. Это был, по-моему, 2005-2006 год, и тогда я уступил ему, у него было минимальное преимущество. Потом мы начали вместе тренироваться, и тогда на всех тренировках я ломал его. Но какой смысл вспоминать прошлое... Все это осталось в прошлом. Если он помнит те тренировки... Они завершались в мою пользу. Что есть, то есть.

— В Sanford MMA вы тренировались с Шавкатом Рахмоновым.

— Да, он проводил у нас сбор. Этот парень очень хорош. Он один из самых жестких ребят, с кем мне доводилось тренироваться. Очень крепкий парень.

— Шавкат Рахмонов напоминает Хамзата Чимаева в том плане, что они оба заканчивают свои поединки досрочно...

— Да. Но Шавкат лучше Хамзата. У него 15 досрочных побед. 15 досрочных побед в 15 боях, а не 10, как у Хамзата. 15 побед! Я считаю, что как боец Шавкат куда сильнее Хамзата Чимаева.

— Статистика — единственный аргумент в пользу Шавката?

— Считаю, что он лучше во всех аспектах. У него лучше ударная техника, у него очень крутые навыки в борьбе и грэпплинге — тому подтверждение его победы сабмишенами. Шавкат — зверь. У него огромный потенциал, он может стать чемпионом.

— Означает ли это, что вы полностью готовы к бою с Чимаевым?

— Да, я готов. Я провел спарринги с большими ребятами-средневесами, которые выше ростом Хамзата. Так что я определенно готов к этому бою.

— Бой есть бой, всякое может случиться, но какой вы представляете свою победу над Хамзатом?

— Я верю, что удосрочу его. Уверен, что он выйдет заряженным, рассчитывая завершить все в первом раунде. Но я буду более чем готов к этому. Думаю, я выиграю досрочно — в первом или втором раунде.