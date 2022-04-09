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«Беспредел был. Я с этой порванной связкой потом полгода выживал». Как удар омоновца навредил карьере Маги Исмаилова

Магомед Исмаилов серьезно повредил колено после удара омоновца 10 лет назад
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Магомед Исмаилов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Жесткая история от самого медийного бойца России.

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова обещает стать самым дорогим в истории ММА с участием двух бойцов из России. Оба заработают где-то по 300 тысяч долларов. Организатор — екатеринбургский промоушен RCC.

Бой был запланирован на июль, но, похоже, будет перенесен на август или сентябрь — Исмаилов на этой неделе перенес операцию на колене, и ему потребуется время на восстановление. Подробности в интервью «СЭ» раскрыл старший брат и тренер Магомеда — Рамазан Исмаилов. Он напомнил любопытный факт: впервые Мага серьезно повредил колено, когда его ударил сотрудник ОМОНа.

«Было две ситуации [с травмой колена], — отметил Рамазан. — Одна — он ее уже описывал в интервью: омоновец его по колену сапогом ударил, и связки [колена] порвались. Задержание его друга было, Мухаммед чуть возмущался, и ему в колено дали. Но он все равно с такой связкой еще полгода ходил, даже выступал, бои делал. Но нога сохла, уменьшалась, и пришлось операцию делать. Это было в начале его карьеры, лет 10 назад.

На другой ноге связка порвалась, когда он боролся с Рашидом Юсуповым лет пять назад. Ситуация вроде безобидная была. Он видео выкладывал. Борьба была у стенки. Рашид был у Мухаммеда за спиной, бок сбивал ему, и у Маги нога... Там прямо звук слышен, как связка порвалась. И вот с тех пор он, можно сказать, наполовину инвалид. Ходит боком, когда с лесенок спускается.

Обе связки порваны. Но с такими связками он дрался. Перед последним боем она [травма колена] вообще дала о себе знать. Был вариант, что могли сняться с боя. Но протянули, все нормально. Она [травма колена] моментами давала о себе знать, а моментами Мага боли не чувствовал.

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Он провел бой (с Оланреваджу Дурододой 25 февраля. — Прим. «СЭ»), после чего ему сделали томографию, рентген — что они там делают. И сказали, что нужна операция. Операцию ему сделали три дня назад в Москве. Прооперировали, почистили все. Не знаю, как это на медицинском языке, но ему там восстановили, сделали так, чтобы колено не тревожило его, не болело. На восстановление нужно недельки две-три, но он уже в возрасте, организм немолодой, поэтому этот бой [со Шлеменко], может быть, перенесется на месяц. А может, и не перенесется — если он восстановится в течение двух недель. Сейчас Рамадан. В Рамадан он большие нагрузки в любом случае не получил бы. Один из вариантов — перенести бой на месяц. От графика отклоняться не планируем, но все зависит от того, как быстро Мухаммед восстановится. Бой отменять не будем. Но, возможно, он будет перенесен на месяц. В течение месяца все видно будет".

Что же за интервью, в котором Мага Исмаилов рассказал о конфликте с ОМОНом? Это подкаст Fight Show, гостем которого Магомед стал в 2020-м. Ведущие — бойцы ММА Эдуард Вартанян и Армен Гулян.

Гулян: «Я слышал, что твоя травма колена началась с какой-то истории с ОМОНом. Можешь рассказать?»

Исмаилов: «Да-да, они порвали мне связки. Подъехали к моей машине, я у зала был. Подъехали, тут дверь у них открыта, там один сидит [целится из автомата]. Один отсюда, другой оттуда, они как-то по-своему стволы держат, кричат: «Стоять!» И в этот момент я как в кино. Не можешь определить, что это реально происходит сейчас, думаешь: че за чанда? «Руки вверх!» Я руки поднимаю, они кричат выходить из машины. Я выхожу, руки поднимаю, а машина моя поехала, на D cтоит, машина в них въехала. А я такой подзабитый уже, поработал в зале, они налетают, гасят меня между делом, как будто я сопротивляюсь... Я не понимаю, что мне нужно делать. Они же не объясняют, пинают тебя лежачего ногами, хотя бы голосовую команду дай, а потом гаси. Зачем они меня бьют, если я поднял руки? Я этого понять не мог.

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И в один момент они положить меня хотят, я смотрю, один из них сел в мою машину и такой хрк-хрк — тянет мою коробку. Я такой: «Э! Э! Коробка! Помягче!» «Форд Фокус» у меня тогда был, моя ласточка, только сделал ее. Я лежу, а они меня бьют тах-тух. И тут один из толпы пробирается, я не понимаю, чего он хочет сделать, такой подошел — и на мне! [бьет ногой сверху]. Я такой: «Чего ты меня бьешь, а? Спорткомитет это просто так не оставит!» Там реально беспредел шел, моему брату засовывали все везде... Один открутил от гранаты и засунул ему".

Вартанян: «Куда засунул?»

Исмаилов: «В сумку! Засовывает в сумку патроны, калибр, который сами используют... Я не понял, зачем они это делали. Брата в итоге посадили. А меня когда били, связки порвали. Я говорю им: «Вы, когда меня били, что-то порвали мне, у меня с коленом что-то не то». А они: «Нормально все». Потом привезли в участок, дали мне бумажки на подпись, что я, типа, похулиганил. Я говорю: «Что-то попутали, что ли?» Они потом: «Извини». И я с этой порванной связкой потом полгода выживал».

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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