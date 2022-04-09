«Беспредел был. Я с этой порванной связкой потом полгода выживал». Как удар омоновца навредил карьере Маги Исмаилова

Жесткая история от самого медийного бойца России.

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова обещает стать самым дорогим в истории ММА с участием двух бойцов из России. Оба заработают где-то по 300 тысяч долларов. Организатор — екатеринбургский промоушен RCC.

Бой был запланирован на июль, но, похоже, будет перенесен на август или сентябрь — Исмаилов на этой неделе перенес операцию на колене, и ему потребуется время на восстановление. Подробности в интервью «СЭ» раскрыл старший брат и тренер Магомеда — Рамазан Исмаилов. Он напомнил любопытный факт: впервые Мага серьезно повредил колено, когда его ударил сотрудник ОМОНа.

«Было две ситуации [с травмой колена], — отметил Рамазан. — Одна — он ее уже описывал в интервью: омоновец его по колену сапогом ударил, и связки [колена] порвались. Задержание его друга было, Мухаммед чуть возмущался, и ему в колено дали. Но он все равно с такой связкой еще полгода ходил, даже выступал, бои делал. Но нога сохла, уменьшалась, и пришлось операцию делать. Это было в начале его карьеры, лет 10 назад.

На другой ноге связка порвалась, когда он боролся с Рашидом Юсуповым лет пять назад. Ситуация вроде безобидная была. Он видео выкладывал. Борьба была у стенки. Рашид был у Мухаммеда за спиной, бок сбивал ему, и у Маги нога... Там прямо звук слышен, как связка порвалась. И вот с тех пор он, можно сказать, наполовину инвалид. Ходит боком, когда с лесенок спускается.

Обе связки порваны. Но с такими связками он дрался. Перед последним боем она [травма колена] вообще дала о себе знать. Был вариант, что могли сняться с боя. Но протянули, все нормально. Она [травма колена] моментами давала о себе знать, а моментами Мага боли не чувствовал.

Он провел бой (с Оланреваджу Дурододой 25 февраля. — Прим. «СЭ»), после чего ему сделали томографию, рентген — что они там делают. И сказали, что нужна операция. Операцию ему сделали три дня назад в Москве. Прооперировали, почистили все. Не знаю, как это на медицинском языке, но ему там восстановили, сделали так, чтобы колено не тревожило его, не болело. На восстановление нужно недельки две-три, но он уже в возрасте, организм немолодой, поэтому этот бой [со Шлеменко], может быть, перенесется на месяц. А может, и не перенесется — если он восстановится в течение двух недель. Сейчас Рамадан. В Рамадан он большие нагрузки в любом случае не получил бы. Один из вариантов — перенести бой на месяц. От графика отклоняться не планируем, но все зависит от того, как быстро Мухаммед восстановится. Бой отменять не будем. Но, возможно, он будет перенесен на месяц. В течение месяца все видно будет".

Что же за интервью, в котором Мага Исмаилов рассказал о конфликте с ОМОНом? Это подкаст Fight Show, гостем которого Магомед стал в 2020-м. Ведущие — бойцы ММА Эдуард Вартанян и Армен Гулян.

Гулян: «Я слышал, что твоя травма колена началась с какой-то истории с ОМОНом. Можешь рассказать?»

Исмаилов: «Да-да, они порвали мне связки. Подъехали к моей машине, я у зала был. Подъехали, тут дверь у них открыта, там один сидит [целится из автомата]. Один отсюда, другой оттуда, они как-то по-своему стволы держат, кричат: «Стоять!» И в этот момент я как в кино. Не можешь определить, что это реально происходит сейчас, думаешь: че за чанда? «Руки вверх!» Я руки поднимаю, они кричат выходить из машины. Я выхожу, руки поднимаю, а машина моя поехала, на D cтоит, машина в них въехала. А я такой подзабитый уже, поработал в зале, они налетают, гасят меня между делом, как будто я сопротивляюсь... Я не понимаю, что мне нужно делать. Они же не объясняют, пинают тебя лежачего ногами, хотя бы голосовую команду дай, а потом гаси. Зачем они меня бьют, если я поднял руки? Я этого понять не мог.

И в один момент они положить меня хотят, я смотрю, один из них сел в мою машину и такой хрк-хрк — тянет мою коробку. Я такой: «Э! Э! Коробка! Помягче!» «Форд Фокус» у меня тогда был, моя ласточка, только сделал ее. Я лежу, а они меня бьют тах-тух. И тут один из толпы пробирается, я не понимаю, чего он хочет сделать, такой подошел — и на мне! [бьет ногой сверху]. Я такой: «Чего ты меня бьешь, а? Спорткомитет это просто так не оставит!» Там реально беспредел шел, моему брату засовывали все везде... Один открутил от гранаты и засунул ему".

Вартанян: «Куда засунул?»

Исмаилов: «В сумку! Засовывает в сумку патроны, калибр, который сами используют... Я не понял, зачем они это делали. Брата в итоге посадили. А меня когда били, связки порвали. Я говорю им: «Вы, когда меня били, что-то порвали мне, у меня с коленом что-то не то». А они: «Нормально все». Потом привезли в участок, дали мне бумажки на подпись, что я, типа, похулиганил. Я говорю: «Что-то попутали, что ли?» Они потом: «Извини». И я с этой порванной связкой потом полгода выживал».