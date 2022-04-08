Красавицу-грузинку захейтили за поддержку Стерлинга. Это смелая девушка: однажды она избила расиста в Москве

У Лианы Джоджуа нет никаких претензий к Петру Яну, просто Алджо — ее друг.

Амбассадор БЕТСИТИ Лиана Джоджуа — первая и единственная чемпионка Fight Nights среди женщин. Ее бой с Мариной Мохнаткиной в 2018-м пока главное, что когда-либо происходило в женских ММА в России за все время. В 2019-м Лиана подписалась в UFC. Проиграла первый бой, второй выиграла, затем — два поражения и непродление контракта по инициативе промоушена.

Впрочем, Джоджуа только 27 лет — еще будет шанс вернуться. Тем более помимо бойцовских навыков у нее есть и другие козыри — эффектная внешность, раскрученные соцсети (более 600 тысяч подписчиков), а еще умение давать интервью. Лиана действительно отличный спикер: говорит фактурно и откровенно.

Лиана Джорджуа. Соцсети

На этих выходных пройдет турнир UFC 273, где со-главное событие — бой-реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. И Джоджуа со свойственной ей откровенностью заявила, что будет болеть за американца. Причина простая — они знакомы.

«Я жила у него в Лас-Вегасе. Он хороший человек, — сказала Лиана Meta MMA. — В то же время я бы хотела отметить, что Петр Ян — один из лучших бойцов в этом весе. Я считаю, что он очень хорош и очень опасен. Мне нравится его стиль. У него интересная стойка, он очень хорошо борется. Да, я буду болеть за Стерлинга, но со спортивной точки зрения фаворитом считаю Яна».

За такой прогноз на Джоджуа вылились тонны хейта — особенно в комментариях в паблике Best of MMA. Приводить самые яркие цитаты не будем — если их напечатаем, нас оштрафует Роспотребнадзор.

Лиана Джорджуа. Соцсети

Стерлинг же поблагодарил Джоджуа за поддержку. «Лиана, спасибо тебе большое! — сказал он в интервью «СЭ». — Спасибо, что будешь поддерживать меня при том, что я не из твоей страны. Я очень и очень это ценю. Не думаю, что она как-то против Яна, просто когда человек кого-то знает лично, то он часто болеет за него. Я очень это ценю, думаю, она не раз видела меня на тренировках и поняла, насколько я талантливый боец. Думаю, она поддерживает меня не только потому, что знает лично, но и потому, что видела, как я пашу. Российским фанам я могу сказать только одно — не надо хейтить Лиану, я дам вам, ребята, шоу в субботу, и это то, что вам нужно. Мы оба выйдем на войну, и все фаны будут счастливы».

Неприятная история, но вряд ли из-за комментариев в интернете Джоджуа перестанет говорить в интервью то, о чем действительно думает. Если хотите узнать о Лиане больше, советуем почитать это интервью. А здесь мы хотели бы привести историю, ярко показывающую бойкий и смелый характер девушки. Для начала отметим: Джоджуа — грузинка, родилась в Тбилиси, но выросла в Москве.

Лиана Джорджуа. Соцсети

«Как-то раз я ехала в автобусе в Москве на тренировку, — рассказала Джоджуа в интервью журналисту Анару Ибрагимову (Eurosport). — Были свободны четыре места. Я села на одно, а на второе поставила тренировочную сумку. Но передо мной было еще два свободных. Зашел взрослый мужчина лет 50-55. Был одет нормально, видно, что едет с работы, кожаная сумка, в костюме. В очень грубой форме мне говорит: «Убери сумку». Говорю ему: «Вам места мало?» Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять.

У меня шок, потому что никогда не было конфликтов со взрослыми людьми. Мне было 19-20 лет, я уже занималась тайским боксом. Моя защитная реакция на это? Я начала плакать, взяла сумку, ждала свою остановку. Он увидел, что я не в себе. И уже на конечной остановке он тоже вышел со мной.

Лиана Джорджуа. Фото Соцсети Соцсети

Как только мы вышли из двери, он меня позвал: «Слышь, ты, черножопая, еще раз я тебя тут увижу...» После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить. Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях. Была смешная ситуация, сидели бабули: «Мужчина! Как вам не стыдно?!» Я его разносила, выходила, заходила, четко попадала по нему. И бабули в шоке: «Девушка, вы-то куда?!» Мужик был явно не подготовлен. Он не спортсмен, а офисный работник. Начал убегать. Я бежала за ним. Но моя сумка осталась на остановке. Думаю: «Ладно, черт с ним». Пошла обратно, забрала сумку».