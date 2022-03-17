«Это отвратительно и пугающе». Дана Уайт в шоке, что YouTube удалил интервью Трампа

Цензура по-американски.

Несколько дней назад бывший президент США Дональд Трамп пришел на интервью к популярному YouTube-каналу Full Send Podcast. Это динамично развивающийся подкаст с 1,3 млн подписчиков, месяц назад на нем, кстати, был Хабиб, а до него несколько раз заходил в гости Дана Уайт (именно через него ведущие подкаста договорились с Трампом).

Трамп пригласил подкастеров в свой офис и больше часа говорил с ними о ситуации в мире, критиковал американское правительство за афганскую кампанию и решение покупать нефть у Венесуэлы, ставил под сомнение честность победы Джо Байдена на последних выборах, набрасывал на другие острые темы. За сутки интервью выбило шесть миллионов просмотров и — вдруг ни с того ни с сего — куда-то пропало с канала Full Send Podcast. Как выяснилось позже, выпуск был удален по решению администрации самого YouTube.

Дональд Трамп на подкасте Full Send Podcast.

История наделала немало шума, сам Трамп отреагировал на нее репликой в интервью Fox о том, что «в США нет свободной прессы». Возмутился и сам Дана Уайт, благодаря которому Трамп и оказался на этом подкасте. Президент UFC назвал решение YouTube «отвратительным и пугающим». Приводим весь диалог Даны на эту тему из его интервью каналу братьев Пол Impaulsive.

Дана Уайт: «То, что выпуск с Трампом на Full Send Podcast был удален — это *** отвратительно, и что более важно — это пугающе. Очень *** пугающе. Безумие, зачем было удалять интервью? Посмотрите, что выкладывают в интернет, какое ****** [чертово] дерьмо. А тут просто интервью. У одного человека может быть одно мнение, а у другого — другое. Они высказывают его друг другу. Вот как работает Америка. Свобода слова должна быть важной для всех».

Ведущий: «Ютуб вроде говорит, что они удалили подкаст из-за того, что там поднималась тема фальсификации выборов (когда победил Байден. — Прим. «СЭ»). А именно на волне слухов про фальсификацию произошли события 6 января (массовые протесты против результатов выборов, перетекшие в мощное столкновение. — Прим. «СЭ»)».

Дана Уайт: «Из-за каких в жопу фальсификаций? Гребаное вранье. Если вы слушали подкаст, Трамп сразу сказал им, что эпизод удалят с Ютуба. Эта страна была построена на свободе слова, это право, дарованное нам Богом. Разные мнения — это круто, это рождает дискуссию. Именно свобода слова сделала нашу страну великой. Когда приходят все эти компании и корпорации и говорят тебе, что можно говорить, что нельзя — это страшно ***. Посмотрите этот подкаст у Рогана, с Джорданом Питерсоном. Он говорит, что когда у тебя забирают одну свободу за другой, со временем ты к этому привыкаешь. И тебе уже кажется это нормальным. И подрастает потом новое поколение, которое вообще не знает, что когда-то были свободы».

Дана Уайт на подкасте Impaulsive.

Ведущий: «Для тебя есть черта в свободе слова, за которую нельзя заходить?»

Дана Уайт: «Нет. Нет никакой черты, если речь идет о свободе слова. Даже если мы говорим о расизме и ненависти, как бы ужасно это ни звучало, но эти уроды тоже имеют право на свободу слова. Хотя если речь о вещах, которые очевидны вообще для всех, все мы можем согласиться — например, о разжигании ненависти, проявлении ненависти к кому-то — то такое должно баниться. Хотя я за то, чтобы все могли говорить свое мнение и быть теми, кем они хотят, но если это ненависть и мы все за то, что это плохо — такое должно баниться».