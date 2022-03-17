«Это отвратительно и пугающе». Дана Уайт в шоке, что YouTube удалил интервью Трампа
Несколько дней назад бывший президент США Дональд Трамп пришел на интервью к популярному YouTube-каналу Full Send Podcast. Это динамично развивающийся подкаст с 1,3 млн подписчиков, месяц назад на нем, кстати, был Хабиб, а до него несколько раз заходил в гости Дана Уайт (именно через него ведущие подкаста договорились с Трампом).
Трамп пригласил подкастеров в свой офис и больше часа говорил с ними о ситуации в мире, критиковал американское правительство за афганскую кампанию и решение покупать нефть у Венесуэлы, ставил под сомнение честность победы Джо Байдена на последних выборах, набрасывал на другие острые темы. За сутки интервью выбило шесть миллионов просмотров и — вдруг ни с того ни с сего — куда-то пропало с канала Full Send Podcast. Как выяснилось позже, выпуск был удален по решению администрации самого YouTube.
История наделала немало шума, сам Трамп отреагировал на нее репликой в интервью Fox о том, что «в США нет свободной прессы». Возмутился и сам Дана Уайт, благодаря которому Трамп и оказался на этом подкасте. Президент UFC назвал решение YouTube «отвратительным и пугающим». Приводим весь диалог Даны на эту тему из его интервью каналу братьев Пол Impaulsive.
Дана Уайт: «То, что выпуск с Трампом на Full Send Podcast был удален — это *** отвратительно, и что более важно — это пугающе. Очень *** пугающе. Безумие, зачем было удалять интервью? Посмотрите, что выкладывают в интернет, какое ****** [чертово] дерьмо. А тут просто интервью. У одного человека может быть одно мнение, а у другого — другое. Они высказывают его друг другу. Вот как работает Америка. Свобода слова должна быть важной для всех».
Ведущий: «Ютуб вроде говорит, что они удалили подкаст из-за того, что там поднималась тема фальсификации выборов (когда победил Байден. — Прим. «СЭ»). А именно на волне слухов про фальсификацию произошли события 6 января (массовые протесты против результатов выборов, перетекшие в мощное столкновение. — Прим. «СЭ»)».
Дана Уайт: «Из-за каких в жопу фальсификаций? Гребаное вранье. Если вы слушали подкаст, Трамп сразу сказал им, что эпизод удалят с Ютуба. Эта страна была построена на свободе слова, это право, дарованное нам Богом. Разные мнения — это круто, это рождает дискуссию. Именно свобода слова сделала нашу страну великой. Когда приходят все эти компании и корпорации и говорят тебе, что можно говорить, что нельзя — это страшно ***. Посмотрите этот подкаст у Рогана, с Джорданом Питерсоном. Он говорит, что когда у тебя забирают одну свободу за другой, со временем ты к этому привыкаешь. И тебе уже кажется это нормальным. И подрастает потом новое поколение, которое вообще не знает, что когда-то были свободы».
Ведущий: «Для тебя есть черта в свободе слова, за которую нельзя заходить?»
Дана Уайт: «Нет. Нет никакой черты, если речь идет о свободе слова. Даже если мы говорим о расизме и ненависти, как бы ужасно это ни звучало, но эти уроды тоже имеют право на свободу слова. Хотя если речь о вещах, которые очевидны вообще для всех, все мы можем согласиться — например, о разжигании ненависти, проявлении ненависти к кому-то — то такое должно баниться. Хотя я за то, чтобы все могли говорить свое мнение и быть теми, кем они хотят, но если это ненависть и мы все за то, что это плохо — такое должно баниться».