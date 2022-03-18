«Он пожарил нам яичницу». Как Хабиб, страдая от голода, приготовил двум американцам обед, потому что они гости

Красивый жест в самый разгар весогонки .

Сгонка веса — самый нервный и сложный процесс для бойцов легких весовых категорий в ММА. Когда пройдена отметка в 10% потери массы тела, начинается опасная территория, на которой боец сгоняет уже за счет дегидратации, теряя здоровье и даже рискуя жизнью.

В это время эмоциональные реакции человека могут быть самыми непредсказуемыми — от полуобморочной апатии до буйной злобы. Когда-то смену настроения по ходу сгонки хорошо описал сам Хабиб в интервью порталу ProSport:

«Когда сгоняешь 7 кг, даже лучше думать начинаешь. А если больше, то вместе с весом мозги уходят. В последние 10 дней ты очень злой уже. Человек просто улыбается, а ты думаешь: «Чего он улыбается?» В это время рядом должен быть помощник: без него сорвусь, не сгоню».

В таком состоянии бойцу лучше не видеть еду, тем более, еду, аппетитно уплетаемую рядом находящимся человеком. Несколько лет назад вирусным стал отрывок из видеоблога к турниру UFC в Санкт-Петербурге. На встрече бойцов рядом оказались гоняющий 15 килограммов легковес Ислам Махачев и не знающий тягот весогонки тяж Алистар Оверим. Голландец живо уплетал рис с овощами, и Ислам с грустной улыбкой воспринял это даже за неуважение.

Тем удивительнее история, которую недавно рассказал боец UFC Пунахили Сориано изданию The Athletic. Как-то они с полулегковесом Дэном Иге пришли в гости к Хабибу, страдавшему от сгонки к поединку против Эдсона Барбозы. И тот не просто встретил их, но и решил плотно накормить из незыблемых законов гостеприимства.

«Я помню, когда Хабиб гонял вес к Барбозе, мы пошли к нему в гости вместе с Дэном Иге. Хабиб жил тогда не в отеле, а в какой-то квартире, которую нашел на Airbnb. Была среда или четверг, прямо перед взвешиванием. Мы пришли к нему, у него проходила тяжелая весогонка. Но он настоял на том, что должен приготовить нам поесть, так как мы гости.

Он сказал: «Я пожарю вам яичницу. Пожарю яичницу». Мы такие: «Нет-нет, не надо. Тебе лучше не находиться рядом с едой, тебе вес гонять надо». Но он даже не слушал: «Нет-нет, пожарю вам яичницу». И он пожарил нам яйца и сделал какой-то стейк. А потом попросил, чтобы мы прямо перед ним сели и покушали. Вот такой он классный парень. Он точно хотел знать, что мы наелись досыта в то время, как он сам голодал.

Хабиб Нурмагомедов.

И он отлично готовит. Просто отлично. Вроде обычная яичница, стейк, но все это так выглядело, что ты не мог отказаться, понимаешь? Блин, конечно, мы уселись и все съели".