Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:45

«Он пожарил нам яичницу». Как Хабиб, страдая от голода, приготовил двум американцам обед, потому что они гости

Хабиб приготовил гостям яичницу во время весогонки перед боем UFC
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов.
1/2
Красивый жест в самый разгар весогонки.

Сгонка веса — самый нервный и сложный процесс для бойцов легких весовых категорий в ММА. Когда пройдена отметка в 10% потери массы тела, начинается опасная территория, на которой боец сгоняет уже за счет дегидратации, теряя здоровье и даже рискуя жизнью.

В это время эмоциональные реакции человека могут быть самыми непредсказуемыми — от полуобморочной апатии до буйной злобы. Когда-то смену настроения по ходу сгонки хорошо описал сам Хабиб в интервью порталу ProSport:

«Когда сгоняешь 7 кг, даже лучше думать начинаешь. А если больше, то вместе с весом мозги уходят. В последние 10 дней ты очень злой уже. Человек просто улыбается, а ты думаешь: «Чего он улыбается?» В это время рядом должен быть помощник: без него сорвусь, не сгоню».

Хавьер Мендес (слева) и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Благодаря связям Хабиба я запустил два бизнеса». Хавьер Мендес — о мощи Махачева, парфюме Хабиба и зависимости от телефона

В таком состоянии бойцу лучше не видеть еду, тем более, еду, аппетитно уплетаемую рядом находящимся человеком. Несколько лет назад вирусным стал отрывок из видеоблога к турниру UFC в Санкт-Петербурге. На встрече бойцов рядом оказались гоняющий 15 килограммов легковес Ислам Махачев и не знающий тягот весогонки тяж Алистар Оверим. Голландец живо уплетал рис с овощами, и Ислам с грустной улыбкой воспринял это даже за неуважение.

Тем удивительнее история, которую недавно рассказал боец UFC Пунахили Сориано изданию The Athletic. Как-то они с полулегковесом Дэном Иге пришли в гости к Хабибу, страдавшему от сгонки к поединку против Эдсона Барбозы. И тот не просто встретил их, но и решил плотно накормить из незыблемых законов гостеприимства.

«Я помню, когда Хабиб гонял вес к Барбозе, мы пошли к нему в гости вместе с Дэном Иге. Хабиб жил тогда не в отеле, а в какой-то квартире, которую нашел на Airbnb. Была среда или четверг, прямо перед взвешиванием. Мы пришли к нему, у него проходила тяжелая весогонка. Но он настоял на том, что должен приготовить нам поесть, так как мы гости.

Он сказал: «Я пожарю вам яичницу. Пожарю яичницу». Мы такие: «Нет-нет, не надо. Тебе лучше не находиться рядом с едой, тебе вес гонять надо». Но он даже не слушал: «Нет-нет, пожарю вам яичницу». И он пожарил нам яйца и сделал какой-то стейк. А потом попросил, чтобы мы прямо перед ним сели и покушали. Вот такой он классный парень. Он точно хотел знать, что мы наелись досыта в то время, как он сам голодал.

Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.

И он отлично готовит. Просто отлично. Вроде обычная яичница, стейк, но все это так выглядело, что ты не мог отказаться, понимаешь? Блин, конечно, мы уселись и все съели".

Хабиб Нурмагомедов
UFC
3
1
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
И Бог с ними! Как на ЧМ-2022 попали русские фигуристы Илья Малинин, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это отвратительно и пугающе». Дана Уайт в шоке, что YouTube удалил интервью Трампа
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости