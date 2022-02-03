Разговорился у американцев.

Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов последние недели активно передвигается по США. То проведет турнир собственного промоушена в Майами, то побывает на встрече мусульманского института в Мичигане, то поможет своему партнеру Исламу Мамедову на турнире Bellator в Финиксе.

Между делом чемпион успел дать большое интервью популярному YouTube-каналу Full Send Podcast (1,13 миллиона подписчиков). Выпуск активно собирает — за три часа больше 200 тысяч просмотров. Ведущим удалось найти новые входы в личную жизнь Хабиба и расспросить немало интересного. Приводим лучшие моменты разговора.

О том, как выглядят его нынешние тренировки

«Тренируюсь раз в день, занимаюсь фитнесом. Мне нравится бегать, нравится работать с железом и грепплить. Иногда бью по груше. Спарринги больше не делаю. Пытаюсь держать себя в такой форме, чтобы выглядеть как спортсмен. Если я вдруг потеряюсь и мои близкие позвонят в полицию, хочу, чтобы они могли сказать: «Он выглядел как атлет» (смеется).

Ставит свой бой с Конором выше боя ирландца с Мейвейзером

Поединок, о котором Хабиб очень много высказывался, на этот раз был вознесен им максимально высоко.

Хабиб: «Наш бой — крупнейший в истории ММА. Ни один другой бой не стоит близко. Даже когда он дрался с Мейвейзером... Окей [большое событие], но не так уже много людей интересовались этим боем. Да, историческое событие — чемпион в ММА против чемпиона в боксе, но сам бой люди не помнят. Что произошло по ходу боя, никто толком не помнит. В каком раунде рефери остановил бой?»

Ведущий: «Не помню».

Хабиб: «Вот и никто не помнит. Это был спарринг какой-то. Фейковый бой, на мой взгляд. А то, что было между мной и им, было по-настоящему».

Считает, что был лучшим легковесом в мире с 2015 по 2021 год

«Когда я дрался с Конором, Гэтжи, Порье, Дос Аньосом, Барбозой, люди постоянно говорили перед боем: «О, вот он ему даст отпор». Но я заходил в клетку, начинался бой, я прощупывал соперника, и мне все было понятно: «Эти ребята не на моем уровне». Я знаю, что с 2015 по 2021 год я был лучшим легковесом в мире. Я мог бы побить любого в этот промежуток. Сейчас, мне кажется, с 2021 по 2024 год лучшим будет Ислам Махачев. Если не будет травм, происшествий, он будет лучшим в мире».

Никогда не был в ночном клубе и давно не слушает музыку

После боевых разговоров парни решили расспрашивать Хабиба о его увлечениях и личной жизни. Так началась лучшая часть интервью.

Ведущий: «Ты когда-нибудь был в ночном клубе?»

Хабиб Нурмагомедов: «Никогда не был. Если бы мне это нравилось, я бы пошел. Но мне это действительно не нравится. Чем люди там занимаются?»

Ведущий: «Какую музыку ты слушаешь? Drake, может быть?»

Хабиб Нурмагомедов: «Честно, клянусь, когда он был в углу у него [у Конора], я даже не знал, кто это. Все люди говорили, что это кто-то знаменитый, но, клянусь, я не знал его».

Full Send Podcast.

Ведущий: «А Money Bag ты слышал?»

Хабиб Нурмагомедов: «Money Bag?»

Ведущий: «Ты, по ходу, вообще рэп не слушаешь?»

Хабиб Нурмагомедов: «Когда я был помоложе, я слушал Эминема, 50 cent, DMX, Тупака. Но, скажу честно, уже давно, очень давно я не слушаю музыку».

Ведущий: «Какие страны и места ты больше всего любишь посещать помимо США?»

Хабиб Нурмагомедов: «Я люблю Саудовскую Аравию. Люблю Эмираты».

За всю жизнь купил себе только одну машину. Как-то ему подарили Алабая, предки которого — чемпионы мира по собачьим боям

Напоследок Нурмагомедов вспомнил самые необычные и яркие подарки от болельщиков, а также рассказал о единственной машине, которую он себе когда-либо покупал.

Ведущий: «Тебе наверняка везде дарят подарки. Самый крутой подарок, который тебе когда-либо дарили?»

Хабиб Нурмагомедов: «Машины. Много машин. Но я не фанатею от них. Мне они нравятся, конечно, но нет такого, как у некоторых: появились деньги, и они начинают сходить с ума, скупать машины».

Ведущий: «А сам себе ты хоть одну машину купил?»

Хабиб Нурмагомедов: «За всю жизнь купил одну».

Ведущий: «Какую?»

Хабиб Нурмагомедов: «Range Rover. Очень хорошая машина. Со стороны она не выглядит как гелендваген или бентли. Она у меня в Дагестане стоит».

Ведущий: «А львов тебе не дарили? Что-то вроде такого»

Хабиб Нурмагомедов: «Подарили как-то собаку. У этой собаки по материнской линии дедушка — чемпион мира по собачьим боям, по отцовской линии дедушка — тоже чемпион мира. Для американцев это, наверное, дикость — собачьи бои... Сейчас эта собака стала огромной, весит 90 килограммов. Алабай. Она живет у меня на ферме. Там же у меня коровы, овцы. Я люблю овец, у меня их пара тысяч. Не так много. Вот такой небольшой бизнес».