Боец UFC вершит правосудие. Полгода назад поймал вора, а теперь обезвредил мужчину с пистолетом

Душил социопата до отключки.

Кевин Холланд, США, 29 лет. Средний вес.

Статистика в ММА: 22 победы, 7 поражений, 1 бой признан несостоявшимся (9-4 в UFC).

Кевин Холланд — герой американской криминальной хроники. Герой в хорошем смысле: он помогает полиции задерживать преступников.

В октябре мы писали о том, как Кевин поймал парня, который попытался угнать автомобиль его соседей. Боец пустился в погоню за ним на своей машине и в результате лично задержал, применив свои бойцовские навыки. А поздним вечером 14 марта Холланд помог обезвредить человека, открывшего стрельбу в одном из ресторанов Хьюстона.

Как пишут американские СМИ, ситуация была такая: некий мужчина вытащил пистолет в ресторане и произвел выстрел в воздух в зоне бара. В то время в заведении находилось около 40-50 человек. Журналист ESPN Майк Раймонди связался с сержантом полиции, который рассказал, что в ресторане сработала сигнализация, а в полицию начали поступать звонки о стрельбе. Подробно же о происшествии рассказал сам Холланд — тоже в интервью ESPN.

«Я со своим другом, который, по сути, приходится мне дядей, хоть он и на год младше меня, находились в суши-баре, — отметил Холланд. — Из-за небольшой разницы в возрасте я его называю дядей-ребенком. Мы прекрасно проводили время, ели суши, отдыхали.

В один момент я повернулся лицом в сторону, а потом мы услышали сильный, громкий хлопок. Я подумал, что хлопнула бутылка шампанского, потому что люди позади нас устроили вечеринку по случаю дня рождения. Я встал оглядеться и увидел, как люди бегут — у них были такие лица, будто они чем-то сильно обеспокоены.

Я сразу понял, в чем дело, и немного присел. Затем оглянулся по сторонам и увидел оружие — точнее парня, направлявшего оружие в нашу сторону и которого пытались удержать (личность стрелка установлена — им оказался 24-летний Хесус Саманиего. — Прим. «СЭ»). Поэтому я быстро ушел с линии возможного выстрела, обезопасив себя. Далее я обошел зал с другой стороны — чтобы незаметно подойти к парню сзади. Я поначалу собирался ударить его стулом.

Да, этот парень выстрелил вверх, а находившийся рядом с ним человек схватил его за руку и затащил на пол. Так они оказались на полу, а мы пошли к ним. Пистолет уже не был направлен на этого мужчину и его жену; проблема была в том, что пистолет теперь был направлен в обратную сторону — туда, где сидело много людей, включая нас. Этот человек [поваливший стрелка] проделал отличную работу, защитил себя и свою старушку, но дуло пистолета было направлено в сторону людей. В остальном он молодец. Мое уважение ему.

Затем мы выбили оружие из руки парня, я забрал его спину и провел удушающий прием сзади. За происходящим следил мой дядя-ребенок с дредами на голове, и он такой: «Он не спит, он не в отключке!» А затем: «Все, он уснул!» Услышав это, я отпустил захват, принял позицию сверху, вышел на фулл-маунт и вытянул его руки, чтобы он не мог дотянуться до какого-либо предмета. Далее мы схватили его рюкзак и отбросили в сторону — как и оружие. Потом удерживали его, чтобы он не мог дотянуться до предметов или банально укусить. Полицейские подъехали быстро. Впервые в моей жизни они так быстро оказались на месте. Они надели на него наручники. Никто не пострадал — даже стрелок. Так что спокойной ночи.

Почему я не прячусь и не убегаю в таких ситуациях? Мне кажется, что безопаснее всего идти навстречу такому риску, а не уходить от него. Я начал заниматься кунг-фу и самообороной еще задолго до того, как оказался в ММА, поэтому я на инстинктивном уровне реагирую на такие ситуации. В конечно итоге, если это нож или пистолет, надо идти навстречу, а не уходить от ситуации. И это сработало. Но в то же время я никому не советую так поступать. Особенно если у вас нет опыта в единоборствах и вы не умеете обороняться. Опять же, еще до боев в клетке я занимался самообороной, и для меня конкретно в данной ситуации единственным выходом из положения было то, что я сделал. Да и к тому же мне нравится Бэтмен!»