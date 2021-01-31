Лучший кикбоксер России проиграл впервые за 6 лет. Но он задал трепку бразильскому нокаутеру

Артем Вахитов проиграл Алексу Перейре и поетрял титул чемпиона Glory в полутяжелом весе. Бой прошел на турнире Glory 77 в Роттердаме.

Артем Вахитов

Страна: Россия. Возраст: 29 лет. Полутяжелый вес. Победы: 21 (8 — КО/ТКО). Поражения: 6.

Алекс Перейра

Страна: Бразилия. Возраст: 33 года. Полутяжелый вес. Победы: 42 (30 — КО/ТКО). Поражения: 6.

Золотые времена кикбоксинга — конец 90-х — начало 00-х, когда японский промоушен К-1 превосходил в популярности и Pride, и UFC, и любую другую лигу, где дрались по смешанным правилам. Эрнесто Хуст, Петер Аертс, Реми Боньяски, Рэй Сефо, Энди Хуг — легенды спорта. Однако промоушен стал затухать, соответственно и кикбоксинг начал уступать ММА.

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Сейчас номерные турниры UFC продают минимум по 400-500 тысяч платных трансляций, а за кикбоксингом постоянно следят лишь самые преданные фанаты. Впрочем, иногда и там случаются бои, заслуживающие большого внимания — и российской публики тоже: в ночь на 31 января Артем Вахитов бился с Алексом Перейрой, одним из самых страшных нокаутеров в мире единоборств.

Артем Вахитов — представитель знаменитой прокопьевской школы тайского бокса и лучший кикбоксер России. Он выиграл уйму любительских турниров, а в профессиональном кикбоксинге стал чемпионом Glory в полутяжелом весе — в 2015 году в Москве. Glory считается главным кикбоксерским промоушеном. Впоследствии Артем защитил титул пять раз. Его рекорд в Glory перед боем с Перейрой составлял 10 побед и одно поражение.

Бразилец же подошел к поединку со статистикой в Glory 12-3, при этом он выиграл восемь боев подряд. В шести из них победил нокаутом. Для ММА и бокса шесть нокаутов в восьми поединках — хороший результат, но не феноменальный. Для кикбоксинга же, где нокауты случаются куда реже, это достижение если не уникальное, то как минимум заслуживающее внимание. Нокаут-сила левого хука Перейры поразительна. Алекс также выступает и в ММА (3-1), где три боя выиграл нокаутами.

Самое же заметное достижение Перейры — в марте 2017 года он наглухо вырубил Исраэля Адесанью, нынешнего чемпиона UFC в среднем весе, не знающего поражений в ММА (20-0).

04.03.2017. Алекс Перейра — Исраэль Адесанья — КО pic.twitter.com/rhGWyUVkM9 — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

В 2017 году бразилец стал чемпионом Glory в среднем весе, а в 2019-м взял временный пояс в полутяжелом. Временный пояс был введен, поскольку Вахитов в июне 2019-го в бою с Донеги Абеной получил травму руки, после чего стало ясно, что Артем выбыл надолго. К слову, Вахитов победил Абену с трудом — раздельным решением судей, Перейра же в сентябре 2019-го жестко нокаутировал этого суринамца. Алекс еще и выглядит максимально брутально. Были бы сейчас 80-х или начало 90-х, он отлично подошел бы на роль финального злодея-бойца в боевике с Жаном-Клодом Ван Даммом (такой латиноамериканский Тонг По).

Перейра забрал первый раунд. Статистика говорит сама за себя, бразилец перебил российского кикбоксера — 23:6 (панчи), 10:7 (кики), 6:0 (колени). Конечно, далеко не все удары Алекса были силовыми, но некоторые его попадания были очень даже жесткими. Судьи (в Glory их пятеро на боях) оценили этот раунд 49-46 в пользу Перейры.

Вахитов же вкладывался в каждый удар — и не только в первом раунде, но и в четырех последующих тоже. Во втором раунде Перейра снова выбросил больше ударов, но Вахитов бил плотнее — да и центром ринга владел именно он. Особенно хорошо заходил правый прямой. В концовке сибиряк зажал бразильца в углу и нанес несколько крепких ударов. Оценка судей за раунд: 48-47 в пользу Вахитова.

В третьем раунде Вахитов был лучше в начале и в концовке, но в середине трехминутки напропускал — в том числе отличный удар коленом в прыжке (впрочем, Артем не был потрясен и сразу же попробовал контратаковать). Оценка судей за раунд: 48-47 в пользу Перейры.

Самый яркий эпизод четвертого раунда — когда в самом его конце Вахитов поджал Перейру к канатам и засадил мощную двойку: правый прямой — левый прямой. После таких панчей падают, но бразилец съел оба, слегка шелохнувшись. Прозвище Алекса — каменная рука. Видимо, и челюсть у него тоже каменная. Оценка судей за раунд: 48-47 в пользу Вахитова.

Только стартовал пятый раунд, как бразильцу в лицо прилетела еще одна бомба. Вахитов тут же добавил парочку ударов, на мгновение показалось, что Перейра сильно потрясен, но нет — он продолжил биться, словно ничего не случилось. Потом у Артема было еще несколько попаданий, Алекс на его фоне смотрелся бледновато. Левой рукой, которой укладывает всех подряд, он бил мало — не только в заключительном раунде, а во всем бою. Оценка судей за раунд: 49-46 в пользу Вахитова.

UNDISPUTED CHAMP IN TWO WEIGHT CLASSES!



Alex Pereira beats Vakhitov by split decision at #GLORY77



Rico fights Tarik next in the heavyweight tournament finals, only on PPV.

?? https://t.co/uTSL57zQpk pic.twitter.com/plfoXuV7zT — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) January 30, 2021

Таким образом, Вахитов выиграл три раунда из пяти. Парадокс: бой он при этом проиграл. Итоговый счет на судейских записках: 49-46 (Вахитов), 47-48 (Перейра), 50-45 (Вахитов), 46-49 (Перейра), 46-49 (Перейра). Это первое поражение Вахитова с апреля 2015 года, а Перейра теперь чемпион в двух весовых категориях. Может, настало время полноcтью переключиться на ММА? Хотя реванш с Вахитовым был бы справедливым решением.