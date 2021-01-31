Драка произошла на турнире KSW в Лодзи (Польша)

27-летний Шамиль Мусаев — перспективный боец из Дагестана, выступающий в польской лиге KSW, одной из лучших в Европе. 30 января в Лодзи прошел турнир KSW, где Мусаев бился с 29-летним словенцем Урошем Юришичем. Оба подошли к бою с неиспорченными рекордами: 13-0 у Мусаева и 11-0 у Юришича. В далеко не самом зрелищном поединке победил дагестанец — единогласным решением судей.

Юришич остался недоволен вердиктом, а команде словенца не понравился жест Мусаева после объявления результата боя: он поднес к губам указательный палец. В один момент Юришич подошел к Мусаеву, что-то сказал, а тот его поднял, бросил на пол и начал наносить удары. После этого их начали разнимать — к счастью, драки стенка на стенку не случилось. О причинах возникновения конфликта после боя «СЭ» рассказал секундант Мусаева — немецкий боец ММА дагестанского происхождения Абус Магомедов.

Wow this is crazy! Never seen fighters for at it after the decision has been read ? pic.twitter.com/Hm2dDPIqvb — Jim (@MMA_Jim) January 30, 2021

«Соперник Шамиля — Урош — уже лет пять, скажем так, враждует с моим одноклубником Роберто Солдичем. Сейчас получилось так, что Шамиль у него [у Юришича] выиграл явно по очкам. Может, он [Юришич] не сдержал эмоций. Он увидел нашего общего менеджера — с Шамилем, с Солдичем (речь об Иване Дьяковиче. — Прим. «СЭ») — и захотел свою злость выплеснуть на нем. Мы видели сегодня видео, где этот чувак подходит к нашему менеджеру и просто так ему по лицу дает. А то, что у Шамиля с ним получилось... Я общался с Шамилем и с людьми, которые рядом стояли. Он [Юришич] нацик, мне кажется. Он Шамилю сказал: «F*ck every muslims». Он сказал это, когда они столкнулись, после чего Шамиль его поднял и ударил об землю.

Провокация была с их стороны. Даже со стороны тренеров. По идее угол должен успокоить своего бойца, разрулить ситуацию. А его тренер первым начал что-то кричать. Мы встретились с его командой после боя и вроде нормально пообщались. Встретились случайно в лифте отеля. Своей вины они не признают, обвиняют нашего менеджера. Но я знаю, что он ничего им не сказал. Урош подошел, дал ему в лицо и ушел. И потом уже началось.

Musaev wins, but then takes his opponent down after the decision is read!!! Bonkers #KSW58 pic.twitter.com/oJKKJWlBFf — Jim (@MMA_Jim) January 30, 2021

Шамиль языка не знает. В порыве эмоций... Шамиль даже не знал, что он [Юришич] ему сказал. Он [Юришич] подходит к нему, в лицо что-то орет... Он всю дорогу, как бой закончился, ходил и орал на всех. А Шамиль парень-то горячий. Хорошо, что он не понял, что ему сказал словенец. А то все хуже было бы. Об этом нам сегодня утром сказали. Там же толпа была наших. И один из них рассказал, что именно сказал тогда Юришич.

Жест Шамиля после боя? Нет-нет, он не хотел показать, чтобы кто-то замолчал. В KSW его представляют как «тихий убийца». И этот жест означал «будьте тише». А его соперник принял это на свой счет. Но мы его утихомирили, конечно. Возможно ли пересечение Мусаева и Юришича в отеле? Нет, Шамиль уже улетел домой».

Известный польский боец Томаш Наркун призвал дисквалифицировать Мусаева. Однако, по словам Магомедова, поединок с Юришичем был для Шамиля последним по контракту с KSW.