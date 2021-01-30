У Перейры — левый хук дьявола. Чемпиона UFC откачивали с помощью кислородного баллона, а сегодня с ним будет драться парень из России
Сегодня вечером в Роттердаме пройдет поединок за титул в полутяжелом весе самой престижной кикбоксинг-организации мира Glory между россиянином Артемом Вахитовым и бразильцем Алексом Перейрой.
29-летний Вахитов (20-5) — уроженец города Прокопьевск Кемеровской области. Владеет титулом полутяжелого дивизиона Glory с марта 2016 года. За это время провел шесть успешных защит. Его соперник, 33-летний Алекс Перейра (41-6), удерживает временный титул в полутяжелом весе. В эту категорию бразилец поднялся в сентябре 2019-го после двух лет зачистки среднего веса, где он защитил титул пять раз подряд.
В поединке за временный титул в полутяжах Перейра нокаутировал Донеги Абену, у которого Вахитов до этого выиграл только раздельным решением. Перейра — обладатель, возможно, самого чудовищного левого хука в современных боевых видах спорта. Им он нокаутировал в кикбоксинге действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (да так, что того откачивали с помощью кислородного баллона), и им же он в ноябре прошлого года сотворил один из лучших панч-нокаутов года в мировых ММА в бою LFA против Томаса Пауэлла (рекорд Перейры в смешанных единоборствах 3-1, проиграл сабмишеном в дебюте). Представляем вам блистательную нокаут-коллекцию Алекса Перейры из семи финишей.
Открывает ее левый хук в нос в поединке за титул среднего веса против турка Ертугрула Байрака. Кажется, что Перейра едва касается соперника, но тот падает без чувств.
Не теряет этот дьвольский левый хук бразильца свою магию и в более высокой весовой категории. Вот так этим панчем он добыл себе временный титул в полутяжелом весе в бою против Донеги Абены.
Здесь с Перейрой пошел в размен его соотечественник Майкон Силва, но после правого хука нарвался на левый Алекса. Снова нокаут, снова до полной невменяемости.
А вот этим нокаутом (тем же левым хуком) очень любят дразнить Адесанью его хейтеры и даже потенциальные соперники. Как-то Джон Джонс выкладывал в Twitter фотографию этого нокаута: «Расходуют на него весь лучший кислород. Кто-нибудь, разбудите этого лоха и поменяйте ему тампон».
А потом Джонс вспоминал его на шоу Ариэля Хельвани: «Пока я штамповал один мировой титул за другим, Исраэль улетал в нокауты где-то за дальними морями, получая за это по $ 5000».
Но кикбоксер уровня Перейры — это, конечно, история не только про один панч. Есть у него и вот такой изящный финиш летящим коленом.
А также и нокаут правым хуком! Да-да, с другой руки бразилец подавать тоже умеет. Этим хуком он защитил титул в среднем весе против представителя Туниса Юсри Белгаруи.
Ну и, пожалуй, самое красивое и наивысшее проявление левого хука Перейры состоялось в ММА. Удар достиг настоящего золотого сечения, и за здоровье Томаса Пауэлла стало очень страшно.
Букмекеры считают Перейру небольшим фаворитом — 1, 80 против 1, 95 у Вахитова. Сам Артем уверяет, что знает, как драться против бразильца. «Он сильно бьет, но его слабые стороны для нас очевидны», — сказал россиянин в интервью Instagram-каналу Кикбоксинг_ТВ.
Оба соперника уложились в лимит полутяжелого веса — Вахитов показал на весах 94,5 кг, Перейра — 93,8. Поединок пройдет в формате пяти раундов и начнется примерно в 00:00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю