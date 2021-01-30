Бой года в лиге кикбоксинге.

Сегодня вечером в Роттердаме пройдет поединок за титул в полутяжелом весе самой престижной кикбоксинг-организации мира Glory между россиянином Артемом Вахитовым и бразильцем Алексом Перейрой.

29-летний Вахитов (20-5) — уроженец города Прокопьевск Кемеровской области. Владеет титулом полутяжелого дивизиона Glory с марта 2016 года. За это время провел шесть успешных защит. Его соперник, 33-летний Алекс Перейра (41-6), удерживает временный титул в полутяжелом весе. В эту категорию бразилец поднялся в сентябре 2019-го после двух лет зачистки среднего веса, где он защитил титул пять раз подряд.

В поединке за временный титул в полутяжах Перейра нокаутировал Донеги Абену, у которого Вахитов до этого выиграл только раздельным решением. Перейра — обладатель, возможно, самого чудовищного левого хука в современных боевых видах спорта. Им он нокаутировал в кикбоксинге действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (да так, что того откачивали с помощью кислородного баллона), и им же он в ноябре прошлого года сотворил один из лучших панч-нокаутов года в мировых ММА в бою LFA против Томаса Пауэлла (рекорд Перейры в смешанных единоборствах 3-1, проиграл сабмишеном в дебюте). Представляем вам блистательную нокаут-коллекцию Алекса Перейры из семи финишей.

Открывает ее левый хук в нос в поединке за титул среднего веса против турка Ертугрула Байрака. Кажется, что Перейра едва касается соперника, но тот падает без чувств.

21.12.2019. Алекс Перейра — Ертугрул Байрак — КО, 1-й раунд, 3:00 pic.twitter.com/th21MgywXF — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

Не теряет этот дьвольский левый хук бразильца свою магию и в более высокой весовой категории. Вот так этим панчем он добыл себе временный титул в полутяжелом весе в бою против Донеги Абены.

28.09.2019. Алекс Перейра — Донеги Абена — КО, 3-й раунд, 2:08 pic.twitter.com/tN8opaxn00 — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

Здесь с Перейрой пошел в размен его соотечественник Майкон Силва, но после правого хука нарвался на левый Алекса. Снова нокаут, снова до полной невменяемости.

16.09.2017. Алекс Перейра — Майкон Силва — КО, 2-й раунд, 2:00 pic.twitter.com/OCl2owH3Lk — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

А вот этим нокаутом (тем же левым хуком) очень любят дразнить Адесанью его хейтеры и даже потенциальные соперники. Как-то Джон Джонс выкладывал в Twitter фотографию этого нокаута: «Расходуют на него весь лучший кислород. Кто-нибудь, разбудите этого лоха и поменяйте ему тампон».

А потом Джонс вспоминал его на шоу Ариэля Хельвани: «Пока я штамповал один мировой титул за другим, Исраэль улетал в нокауты где-то за дальними морями, получая за это по $ 5000».

04.03.2017. Алекс Перейра — Исраэль Адесанья — КО pic.twitter.com/rhGWyUVkM9 — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

Но кикбоксер уровня Перейры — это, конечно, история не только про один панч. Есть у него и вот такой изящный финиш летящим коленом.

17.05.2019. Алекс Перейра — Джейсон Вилнис — КО, 1-й раунд, 1:31 pic.twitter.com/hqomfrSvTj — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

А также и нокаут правым хуком! Да-да, с другой руки бразилец подавать тоже умеет. Этим хуком он защитил титул в среднем весе против представителя Туниса Юсри Белгаруи.

20.07.2018. Алекс Перейра — Юсри Белгаруи — КО, 1-й раунд, 2:16 pic.twitter.com/lxV6rtXAit — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

Ну и, пожалуй, самое красивое и наивысшее проявление левого хука Перейры состоялось в ММА. Удар достиг настоящего золотого сечения, и за здоровье Томаса Пауэлла стало очень страшно.

20.11.2020. Алекс Перейра — Томас Пауэлл — КО, 1-й раунд, 4:04 pic.twitter.com/xPAPD0HyT4 — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 29, 2021

Букмекеры считают Перейру небольшим фаворитом — 1, 80 против 1, 95 у Вахитова. Сам Артем уверяет, что знает, как драться против бразильца. «Он сильно бьет, но его слабые стороны для нас очевидны», — сказал россиянин в интервью Instagram-каналу Кикбоксинг_ТВ.

Оба соперника уложились в лимит полутяжелого веса — Вахитов показал на весах 94,5 кг, Перейра — 93,8. Поединок пройдет в формате пяти раундов и начнется примерно в 00:00 по московскому времени.